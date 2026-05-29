Más de 20 millones para la atención logopédica en los centros sanitarios

El Consell ha autorizado la contratación del servicio de atención logopédica, en régimen ambulatorio, en los centros sanitarios dependientes de la Conselleria de Sanidad de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, por un valor estimado de más de 20,14 millones de euros.

El objeto del contrato responde a la necesidad de prestar servicios sanitarios de rehabilitación del lenguaje, de la voz o el habla mediante logopedia, en régimen ambulatorio, a los pacientes de los distintos departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.

En concreto, el servicio incluye el tratamiento de los trastornos del lenguaje (afasia), del habla como son las alteraciones de la articulación (disartrias) y de la fluidez verbal (disemias), los trastornos de la voz (disfonías, afonías), así como patologías auditivas (rehabilitación auditivo-lingüística en hipoacusia severa con implante coclear), los trastornos de la deglución y el tratamiento de la postlaringectomía.

Más sesiones

De hecho, el incremento de recursos en atención logopédica va a permitir atender a unos 4.500 pacientes al año frente a los 2.500 del expediente anterior, es decir un 80% más, así como aumentar el número de sesiones anuales en más de 75.000, lo que va a suponer una mejora de la calidad asistencial y una mayor cobertura en todos los departamentos de salud.

En este sentido, el contrato se ha dividido en ocho lotes correspondientes a las ocho Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) que prestarán servicio a 23 departamentos de salud, frente a los 14 lotes correspondientes a 14 departamentos del contrato anterior, de manera que cada una de ellas dispondrá de atención logopédica para garantizar el acceso equitativo de los pacientes de todos los departamentos de salud a este servicio asistencial.

Derivaciones

Por otra parte, se ha establecido que la derivación se realice desde los servicios de Pediatría de Atención Primaria, en lugar de derivar desde los servicios de Atención Hospitalaria, lo que facilitará el acceso de los pacientes a esta prestación y agilizará los tratamientos.

La Conselleria de Sanidad dispone de unidades de rehabilitación de apoyo a la Atención Primaria en las que los fisioterapeutas realizan actividades propias de rehabilitación.

Mayor demanda

El objetivo de este contrato es reforzar los equipos de atención logopédica para mejorar la atención sanitaria y responder a la actual demanda asistencial. Además, permite dar una mayor estabilidad al servicio puesto que la duración del contrato es de tres años con posibilidad de prórroga por otros dos más, frente al anterior cuya duración era de dos años.