Barcala promete triplicar los carriles bici en el futuro Plan General de Alicante

El gobierno de Luis Barcala vuelve a desgranar una nueva pieza del futuro Plan General de Alicante. El Ayuntamiento plantea ahora que el Plan General Estructural triplique la red de itinerarios ciclistas de la ciudad hasta alcanzar los 185 kilómetros, dentro de un modelo de movilidad activa vinculado a la llamada ciudad de los 15 minutos. La propuesta, sin embargo, queda ligada a un documento urbanístico que continúa sin fecha cerrada para su aprobación definitiva y que acumula retrasos respecto a los plazos anunciados inicialmente por el propio ejecutivo local.

El anuncio se centra en la creación de una red de recorridos peatonales y ciclistas continuos, seguros y conectados con los principales servicios, equipamientos, universidades, centros de actividad y “corazones de barrio”. Según el planteamiento municipal, la bicicleta y los desplazamientos a pie deberán funcionar como modos principales de transporte dentro del futuro modelo urbano, en coordinación con el TRAM, las cercanías, los autobuses metropolitanos, los aparcamientos seguros, los puntos de alquiler de bicicletas y los nodos de transporte.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, defiende que la movilidad activa se concibe como “un sistema estructural clave” dentro del modelo de ciudad que plantea el PGE, complementario a las redes viaria, ferroviaria y tranviaria. El edil sostiene que los nuevos itinerarios deberán estar integrados en los ejes de infraestructura verde y contribuir tanto a los desplazamientos cotidianos como a la mejora ambiental y paisajística del espacio público.

La propuesta también incorpora conexiones con el litoral, nuevos corredores verdes, recorridos hacia el diseminado y las áreas rurales y la recuperación de caminos históricos como la Vía Augusta y la Vía Dianium, que el Ayuntamiento plantea como ejes de valor cultural, patrimonial y turístico. Sobre el papel, el objetivo es reducir la dependencia del vehículo privado y consolidar una ciudad más conectada a través de recorridos accesibles y sostenibles.

Itinerarios existentes y previstos en el Futuro Plan General de Alicante para conectar la ciudad en 15 minutos / INFORMACIÓN

El contexto, no obstante, vuelve a ser el mismo que ha acompañado los últimos anuncios del Plan General. El documento debía haber visto la luz a finales de 2025, según los compromisos trasladados hasta entonces por Barcala, pero su tramitación continúa abierta y el gobierno local sitúa ahora la aprobación inicial de la parte estructural en verano de 2026. La llegada de Peral a Urbanismo tras la dimisión de Rocío Gómez por el caso Les Naus abrió además una nueva ronda de consultas sectoriales, lo que ha vuelto a alargar el calendario del planeamiento.

En ese escenario, el equipo de gobierno ha optado en las últimas semanas por anticipar por entregas distintas piezas del futuro Plan General. Entre otras, avanzó la previsión de triplicar la superficie de zonas verdes y crear seis grandes parques, presentó la reserva de suelo en Rabasa para un eventual tercer hospital o anunció una vía litoral continua y peatonal de 21 kilómetros. Ahora suma la red de itinerarios ciclistas y peatonales como otro de los grandes ejes del futuro documento.

La movilidad, además, ya fue uno de los puntos más cuestionados en el proceso participativo abierto por el Ayuntamiento. En la mesa sectorial celebrada en marzo, colectivos vinculados a la bici y a la movilidad sostenible reprocharon al borrador la falta de participación real, la ausencia de datos sólidos para planificar a largo plazo y una concreción mucho mayor en la red viaria que en cuestiones como el autobús urbano o la movilidad ciclista cotidiana.

Alacant en Bici trasladó entonces su “desilusión” porque, según sostuvo, no se había contado con el colectivo para tomar decisiones pese a su trayectoria de más de dos décadas trabajando sobre movilidad ciclista en la ciudad. Su representante, Jaume Andrés, reclamó vías “seguras y directas” desde los barrios hacia el centro y advirtió de que la bicicleta no puede seguir tratándose como una cuestión de ocio o recreo, sino como un medio real para los desplazamientos diarios.

La movilidad activa se concibe como un sistema estructural clave dentro del modelo de ciudad Antonio Peral — Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante

También la Plataforma por la Movilidad Sostenible de l’Alacantí cuestionó el proceso y sostuvo que en el Plan General “no hay un verdadero proceso participativo”. Su representante, Iñaki Malluguiza, criticó que el documento mencione con frecuencia al peatón y a la bicicleta, pero concrete menos medidas para el autobús urbano, como carriles bus, prioridad semafórica, paradas accesibles o una estrategia clara para mejorar el transporte público cotidiano.

La propia mesa dejó otras dudas sobre el mapa futuro de la movilidad en Alicante, desde Sangueta hasta la conexión de los barrios del sur con el centro, la regulación de los patinetes, la presencia del tren en la fachada litoral, los retrasos en la expansión del TRAM hacia l’Alacantí o los problemas específicos de las partidas rurales. Frente a ese escenario, el anuncio municipal insiste ahora en que el PGE incorporará una red ciclista amplia, integrada y jerarquizada.

La cuestión de fondo sigue siendo que todas esas previsiones dependen de un Plan General todavía pendiente. La red de 185 kilómetros se presenta como una apuesta de ciudad pero su ejecución queda condicionada a la tramitación del planeamiento y al desarrollo posterior de los proyectos concretos. Mientras tanto, el gobierno de Barcala continúa alimentando el relato del futuro PGE con nuevos avances sectoriales, en un momento en el que el documento sigue siendo más una promesa de modelo urbano que una herramienta aprobada para transformar la ciudad.