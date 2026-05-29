Más analíticas sanguíneas sin hacer: veinte mil este viernes en la provincia de Alicante por el nuevo paro de técnicos sanitarios

Unos 2.200 técnicos superiores sanitarios de la provincia de Alicante están convocados este viernes a la huelga en protesta por "19 años de pérdida retributiva y agravio profesional respecto al resto de categorías del Sistema Nacional de Salud". Se trata de una convocatoria en todo el Estado que organizan las denominadas "Comisiones por el Grado", que denuncian, además, que los servicios de salud de las distintas comunidades "están imponiendo servicios mínimos abusivos que en la práctica funcionan como servicios máximos, obligando a trabajar a la práctica totalidad de la plantilla y vulnerando el derecho fundamental de huelga de las trabajadoras y trabajadores".

Este paro, el segundo en la misma semana tras el organizado este lunes por UGT y CC OO, obligará a "tirar a la basura" unas 20.000 analíticas entre todas las áreas de salud de la provincia de Alicante al esperarse un mayor seguimiento que el lunes, cuando se perdieron unas 5.000.

No demorables

Se harán, en cambio, unas diez mil correspondientes a pacientes urgentes. Según explica Juan Felipe Rodríguez Ballesta, alicantino que preside las Comisiones por el Grado, hay servicios mínimos con cobertura del 100 %, laboratorio y radiología de urgencias, y radioterapia, con el 100 % de la plantilla, por ser pacientes oncológicos.

Así como un 50 % de servicios mínimos de la plantilla normal diaria para atender a pacientes “preferenciales”, es decir, hematológicos, nefrológicos, graves, pediátricos , etc …"Son pacientes y muestras biológicas, que son no demorables. Todo lo demás que llegue al hospital, no se procesará: muestras de centros de salud, consultorios, centros de especialidades, que es la inmensa mayoría de muestras que llegan a diario". Como ejemplo, en Hematología del Hospital General de Alicante hay un 75 % de personal en huelga del turno de mañana; y en Anatomía Patológica el 100 %. En Análisis Clínicos del área de Sant Joan también el 100 %.

Centros de salud informados

Los técnicos explican que hace tres días se envió información sobre la huelga a los centros de salud para que lo conocieran los pacientes, y que, aun así, a los que hoy están citados se les avisa del riesgo de que su analítica no se procese y si renuncian a hacérsela se les cita para otro día.

Además de la de huelga estatal, estos sanitarios celebrarán una concentración frente al Ministerio de Hacienda, en Madrid, para exigir la aplicación efectiva del Grupo B previsto en el artículo 76 de texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, "reconocido por ley desde 2007 y bloqueado por el Ministerio de Hacienda pese al acuerdo firmado en 2022 con CCOO y UGT, y a la doctrina del Tribunal Supremo". A esta protesta se han desplazado en bus trabajadores desde Alicante.

Cartel enviado a los centros de salud a principios de semana avisando a los pacientes de la huelga / INFORMACIÓN

Bloqueo

El colectivo afirma que este bloqueo afecta a más de 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud, de diagnóstico por imagen, radioterapia, laboratorio clínico, anatomía patológica, higiene bucodental, documentación sanitaria, audiología, dietética, ortoprotésica y salud ambiental, entre otras áreas.

La queja es que acumulan 19 años de pérdida retributiva y agravio profesional respecto al resto de categorías del Sistema de Salud. Las organizaciones convocantes anuncian que recurrirán por todas las vías legales esta vulneración y exigen su inmediata corrección.

El conflicto se dirige exclusivamente contra el Ministerio de Hacienda y el de Administraciones públicas, "responsables de la paralización efectiva del Grupo B", y se acompaña de un llamamiento a la participación masiva de los técnicos superiores sanitarios y de la ciudadanía "en defensa de una sanidad pública con profesionales reconocidos y derechos respetados".