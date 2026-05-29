Adif considera un “avance significativo” la propuesta del Ayuntamiento de Alicante para retirar las vías de Parque del Mar

Acercamiento entre las partes. La propuesta que el Ayuntamiento de Alicante remitió el lunes a la entidad pública Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes, para desarrollar el sector urbanístico Parque del Mar, en el litoral sur del término municipal donde se hallan las vías ferroviarias que enlazaban con la antigua Estación de Murcia, es “un avance significativo”, según el organismo estatal.

En esta zona, donde actualmente se encuentra Casa Mediterráneo y donde los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones una solución para retirar el entramado ferroviario, que interrumpe el acceso a pie y acumula maleza, residuos e incluso poblados de personas sin hogar, el gobierno municipal que preside el alcalde Luis Barcala pretende adelantar el acondicionamiento provisional de los terrenos “mediante actuaciones de jardinería y arbolado y accesos peatonales a la zona verde existente en terrenos portuarios colindantes”.

La propuesta la remitieron el lunes y desde Adif la aprueban. “El borrador trasladado da respuesta al que les enviamos nosotros en marzo de 2023, nos parece un avance significativo para consensuar la solución”, afirman desde la entidad.

La propuesta de borrador se hizo pública después de más de un año sin mostrar el estudio pese a las exigencias de los vecinos, y debe servir para “promover la regeneración urbana de los terrenos correspondientes de este ámbito” e incorporarlos, así, “a la estructura urbana de la ciudad con la modificación del planeamiento urbanístico vigente”, según la propuesta del Ayuntamiento.

La modificación afectaría a un ámbito de 113.000 metros cuadrados, ocupado actualmente por las vías del tren, y la previsión del Consistorio es “habilitar un gran corredor verde que integre la trama urbana con el litoral e implantar usos residenciales, terciarios y dotacionales de forma equilibrada”, en palabras del concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

Tras la remisión de este borrador, desde Adif afirman haberse puesto en contacto con el Ayuntamiento “para cerrar una nueva reunión con el objetivo de consensuar un texto definitivo”.