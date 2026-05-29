Más de 117 millones para mejorar la planta de hospitales y centros de salud en la provincia de Alicante

La sanidad de la provincia de Alicante sale mejor parada, al menos en lo que respecta a inversiones directas en la planta hospitalaria y de Atención Primaria, en los presupuestos de la Generalitat de 2026 que en los anteriores, con una cantidad de 117 millones de euros frente a los 94 que se contemplaron para 2025. Aun así, la gran mayoría de los proyectos que afectan a las infraestructuras sanitarias se posponen con cantidades plurianuales hasta 2030.

Sanidad es el área con una mayor dotación de todas, 9.400 millones de euros, lo que representa el 36% del presupuesto global para la Comunidad. Se incluyen medidas destinadas a reforzar la Atención Primaria, aumentar el personal sanitario -el Consell destaca el incremento de 6.500 profesionales desde 2023-; ampliar prestaciones farmacéuticas, a lo que se destinarán más de 1.500 millones de euros; y un nuevo hospital en Valencia.

El dinero total para Sanidad supera el récord que ya marcó el presupuesto de 2025, un total de 9.186 millones, es decir, 214 millones más.

La inversión directa para mejoras de hospitales y centros de atención especializada es de 82 millones a la provincia de Alicante. Destacan los 28 millones de euros para la reforma de los centros de atención especializada del departamento de salud de la Marina Baixa; 17 millones para la ampliación del Hospital Universitario de la Vega Baja en Orihuela; ocho millones para la construcción del nuevo edificio del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica en Alicante (Isabial) (que prevé finalizarse en 2027, año para el que se reservan casi cinco millones de euros más); 7,3 millones para la reforma de los centros de atención especializada del departamento de salud de Elche; casi cuatro millones de euros para la reforma de los centros de atención especializada del departamento de salud Alicante-Hospital General, y algo más de tres millones de euros para la remodelación del Hospital de Media y Larga Estancia La Pedrera de Dénia.

Una de las cantidades principales son los 17 millones que se destinarán a la ampliación del Hospital de Orihuela

Atención especializada

Otros proyectos destacados son la reforma de los centros de atención especializada del departamento de salud de Torrevieja, con 2,8 millones de euros; Alicante-Sant Joan, con dos millones y medio; Orihuela, con dos millones; 1,5 millones en el de Elda y un millón en el de Alcoy.

Para la obra que se realiza en los quirófanos del Hospital de Elche se destinan en el presupuesto de este año 1,7 millones de euros; un millón más para el nuevo edificio de consultas externas del Hospital de Elda; 800.000 euros para la fase I de la ampliación del Hospital de Alcoy; 300.000 euros para la reforma de los centros de atención especializada del departamento de salud de Dénia; 300.000 para el hospital de crónicos de San Vicente del Raspeig; y 200.000 para la reforma que se realiza en Urgencias del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante. En total, la construcción de centros hospitalarios de nueva planta en la Comunidad se lleva 51 millones; por 40 millones para reformas; 35 millones para equipamiento; y 4,6 millones para mejora de eficiencia energética.

Ocho millones para el edificio de Isabial en Alicante y 1,7 para los nuevos quirófanos del Hospital de Elche

PAU 2

El Consell reserva 35,6 millones en el presupuesto de 2026 para modernizar los centros de salud y demás dotaciones de Atención Primaria en la provincia de Alicante, con un total de 33 proyectos, muchos de ellos prorrogados hasta 2029 con más dinero que está previsto que se inyecte en nuevas anualidades. La cantidad más abultada son los 7,9 millones para el centro de salud del PAU 2 en Alicante, previstos para este año, a los que sumar otros 3,5 millones el año que viene; y 2,3 millones en 2028. Es decir, que las obras se prolongarán durante al menos tres años.

En el caso del centro de salud de Alicante-Garbinet, la inversión prevista este año es de cinco millones y medio. Las obras continuarán en 2027 con una inyección de un millón y medio más.

Calle Gerona

El centro de salud de la calle Gerona, que se está reformando, también se lleva una importante cantidad. Casi cinco millones de euros en el presupuesto de este año y tres el que viene, es decir, obras aseguradas hasta 2027 por lo menos, y ya van retrasadas. Dinero al que sumar otros cuatro millones por obras de mejora de eficiencia energética, es decir, nueve millones en total este año.

En Elche a destacar los 3,5 millones y medio previstos para el centro de salud El Travalón, más otros dos contemplados para 2027. Hay 3,3 millones para el centro de salud de Pedreguer; un millón de euros para la ampliación del centro de salud Alcoi-La Bassa en otra obra plurianual con nueve millones más contemplados en 2027 y 2028; y en Benidorm, 600.000 euros para la construcción del centro de salud Rincón de Loix.

La Condomina

Las inversiones menores oscilan entre 300.000 y 5.000 euros. Hay dinero para el centro de salud de La Condomina, pero poco: 210.000 euros. Las mayores cantidades se reservan para 2027, con casi cuatro millones de euros; y 2028, con otros seis.

Entran en esta categoría el consultorio auxiliar de Redován; el centro de salud de Algorfa; el de Castalla; el inicio de la construcción del centro de salud San Vicente III; Dénia III; el nuevo centro de salud de Albatera; eficiencia energética en el centro de salud de Petrer; reforma de centros de Primaria en los departamentos de Alcoy, Marina Baixa, Alicante-Sant Joan, Elda, Elche, Orihuela y Torrevieja; ampliación del centro de salud de Guardamar; reforma y ampliación de Elx-San Fermín; Onil y Mutxamel; ampliación del centro de salud de El Campello; La Loma en Torrevieja; Dénia; Villena II; Pinós y Pilar de la Horadada.

El coste estimado para construcción de centros de nueva planta en la Comunidad es de 39 millones; 37,6 millones para reforma y 6,2 para eficiencia energética.