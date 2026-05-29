El Consell reanudará la negociación el domingo y los sindicatos ponen sobre la mesa el final de la huelga

La Conselleria de Educación ha dado marcha atrás y ha decidido adelantar ahora a este domingo la nueva reunión con los sindicatos para seguir con la negociación, después de que este jueves las diera por finiquitadas hasta al menos el próximo martes. El nuevo encuentro será a las 18 horas, el primero que se produce durante el fin de semana desde que los profesores comenzaran a vaciar las aulas.

La citación se ha producido después de que los sindicatos mayoritarios rechazaran el jueves por la noche tener que esperar cuatro días para retomar el diálogo y también a través de mesas temáticas como decidió la Administración autonónomica, que se ha escudado en que en la última reunión se acordó por unanimidad sindical que las conversaciones continuaran la semana que viene. Además, la fecha ha sido dada a conocer casi al mismo tiempo que lanzaban una encuesta clave al profesorado: la valoración del acuerdo ofrecido por el departamento de Carmen Ortí y la reflexión sobre la continuidad de la lucha docente.

La prolongación de una huelga educativa que ha llegado ya al final de su décimo quinto día con las aulas vacías y el ralentí al que avanzan las negociaciones con el Consell, a las puertas de entrar cuarta semana que sufre ya este conflicto sin precedentes, ha llevado a poner encima de la mesa la opción de desconvocar el paro.

Tercera semana de protestas y huelga de profesores por la educación pública en Alicante / Jose Navarro

El agotamiento y el importante coste económico que está sufriendo el profesorado (hay quienes han perdido ya más 2.000 euros por haber secundado prácticamente todos los días de la movilización), unido a la nueva disposición del Consell de reabrir la negociación, ha hecho inevitable para los trabajadores de la enseñanza pública tener que repensar cómo va a continuar la lucha docente.

STEPV, UGT y CC OO, los sindicatos mayoritarios y convocantes (tras descolgarse esta semana CSIF), junto con la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià, han lanzado una encuesta al profesorado para, en primer lugar, pulsar su opinión sobre las última oferta de la Conselleria de Educación para atender las reivindicaciones laborales y salariales del colectivo. Y, en segundo lugar, para recabar pareceres sobre "cómo debería de continuar las movilizaciones pensando en el curso 26-27".

Para esta decisión trascendental, a los docentes se les pide votar entre cuatro opciones: si quieren continuar con la huelga indefinida en el formato actual; si la quieren mantener pero con movilizaciones puntuales; si quieren que se desconvoque pero continuando con otros tipos de movilización y, por último, si la quieren desconvocar y no seguir con las movilizaciones.

Tendrán hasta las 14 horas de este sábado para contestar. De forma previa, para este viernes,los sindicatos han convocado una asamblea telemática, a las 17 horas, con el mismo objetivo.

Una decena de pancartas en defensa de la educación pública colgadas en puentes y pasarelas de Alicante / INFORMACIÓN

¿Qué dice la propuesta autonómica?

En primer lugar, la conselleria propone una reducción progresiva de las ratios de alumnado por aula desde Infantil hasta Bachillerato entre los cursos 2027 y 2032, con el objetivo final de llegar a 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 30 en Bachillerato, siempre condicionada a la disponibilidad presupuestaria e infraestructural. También contempla medidas específicas para zonas despobladas, aulas UECO, Formación Profesional y centros con características singulares, además de crear mesas técnicas de seguimiento y estudio de nuevas normativas educativas.

El segundo gran bloque se centra en la simplificación burocrática del sistema educativo. Se prevé aprobar un decreto de simplificación administrativa en un plazo máximo de seis meses que incluirá la implantación del expediente digital docente, la reducción de cargas burocráticas, la regulación del trabajo fuera del centro y la unificación de aplicaciones informáticas y documentos oficiales. Además, se impulsarán herramientas digitales e inteligencia artificial para automatizar tareas administrativas y traducciones, se simplificarán procedimientos relacionados con inclusión educativa y evaluación, y se reorganizará la gestión del personal administrativo para agilizar los trámites de los centros educativos.

La reducción de ratios que propone la Conselleria de Educación / INFORMACIÓN

En relación con las plantillas docentes, el texto plantea negociar las necesidades de profesorado mediante una comisión de seguimiento, mejorar el sistema de sustituciones reduciendo los tiempos de cobertura y reforzar las funciones directivas en escuelas infantiles. También se propone mantener los puestos de profesorado experto y especialista, simplificar la reincorporación del profesorado interino a las bolsas de trabajo y abrir permanentemente dichas bolsas para facilitar la cobertura de plazas.

El documento dedica otro apartado a infraestructuras e inclusión educativa. Se impulsará un Plan Director de Infraestructuras Educativas con medidas de accesibilidad y confort térmico, subvenciones para ayuntamientos destinadas a mejorar centros escolares y continuidad del Plan Edificant con importantes inversiones presupuestarias. En inclusión educativa se plantea aumentar profesionales de educación social, crear nuevas plazas de Audición y Lenguaje y abrir más aulas UECO. Además, se reforzará la atención a la salud mental mediante unidades de detección precoz y planes de bienestar docente, especialmente en zonas afectadas por la DANA.

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Finalmente, el acuerdo aborda la Formación Profesional y el valenciano. En FP se garantiza el mantenimiento de la oferta formativa y de los ciclos financiados previamente con fondos europeos, además de reforzar la orientación profesional y la conexión entre centros educativos y empresas para mejorar la empleabilidad juvenil. Respecto al valenciano, se prevé desarrollar planes de formación docente, especialmente en zonas castellanohablantes, y regular la expedición de certificados lingüísticos como mérito en concursos docentes.