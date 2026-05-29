La inversión del Consell en colegios e institutos de la provincia de Alicante aumenta un 27 % y roza los 30 millones

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades será la segunda con una mayor presupuesto, según las cuentas presentadas este viernes por el equipo del presidente Juanfran Pérez Llorca, con una dotación económica que el Consell califica de "histórica" y que pasa de 7.299 a 7.749 millones de euros, un 6,2 % más en un momento tenso por la huelga indefinida de los docentes. El aumento es de 450 millones de euros respecto al pasado año y Pérez Llorca justifica este incremento como “la respuesta más ambiciosa que jamás se ha dado en la Comunidad Valenciana, que nos va a situar como la tercera comunidad autónoma en inversión por alumno, con 7.600 euros por estudiante”.

El presupuesto, explican desde el Consell, incorpora los compromisos adquiridos con la comunidad educativa y los sindicatos, con los que están en plena negociación para intentar desconvocar un conflicto enquistado a las puertas del final de curso. Entre ellos el incremento salarial de los profesores, el plan de inclusión educativa y la mejora de infraestructuras con más de 372 millones de euros de inversión a través del Plan Edificant (229 millones), el Plan de Climatización (32 millones) y el Plan Recole (10 millones) como principales ejes.

La Generalitat afirma que los 7.749 millones para el área incluyen el incremento salarial que reclama el profesorado en huelga y la mejora de infraestructuras

Obras en el CEIP La Almadraba de Alicante, para el que el presupuesto contempla dinero, el pasado septiembre / Alex Domínguez

Más dinero para Primaria y Secundaria

Las mayores partidas son para Educación Primaria, con 2.900 millones frente a los 2.749 del año anterior, con un aumento de 151 millones. Incluye los gastos de personal, la mayor partida con casi 1,7 millones; la compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento; gastos financieros; transferencias corrientes; fondo de contingencia; inversiones reales y transferencias de capital, así como activos y pasivos financieros.

Para la educación Secundaria el dinero destinado es de 2.652 millones frente a los 2.510 del anterior ejercicio, lo que supone un aumento de 141 millones. Para la FP se destinan 34,2 millones frente a los 33,9 del pasado año 2025, un incremento de 283.000 euros. Ocho millones son para equipamiento de cara al incremento de la oferta de ciclos de Formación Profesional. Este capítulo es plurianual y en sus cuentas la Generalitat recoge inversiones previstas que alcanzarán los 80 millones de euros hasta el año 2029.

El presupuesto para universidades pasa de 1.098 millones a 1.231 millones, es decir, 133 millones más.

En cuanto al dinero para infraestructuras, se destinan 64,6 millones de euros a la construcción de nueva planta de centros de educación Infantil y Primaria en toda la Comunidad; y 68,5 para mejorar la infraestructura en Secundaria, así como otros 37,6 millones para reforma de edificios para centros afectados por la dana o bien obras de confort térmico, entre otras. El coste total estimado de las actuaciones entre las tres provincias es de 208 millones, de ellos 130 en la anualidad de 2026 y 77 en la de 2027.

En lo que respecta las inversiones reales, treinta millones se reservan para obras en centros de la provincia de Alicante, ocho más que en el ejercicio de 2025, lo que supone un aumento del 27 %, pero aun así por debajo de los 38 millones de 2024.

La Almadraba, obras también en 2027

Entre los proyectos nominales, destacan los 11,2 millones para el colegio La Almadraba de Alicante, que instaló en febrero nuevos barracones por la falta de espacio. El centro de Infantil y Primaria ubicado en la Playa de San Juan vio colocar su aula provisional número 12 pues se encuentra por encima de su capacidad. Hace siete años desde que llegaron los primeros barracones aunque avanzan las obras del nuevo colegio que se espera podrá acoger 735 alumnos en el barrio más poblado de Alicante a partir del próximo curso.

En este caso la inversión es plurianual y se reserva una cantidad para 2027 (1,3 millones), lo que supone que se prolongarán para el año que viene. La mayor parte se consigna para este 2026, exactamente 9,9 millones de euros. Esta obra ya se consignaba en el presupuesto de 2025 con 13,1 millones.

No obstante, la cantidad más importante entre las inversiones educativas en la provincia son los 12,2 millones para la reforma y ampliación del IES Pere Maria Orts i Bosch de Benidorm, que arrancaron en abril de 2025. Un proyecto que contemplaba el derribo del actual edificio inacabado para alzar otro nuevo y acabar con parte de las aulas que hay en barracones desde 2009. La mayor cantidad, un total de 18,8 millones, se consignan este año; y se deja una partida de 1,2 millones para 2027, lo que supone que continuarán el año que viene. También este centro tuvo partida en las cuentas de 2025, con 7,8 millones.

Entre ambos, Almadraba y Pere Maria Orts se comen 23,4 millones de la inversión para 2026. Apenas siete millones quedan para otra veintena de proyectos en la provincia.

Imagen de archivo del IES Pere Maria Orts de Benidorm, para el que se presupuestan fondos / David Revenga

Entre ellos, 2,2 millones de euros para el CEIP Nou Gran Alacant II en Santa Pola; 1,2 millones para la construcción del IES Azorín de Petrer; y 763.000 euros para el colegio Inmaculada Concepción de Torrevieja. Además de las citadas, se incluyen 230.000 euros para el colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena; 100.000 euros para el centro de educación especial San Miguel de Salinas; la misma cantidad para el IES Virgen de la Puerta de Orihuela; 50.000 euros para el colegio número 20 de Orihuela; otros 50.000 para el CEIP Nou Alacant de Alicante; y exacta partida para el aulario de Orxeta.

Conservatorio

Así como 100.000 euros para el conservatorio Guitarrista José Tomás de Alicante; 337.000 euros para el IES Jaume II de Alicante; 336.000 para el IES San Blas de Alicante; 100.000 euros para el Virgen del Remedio, también en Alicante; 318.000 euros para el IES Las Llomas de Alicante, y 100.000 para el IES Cabo de la Huerta de Alicante.

También se presupuestan 100.000 tanto para el IES Eras de la Sal de Torrevieja como para el Villa de Aspe; y 50.000 para el IES Nou de La Nucía; el Centro Integrado de Formación Profesional La Torreta de Elche y el IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura. Por último, 31.000 euros para CEIP Ausías March de Els Poblets.