La Generalitat da el visto bueno a la planta fotovoltaica de Aguas de Alicante para la depuradora de Rincón de León

La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Rincón de León, ubicada en el sur del término municipal de Alicante, concretamente en El Bacarot, contará con una planta fotovoltaica. Así lo ha resuelto la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, dirigida por Miguel Ángel Ivorra e integrada en la Conselleria de Medio Ambiente que lidera Vicente Martínez Mus, a través de una resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La aprobación se ha hecho posible a través de la modificación puntual número 51 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, requisito indispensable para que los terrenos pasen a ser de suelo no urbanizable de infraestructuras y servicios y que, por tanto, la planta se pueda instalar en el espacio previsto.

El cumplimiento de esta condición fue el motivo del rechazo de la Generalitat publicado a finales de abril, hace solo un mes, también en el DOGV. La decisión se tomó a instancias del Ayuntamiento de Alicante, que en agosto de 2025 concluyó, a través del Servicio de Planeamiento, que la “calificación urbanística vigente de la parcela” prevista para instalar la planta “no se ajusta a lo establecido” en el Plan General de Ordenación de Alicante, que data de 1987 y con cuya renovación se ha comprometido el propio Consistorio.

La reciente publicación del DOGV resuelve este desajuste y da luz verde a la instalación de la planta a través de la emisión favorable del Informe Ambiental y Territorial Estratégico, ya que el cambio en la clasificación de los terrenos “no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente”. Siempre y cuando, eso sí, de cara a “su aprobación definitiva se cumplan los condicionantes” que detalla la propia Conselleria en el mismo documento.

Estos requisitos marcan que el uso del terreno se dedique “exclusivamente” al uso de la infraestructura proyectada, la planta solar fotovoltaica de autoconsumo para la EDAR Rincón de León. También piden que la propuesta incluya un estudio de integración paisajística y que la documentación incluya las afectaciones de la carretera A-31, cercana a la depuradora y que conecta Alicante con Albacete. Por último, se exige no superar la potencia energética prevista en el proyecto, que se cumplan las medidas preventivas y correctoras correspondientes y que las líneas de evacuación de la energía generada sean enterradas.

La planta proyectada ocuparía un terreno de 5,38 hectáreas para generar energía solar y conectarla a la red de distribución eléctrica con una potencia nominal de 2.195 kW. La finalidad sería hacer “acuerdos de compraventa de energía”, PPA por las siglas de este concepto en inglés (Power Purchase Agreement), para generar energía solar y venderla a otra empresa a través de una comercializadora.