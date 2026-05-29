La enseñanza concertada también protesta en Alicante: "Está discriminada"

A la lucha docente de la enseñanza pública se unió este viernes la de la concertada. Sin embargo, los profesores de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos no protestaron contra la Conselleria de Educación, hacia quien va dirigida la huelga educativa de estas tres últimas semanas, sino contra el Gobierno central. En una concentración celebrada en la plaza de la Montañeta, decenas profesores han gritado consignas como "la escuela concertada está discriminada".

Los convocantes han reclamado que la reducción de carga lectiva prevista en el Proyecto de Ley que se tramita actualmente en el Congreso se aplique también a los profesionales de la enseñanza concertada. Esta normativa, que está en vía parlamentaria, contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de enseñanzas. Actualmente, los docentes tienen 25 horas de clase a la semana.

El sindicato FISIE-CV, que ha participado en la protesta, junto a UGT, recordó que una mayor carga lectiva supone menos tiempo para preparar clases, menos capacidad de coordinación, menos atención individualizada y un desgaste profesional cada vez mayor. Además, advirtió de que el deterioro de las condiciones laborales repercute inevitablemente en la calidad educativa que reciben millones de alumnos y alumnas.

Docentes de la concertada, en la protesta de este viernes en la plaza de la Montañeta de Alicante / Alex Domínguez

Por ello, la organización defendió que esta medida permitiría mejorar tanto las condiciones del profesorado como la atención educativa y el funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos. Junto a esta reivindicación principal, FSIE insistió también en la necesidad de avanzar en una financiación adecuada de la enseñanza concertada y de retomar los grupos de trabajo sobre el coste real del puesto escolar, especialmente para mejorar las condiciones laborales del personal de administración y servicios.

Paros parciales en junio

Sin embargo, la movilización no queda aquí, porque la educación concertada también convoca huelga con tres paros parciales de una hora convocados para los días 3, 10 y 17 de junio. Los cinco sindicatos representados en la mesa con la Conselleria de Educación han adoptado la decisión ante la falta de avances en el calendario de negociación que aprobaron conjuntamente en diciembre.

Los profesores han reclamado las mismas condiciones en la concertada y la pública / Alex Domínguez

La principal reivindicación, según explicó el secretario autonómico de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Vicente Cabanes, es llegar a un acuerdo que desbloquee las jubilaciones parciales, las cuales permiten que los docentes se retiren de una parte de su jornada, que pasa a ser asumida por un relevista. Además, sus demandas también son para la Formación Profesional (FP) y la educación especial.