Anestesistas de los hospitales de Alicante, Alcoy y Dénia se niegan a participar en cirugías por las tardes para reducir listas de espera

Los servicios de Anestesia del Hospital General Doctor Balmis de Alicante y del Virgen de los Lirios de Alcoy se posicionan por escrito para no hacer autoconciertos, es decir, participar en cirugías por la tarde, fuera de su horario y pagadas como horas extra por la Conselleria de Sanidad. Así lo afirma la asociación Médicos Unidos por sus Derechos, que añade que en el Hospital de Dénia es igual y que a los anestesistas se suman Cirugía Ortopédica y Traumatología y Cirugía Torácica. "No se puede decir realmente que el paro es de todo el hospital porque no es de todos los servicios aunque, por regla general, si no hay anestesia, no se opera", explican desde la entidad.

Este "plantón" se debe al malestar entre los médicos de la Comunidad Valenciana, que "va a más". "El rechazo a los autoconciertos, actividad extraordinaria voluntaria destinada a reducir listas de espera, va en aumento. La medida de presión que pusieron en marcha tres hospitales hace un mes es ya secundada por más de una decena de centros hospitalarios de las provincias de Valencia y Alicante, indican desde la asociación Médicos Unidos por sus Derechos. Un rechazo que también se produce paralelamente en otras comunidades autónomas. "Hace un mes tres hospitales se plantaron en la Comunidad Valenciana. Hoy ya son una docena".

Los autoconciertos representan el 11% de la actividad quirúrgica en la Comunidad y el 23 % sumado al plan de choque

Otros centros en Valencia

Además de los citados en la provincia de Alicante, actualmente existen servicios adheridos al cese de actividad extraordinaria en centros como el Hospital General de Valencia, Hospital Doctor Peset, Hospital La Fe, Hospital de La Ribera (Alzira), Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, Hospital de Requena, Hospital d’Ontinyent y Hospital de Manises.

Entre las especialidades implicadas figuran Anestesia y Reanimación, Cirugía General y Digestiva, Traumatología, Ginecología, Otorrino, Neurología, Medicina Interna, Pediatría, Urgencias, Urología, Neurocirugía, Hematología, Neumología, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial y Cardiología, entre otras.

Una operación quirúrgica en el Hospital de Dénia / INFORMACIÓN

Sistema insostenible

La protesta evidencia el creciente rechazo del colectivo médico a seguir sosteniendo el funcionamiento ordinario de la sanidad pública mediante prolongaciones sistemáticas de jornada y actividad extraordinaria fuera del horario habitual. La decisión de los médicos supone además un golpe directo a uno de los mecanismos sobre los que actualmente descansa buena parte de la actividad quirúrgica de la sanidad pública valenciana.

Los autoconciertos representaron el 11% de toda la actividad quirúrgica realizada en 2024 en la Comunidad Valenciana. Si se suman además las derivaciones a la sanidad privada dentro de los planes de choque, el porcentaje alcanza cerca del 23% de las intervenciones quirúrgicas totales. Desde el colectivo médico advierten de que esta dependencia creciente de las horas extraordinarias evidencia un problema estructural de falta de personal y de planificación sanitaria por parte de la administración autonómica.

El conflicto se produce además en medio de la huelga médica que atraviesa la Comunidad Valenciana y que ha provocado ya la suspensión de alrededor de 3.000 cirugías hasta marzo de 2026.

Reivindicaciones

Entre las principales reivindicaciones del colectivo a la administración autonómica figuran el refuerzo urgente de plantillas, la equiparación de las horas de guardia con las ordinarias, la reducción de la sobrecarga laboral y la creación de una mesa de negociación propia para los médicos. Y, a nivel nacional, un Estatuto del Médico que regule las particularidades de la profesión y mejore las condiciones laborales del colectivo.

Médicos Unidos por sus Derechos pide a la Conselleria de Sanidad que apoye un estatuto propio como ya han hecho de forma oficial otras autonomías. "La extensión del rechazo a los autoconciertos a hospitales de toda la Comunidad Valenciana refleja el agotamiento de un modelo sanitario sustentado en el esfuerzo extraordinario de los médicos para compensar déficits estructurales que las administraciones no han resuelto", concluyen desde el colectivo.