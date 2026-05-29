Jesús Romero, emocionado por el cierre del centro de día de plaza América: “Llevo nueve meses muerto en vida”

Nueve meses después del cierre del centro de día de plaza América, el silencio que quedó en sus pasillos sigue pesando entre quienes encontraban allí mucho más que atención asistencial. Frente al edificio intergeneracional donde durante 27 años funcionó el único centro de día público de Alicante, decenas de usuarios, familiares y antiguos trabajadores se concentraron este viernes para reclamar su reapertura. Entre pancartas y gritos de “menos titulares, más soluciones reales” y “no más cuentos, queremos nuestro centro”, los afectados denunciaron el deterioro físico y emocional que, aseguran, ha provocado la clausura del servicio.

El centro cerró el pasado 15 de agosto después de que se determinara que las instalaciones no cumplían con la normativa vigente. Desde entonces, los usuarios aseguran haber quedado desatendidos y sin un recurso equivalente que cubra sus necesidades diarias. “Llevo nueve meses muerto en vida”, lamenta emocionado Jesús Romero, uno de los asistentes a la protesta. “Me echaron de aquí y he pasado tristeza. Esto era mi vida”, relata mientras recordaba las rutinas y amistades que mantenía en el centro.

Jose Navarro

La situación ha golpeado especialmente a las personas mayores que viven solas. Charo Ayala explica que apenas sale de casa desde el cierre del servicio. “No tengo nada que hacer. En casa es estar sentada viendo la tele todo el día”, confiesa. También Jesús Fayo reconocía que, aunque intenta mantenerse activo tras una caída que le obligó a rehabilitarse, echa “muchísimo de menos” el día a día en el centro. “Todas las mañanas tenía un motivo para salir”, señala.

Otros usuarios, como Natividad Tortosa, intentan sobrellevar la situación apoyándose en sus rutinas y amistades, aunque admite que muchas de las personas afectadas han terminado aisladas. “Cada uno lo lleva como puede”, apunta.

Alternativa en tres meses

La protesta se produjo apenas un día después de que el pleno municipal aprobara por unanimidad una declaración institucional impulsada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos para exigir una solución asistencial a las personas afectadas. El acuerdo insta al Ayuntamiento y a la Generalitat Valenciana a habilitar una alternativa de atención diurna en un plazo máximo de tres meses.

Durante el debate plenario, la concejala de Mayores, Begoña León, aseguró que “Alicante tendrá centro de día”, aunque los usuarios reclaman hechos inmediatos y advierten de que no dejarán de movilizarse mientras siga cerrado el recurso que durante casi tres décadas formó parte esencial de sus vidas.