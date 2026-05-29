Educación mejora su oferta a los profesores para acelerar la reducción de las ratios

La Conselleria de Educación ha vuelto a rectificar su oferta para reducir las ratios tras el frente común de los sindicatos contra uno de los principales caballos de batalla en este conflicto sin precedentes. Así lo desvela en la nueva propuesta remitida en la tarde de este viernes, como antesala de la reunión convocada para este domingo a las 18 horas y a escasas horas de que STEPV, CC OO, UGT y la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià hayan lanzado una encuesta al profesorado para que se muestren a favor o en contra de las medidas que ofrece el Consell y, además, para que se pronuncien sobre si la huelga tiene que continuar o finalizar.

El nuevo documento autonómico supone una mejora clara respecto al último porque adelanta y amplía la reducción de ratios en prácticamente todas las etapas educativas. En Infantil y Primaria, la propuesta inicial retrasaba la bajada progresiva hasta el curso 31/32, mientras que en el nuevo documento las reducciones empiezan antes y afectan a más niveles simultáneamente. Por ejemplo, Infantil de 3 años pasa directamente a 18 alumnos en lugar de 22, e Infantil 5 años y primero de Primaria alcanzan los 22 alumnos entre 28/29 y 29/30, acelerando el calendario previsto anteriormente.

En Primaria también se mejora el ritmo de implantación. El primer texto mantenía durante más tiempo ratios de 25 alumnos en la mayoría de cursos, mientras que el segundo adelanta progresivamente la reducción hasta llegar antes a los 22 alumnos en los primeros niveles. Empezaría en primer curso a partir del 27-28 y a partir de ahí progresivamente cada año hasta completar toda Primaria en el 31-32.

La mejora de las ratios ofrecidas por Educación / INFORMACIÓN

En la ESO las mejoras son especialmente relevantes. La propuesta inicial comenzaba con 28 alumnos solo en primero de ESO y mantenía durante años ratios de 30 en el resto de cursos. El nuevo documento acelera el descenso: en 29/30 ya aparecen ratios de 25 alumnos en primero y segundo de ESO, y posteriormente se extiende a todos los cursos hasta alcanzar los 25 en toda la etapa en el curso 31/32.

También hay avances en Bachillerato. El documento anterior planteaba llegar progresivamente a 32 y 33 alumnos, mientras que la nueva propuesta fija como objetivo final 30 alumnos en ambos cursos de Bachillerato en el 31/32.

Además, el nuevo texto incorpora medidas complementarias que refuerzan la reducción de ratios. Entre ellas destaca la aplicación de reducciones en aulas ordinarias vinculadas a alumnado escolarizado en aulas UECO, algo que no aparecía de forma explícita en el documento anterior. También se mantienen medidas para zonas despobladas, desdobles de FP y adaptación progresiva según disponibilidad presupuestaria, consolidando un modelo más inclusivo y flexible.

La demanda, la realidad actual y el proyecto del Gobierno

STEPV, CC OO y UGT han marcado como fecha tope el curso 29-30 para tener 15 alumnos en Infantil y 20 en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Actualmente, las ratios máximas generales por aula en la Comunidad Valenciana son de 20 a 25 alumnos en Infantil, 25 en Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato.

El proyecto de ley del Gobierno central reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales) y establece que estas medidas se implanten, desde la entrada en vigor de la ley y de forma progresiva, con el objetivo de que estén plenamente en marcha en el curso 31/32.