Aemet alerta del calor en el agua del mar: el Mediterráneo no había registrado algo así desde 1940 (y así afecta a las especies marinas)

Aunque desde hace casi dos semanas se arrastra un episodio prolongado y anómalo, el repunte de calor se intensificará sobre todo este fin de semana, cuando se espera el día más cálido del tramo, con valores propios de mitad de julio, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Aemet señala que las temperaturas máximas, ya muy altas que empezaron a subir hoy, con especial incidencia en zonas bajas del prelitoral de la provincia de Valencia, donde se prevén más de 36 grados. Unos valores "muy anómalos" para esta época del año. El ascenso no se quedará en las horas centrales: las noches también se templarán, y en el litoral las mínimas no bajarán de 20 grados.

Temperaturas récord en el mar

En paralelo, el episodio cálido está dejando huella en el mar. Según la Aemet, el intercambio de energía y humedad entre el aire y el Mediterráneo está generando valores récord de temperatura del agua, hasta el punto de que ayer se registró el máximo histórico de un mes de mayo en la boya de València de Puertos del Estado, con 22,61 grados.

Además, el Mediterráneo occidental presenta temperaturas superficiales que en amplias zonas superan en tres a cuatro grados los valores normales de final de mayo, una anomalía que, a corto plazo, podría adelantar el periodo en el que se inician las temidas noches tropicales.

La Aemet recuerda, además, que a final de abril ya se alcanzó el máximo histórico de ese mes en la misma boya y que los registros actuales no tienen precedentes, al menos desde 1940, a estas alturas del año.

Ecosistema y cambio climático

Pero el calentamiento del Mediterráneo y las altas temperaturas en meses aún primaverales no solo tienen repercusión en la comodidad a la hora de conciliar el sueño o hacer más llevadero el día a día. Bajo el agua, multitud de especies en el mar Mediterráneo. El calentamiento anómalo del mar se traduce en episodios de estrés térmico para la fauna y la flora marinas: cuando el agua se mantiene demasiado cálida durante días aumenta el riesgo de mortalidades en comunidades del fondo, especialmente en especies como las gorgonias, las esponjas de mar y otros organismos imprescindibles para el ecosistema.

Además, el exceso de temperaturas altas favorece cambios de distribución y desbarajustes en el calendario biológico de muchas especies: algunas buscan desplazarse a zonas más frescas o empiezan a modificar sus periodos de actividad y reproducción, mientra sque otras ven reducida su supervivencia.

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A esto se suma, además, que un mar más cálido tenderá a facilitar la introducción de especies no autóctonas y especies termófilas (organismos vivos que pueden soportar condiciones extremas de temperatura relativamente altas) en determinadas áreas.