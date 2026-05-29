Los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante celebran Santa Rita sin los sindicatos mayoritarios ni la izquierda

Una comida con ausencias destacadas. Los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante han celebrado Santa Rita, patrona de los trabajadores de la administración local, con una comida en el restaurante Juan XXIII.

Sin embargo, no han estado todos los trabajadores públicos. Los representantes de los sindicatos mayoritarios en el Consistorio, SEP (Sindicato de Empleados Públicos) y CCOO (Comisiones Obreras), se han ausentado ante las discrepancias mantenidas con el gobierno local debido a la implantación de la carrera profesional, que consideran que no garantiza avances en materia laboral.

Sí que han estado los otros sindicatos con representación, y sus principales representantes han formado parte de la mesa presidencial junto al alcalde, Luis Barcala. Se trata Marián Molero, del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios); de Kala Jiménez, del Fesep (Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos); y de David Bardisa, de UGT (Unión General de Trabajadores).

Las tres entidades sindicales han mostrado en los últimos años su sintonía con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que también ha sido uno de los presentes en la mesa junto a los concejales Manuel Villar, vicealcalde; Ana Poquet, Turismo; Antonio Peral, Urbanismo; y Lidia López, Comercio. En la misma mesa también se ha sentado Encarnación Rodríguez, secretaria de Manuel Villar en la Concejalía de Medio Ambiente.

División política

En otra mesa se han sentado los también concejales del PP y del gobierno municipal Cristina García (Infraestructuras), Rafael Alemañ (Limpieza), Begoña León (Bienestar Social), Luis Morata (Proyectos Europeos) y Julio Calero (Seguridad) junto con dos de los cuatro ediles de Vox: la portavoz Carmen Robledillo y el concejal Óscar Castillo.

Quienes no han asistido a la comida han sido los representantes de los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante. Ningún concejal del PSOE, de Compromís ni el de Esquerra Unida-Podemos han hecho acto de presencia.

La fiesta se ha podido celebrar después de que el Ayuntamiento impulsara un contrato por la vía de urgencia para su organización, tras quedar desierta la primera licitación, con un gasto de 48.000 euros.