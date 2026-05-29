Alicante da «LAIK» a sus influencers: Así ha sido la gala de la primera edición de los Premios en Puntapiedra

Hay mensajes que llegan muchos años después y explican, mejor que cualquier cifra, el alcance que puede tener una publicación en redes sociales. Pablo González presentador de la gala, lo contó nada más comenzar la primera edición de los Premios Laik, celebrada en Puntapiedra con el Mediterráneo como telón de fondo. Hace años, durante una vuelta al mundo, el creador conocido como @pegameunviaje conoció a Juanjo mientras trataba de recorrer 1.000 kilómetros en autoestop por la Patagonia argentina. Compartieron camino, conversaciones y hasta la subida al monte Fitz Roy.

La semana anterior a la gala, aquel antiguo compañero de ruta volvió a escribirle. Le contó que se marchaba a recorrer Australia en moto. «Si soy capaz de plantar una semilla como la que ha hecho que Juanjo viva una experiencia tan trascendental para su vida, y recibir algún mensajillo como este de tanto en tanto, ¿de qué no serán capaces todos los nominados que están aquí y que entre todos ellos suman millones y millones de seguidores?», planteó González ante los asistentes.

INFORMACIÓN y Prensa Ibérica premian a los mejores influencers de la provincia de Alicante en los Premios Laik / Rafa Arjones

Aquella historia sirvió para fijar desde el inicio el sentido de la noche. Los Premios Laik, impulsados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, nacen para reconocer en la provincia de Alicante a quienes han convertido un vídeo, una fotografía, una recomendación, un consejo o una reflexión en una forma de entretener, divulgar, inspirar y crear comunidad.

Una gala con el mar como escenario

La expectación comenzó a sentirse desde las 19.30 horas, cuando invitados y nominados fueron llegando a Puntapiedra, pasando por el photocall y ocupando sus sitios antes del comienzo de la ceremonia. El enclave no podía acompañar mejor el estreno de estos premios: un espacio conectado con el mar, la naturaleza y el entorno, que convirtió la gala en una experiencia de ocio en sí misma.

Entre conversaciones, fotografías y emoción contenida antes de conocer los nombres ganadores, la primera edición fue construyendo un ambiente de celebración compartida. Había nervios, ilusión y también una sensación repetida en muchas de las intervenciones posteriores: Alicante necesitaba un reconocimiento de estas características para poner en valor el trabajo de sus creadores de contenido.

Pablo González, digital marketing manager en Prensa Ibérica y creador de contenido, fue el encargado de conducir la gala. Durante su intervención reivindicó el esfuerzo que existe detrás de cada publicación en un entorno marcado por la competencia constante por la atención. Y resumió la filosofía de la cita con una idea clara: «Hoy no premiamos seguidores. Premiamos a quienes están marcando el camino».

Puntapiedra se convirtió en el escenario perfecto para el estreno de los Premios Laik. / Rafa Arjones

La bienvenida institucional corrió a cargo de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, quien recordó que el periódico lleva décadas contando lo que ocurre en la provincia. A las puertas de cumplir 90 años, explicó Cabot, el diario mantiene intacta su vocación de contar historias, aunque atento a una comunicación que evoluciona de forma imparable. «Hoy se generan conversaciones y se construyen comunidades desde otros espacios, desde un teléfono móvil, desde una red social, con ideas capaces de conectar al instante con miles de personas», afirmó.

El director de INFORMACIÓN defendió que el periódico acompaña esa transformación sin renunciar a su esencia ni al rigor. Y puso el acento en el talento existente en Alicante: «Aquí, en nuestra tierra, en nuestra provincia, hay perfiles extraordinarios que entretienen, que recomiendan, que enseñan o que generan conversación y opinión cada día y a todas horas». Por eso, los Premios Laik buscan, sobre todo, reconoce ese talente y darle visibilidad.

Los invitados y galardonados vivieron una noche especial que reunió talento, emoción y celebración. / Rafa Arjones

De la influencia local a la moda y la belleza

La primera premiada de la noche fue Elena Vidal, fundadora de @alicantestreetstyle, que recibió el premio en la categoría de Influencia Local de manos de José Manuel Piñero, CEO de Producciones Baltimore. Vidal quiso compartirlo con todos los que forman parte de su proyecto: «Este premio para mí es para todas las personas que formamos parte de Alicante Street Style. Todos somos unos apasionados de Alicante». También recordó la relación con Baltimore, «la primera empresa que apostó» por su perfil.

Su intervención conectó con una de las grandes reivindicaciones de la gala. «Somos 33 nominados, pero hay muchísima más gente en Alicante creando contenido. También somos profesionales de la comunicación. Tenemos una voz que cada vez se escucha más, una voz que influye. Gracias por darnos esa voz que tantos años llevamos pidiendo», expresó.

Los I Premios Laik nacen para convertirse en una cita imprescindible en el calendario anual alicantino. / Rafa Arjones

En Moda, el premio fue para Sara Fructuoso, @sarafructuoso, recogido por su hermana, Elena Fructuoso, quien leyó sus palabras. La creadora reivindicó su trayectoria tras nueve años de trabajo: «Siempre he intentado ser fiel a mí misma y a mi visión, sin dejarme llevar por tendencias o por la obsesión de ser viral. Empecé desde cero, con disciplina e ilusión». Aunque reconoció la emoción del momento, quiso dejar un mensaje a otros creadores: «Un premio no marca tu trabajo, ni mucho menos tu persona. Si tienes algo que contarle al mundo, hazlo. Nunca dudes de ti». Juan Matea, socio director de Mediterranean Fashion Beach, otorgó la distinción.

La categoría de Belleza reconoció a Clara Cervera, @claracerverabeauty, que recogió el premio entregado por Rocío Escobar, directora de ILAHY, clínica de cirugía y medicina estética de IMED Hospitales. «Me gusta que se valore lo que cuesta llegar hasta aquí. Cuesta muchísimo tener tantos seguidores y cuesta muchísimo mantenerlos», confesó la ganadora.

Lugares, viajes y una tanda de sentadillas

En Gastro & Foodie, Victoria Ferrá, directora de Eventos de INFORMACIÓN y presidenta del jurado de los Premios Laik anunció el nombre de Raquel Rodado, fundadora de @placesalicante. Un proyecto que nació durante la pandemia de la mano de dos maestras y que acabó convirtiéndose en una ventana para descubrir planes y gastronomía en Alicante. «Iniciamos esto con el COVID. Me daba una vergüenza terrible», recordó emocionada aquellos primeros pasos, antes de explicar que actualmente continúa sola al frente del perfil.

El premio de Viajes & Experiencias, entregado por Fede Fuster, presidente de Hosbec, recayó en Rubén García, @rubengarciatravel, quien condensó en una frase una sensación que atravesó numerosas intervenciones: «Ya era hora de reconocer el talento que tenemos aquí en la terreta».

La entrega del galardón de Deporte dejó uno de los momentos más participativos de la gala. Aldo Martínez, conocido como @doctor.aldo, subió al escenario y animó a los asistentes a realizar diez sentadillas antes de pronunciar sus palabras de agradecimiento. «Quería felicitar al diario INFORMACIÓN y a todos los aquí presentes, a todos los participantes. Este va a ser el motor que me siga impulsando, llevando el nombre de Alicante a todas las partes del mundo», señaló tras recibir el premio de manos de Toni Cabot.

El valor de divulgar con rigor

Uno de los discursos más vinculados a la responsabilidad de comunicar fue el de Lucía Galán, @luciamipediatra, distinguida en la categoría de Salud. El premio se lo entregó Silvia Rodríguez, directora de marketing y comunicación de HLA Vistahermosa, una circunstancia especialmente emotiva para la pediatra: «Se ha cerrado el círculo entregándome el premio Silvia», quien explicó que le animó a empezar con el blog.

Galán aprovechó su intervención para reivindicar la divulgación sanitaria basada en conocimiento y recordar la diferencia entre «información, opinión y conocimiento». «Me llevaban los demonios cada vez que veía auténticos consejos de salud basados en pseudociencias y en bulos que ponían en peligro la salud de los niños». Frente a ello, defendió que la divulgación debe reunir la información y el conocimiento para ayudar a las familias con rigor.

Sofía Ortiz, se hizo con dos premios: Humor & Entretenimiento e Influencer del Año x INFORMACIÓN. / Rafa Arjones

Sofía Ortiz, la protagonista

El primer reconocimiento para Sofía Ortiz, @sofiaortizcarratala, llegó en la categoría de Humor & Entretenimiento, entregado por Gabriel Tomé, director comercial de Cimenco Proyectos y Servicios. La creadora recibió el premio con emoción: «Que mi primer premio se me haya dado en la millor terreta del món es un orgullo para mí».

Su nombre volvería a escucharse al final de la ceremonia, en uno de los instantes más esperados: la entrega del premio Influencer del Año x INFORMACIÓN, el único elegido mediante voto popular. La modelo y creadora de contenido Belén Mora fue la encargada de pronunciar el nombre de Sofía Ortiz, que se convirtió así en la triunfadora de la gala al sumar dos reconocimientos.

«Muchísimas gracias. Ahora sí, a la gente que me ha votado. Esta era mi única motivación a los exámenes finales», bromeó la ganadora, antes de felicitar al resto de aspirantes: «Enhorabuena a todos los nominados, que eso ya es un meritazo. Lo estáis haciendo todos súper bien».

Crear contenido y conciliar

El premio de Lifestyle fue para Sandra Ferriz, @sandraferrizz, entregado por Marián García, responsable de Marketing y Comunicación de Shiroten, promotora del Festival Noches Mágicas. Ferriz reivindicó la capacidad de los creadores para impulsar negocios y lugares de la provincia: «En Alicante hacía falta este tipo de reconocimiento, ya que gracias a creadores de contenido muchos negocios y muchos sitios se dan a conocer». También habló de la dificultad de compaginar todas sus facetas: «Soy mamá, soy emprendedora y aparte también soy creadora de contenido, con lo cual para mí esto es una locura».

En Motor, el ganador fue Óscar Sanjuan, @oscar_katana, que explicó cómo empezó a crear contenido. «Hace prácticamente tres años estaba haciendo lo mismo que hago ahora, pero no lo documentaba. Y un amigo me lo propuso. El resultado, añadió, fue encontrar una comunidad interesada en aquello que ya formaba parte de su vida: «Parece ser que a mi público le gusta mucho lo que hago, y encantado». Borja Palacio, responsable de Centro Porsche Alicante de vehículos nuevos, le obsequió con el reconocimiento.

Más de 750.000 seguidores

La categoría de Divulgación Digital reconoció a Mike Gasch y Carlos Heredia, fundadores de SpainSays, @spainsays, que recibieron el premio por parte de María Monllor, jefa de estudios de IMEP. Gasch recordó los orígenes del proyecto, nacido durante la pandemia: «Hace más de cinco años creamos una comunidad que ha llegado a tener más de 750.000 seguidores, hemos trabajado con decenas de marcas y, sobre todo, siempre con un profundo respeto a España».

Por su parte, Carlos Heredia confesó que «el INFORMACIÓN es el periódico que leía mi yayo y que reconozca estos años de trabajo se siente muy especial».

Después de su primera noche en Puntapiedra, la cita ya mira hacia nuevas ediciones. / Rafa Arjones

Una fiesta para repetir

Los I Premios Laik contaron con el apoyo de Porsche, Puntapiedra, Fundesem, Hosbec, IMED Alicante, Woolo, Apárkate, Chocolates Marcos Tonda, Cimenco, Baltimore, Grupo AR Hotels, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, HLA Vistahermosa, Vissum Miranza, Estimar Hotels, Noches Mágicas, Esatur y Mediterranean Fashion Beach.

Tras la entrega de premios, la noche continuó con el cóctel, el photocall, la música de DJ Moya y un ambiente más distendido en el que premiados, nominados, invitados y patrocinadores pudieron celebrar una primera edición vivida como una gran fiesta junto al Mediterráneo.

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La gala dejó ganadores, fotografías y momentos de emoción, pero también una reivindicación compartida: los creadores de contenido alicantinos desarrollan un trabajo capaz de impulsar negocios, divulgar conocimiento, recomendar experiencias y conectar con comunidades reales. Los Premios Laik han nacido para poner en valor ese talento. Y, después de su primera noche en Puntapiedra, la cita ya mira hacia nuevas ediciones.