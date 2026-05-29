La Ciudad de la Justicia concentra 46,2 millones del presupuesto de Justicia en Alicante

La Ciudad de la Justicia de Alicante volverá a concentrar el grueso de la inversión judicial de la Generalitat en la provincia en 2026. El proyecto de presupuestos reserva 46,2 millones de euros para las obras del futuro edificio judicial, la gran actuación en marcha de la Conselleria de Justicia en territorio alicantino. Las cuentas mantienen además una anualidad de 7,3 millones para 2027, ejercicio en el que se prevé cerrar la inversión pendiente.

La actuación aparece ahora con una previsión global de 53,5 millones de euros, repartidos entre los 46,2 millones de 2026 y los 7,3 millones de 2027. En el presupuesto anterior, la Ciudad de la Justicia figuraba con una inversión total de 68,1 millones, de los que 30 millones correspondían a 2025, otros 30,9 millones a 2026 y 7,2 millones a 2027. La comparación refleja una reordenación de anualidades, con el esfuerzo principal ya desplazado al presente ejercicio.

La nueva sede judicial, que se levanta en Benalúa frente a los juzgados actuales, ha sufrido retrasos por la necesidad de adaptar el proyecto a la Ley de Eficiencia de la Justicia, que sustituye los juzgados tradicionales por los tribunales de Instancia y obliga a reorganizar los espacios interiores. La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ya señaló en marzo que el edificio es prioritario para la Generalitat, aunque su puesta en marcha no se produciría hasta mitad o finales de 2027.

Junto a la capital, la gran novedad de las cuentas aparece en Dénia. La reforma y ampliación del edificio judicial pasa de una previsión de 956.000 euros en el presupuesto de 2025 a 22,2 millones en el de 2026. La inversión, no obstante, se reparte a medio plazo: 423.000 euros en 2026, 2,18 millones en 2027, 11,99 millones en 2028 y 7,63 millones en 2029. Es el salto más llamativo del apartado provincial y recupera peso para una actuación que el año pasado había quedado con una dotación muy reducida.

Tribunal de Marca Comunitaria

En Alicante capital también se mantiene la inversión para la futura sede del Tribunal de Marca Comunitaria, con una previsión total de 1,97 millones de euros. El grueso se concentra en 2026, con 1,96 millones, y apenas 4.000 euros quedan para 2027. Este proyecto ya aparecía en las cuentas anteriores con una previsión similar, aunque entonces el grueso se situaba también en 2026.

Otra actuación en la ciudad es la nave archivo de Alicante, que cuenta con 1,24 millones en 2026. En el presupuesto anterior figuraba con una previsión de 1,4 millones, repartida entre 2025 y 2026, por lo que la nueva anualidad concentra ahora el importe pendiente. En cambio, la rehabilitación del edificio de Sanidad Exterior en el Puerto de Alicante queda reducida a una partida prácticamente residual de 5.000 euros, frente a los 270.000 euros recogidos en 2025.

Las sedes judiciales de Villena, Torrevieja y Orihuela mantienen partidas más contenidas y distribuidas en varios ejercicios. La sede judicial de Villena conserva una previsión global de 771.000 euros, aunque con una nueva distribución: 308.000 euros en 2026, 231.000 en 2027, 127.000 en 2028 y 104.000 en 2029. En las cuentas del año anterior, la misma actuación aparecía con 100.000 euros en 2025 y anualidades hasta 2028.

Previsión global

La ampliación del edificio judicial de Torrevieja mantiene también una previsión global de 736.000 euros, con 100.000 euros en 2026, 194.000 en 2027 y 220.000 euros tanto en 2028 como en 2029. En este caso, la cifra total no cambia respecto al presupuesto anterior, aunque sí se desplaza el calendario de ejecución.

En Orihuela, la ampliación del Palacio de Justicia queda con una previsión inferior a la del año pasado. La actuación pasa de los 756.000 euros recogidos en 2025 a 375.000 euros en el nuevo presupuesto, repartidos entre 149.000 euros en 2026 y 225.000 euros en 2027.

La fotografía general del presupuesto de Justicia en Alicante deja así una inversión muy concentrada en la Ciudad de la Justicia de la capital, con Dénia como principal incremento comarcal y el resto de actuaciones en una escala más moderada. Las cuentas mantienen fondos para los principales proyectos judiciales de la provincia, aunque con calendarios plurianuales y anualidades ajustadas según el estado de cada obra.