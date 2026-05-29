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Presentación de "La travesía de la adolescencia: manual de supervivencia para madres y padres"

Antonio Ríos, médico especialista en Terapia Familiar, presenta su libro en el Club INFORMACIÓN para orientar a los progenitores sobre cómo afrontar esta etapa vital de sus hijos

El psicoterapeuta Antonio Ríos, durante la presentación de su libro sobre la adolescencia, este viernes en el Club INFORMACIÓN

El psicoterapeuta Antonio Ríos, durante la presentación de su libro sobre la adolescencia, este viernes en el Club INFORMACIÓN / Pilar Cortés

J. Hernández

J. Hernández

El psicoterapeuta de Alicante Antonio Ríos ha presentado su libro "La travesía de la adolescencia: manual de supervivencia para madres y padres" en un acto celebrado esta tarde en el Club INFORMACIÓN de Alicante. El médico especialista en Terapia Familiar, autor del bestseller "¡La adolescencia se termina!" y, anteriormente, de "Adolescentes en casa. ¡5 años de trincheras!", abunda en que "no podemos calcular, predecir, programar u organizar cómo será la adolescencia" de los hijos, "ni mucho menos dar por sentado cómo va a desarrollarse… Pero sí puedo decirte que es una etapa que padres e hijos debéis atravesar juntos. No hay que temerla, aunque sí conviene afrontarla con respeto por la cantidad de novedades y cambios que implica".

Por ello, ha explicado que su nueva obra en un manual de supervivencia destinado a todos los padres y madres de hijos en edad «prometedora» (de los diez a los veinte años, aunque la adolescencia real es de 13 a 18). "Lo he escrito desde mi experiencia profesional de más de treinta años como médico psicoterapeuta y terapeuta de familia dedicado a atender, escuchar, acompañar y reeducar a familias con adolescentes. Mi deseo es que os ayude a descubrir juntos cómo recorrer esta travesía apasionante que siempre vale la pena".

Fortaleza

El especialista ha explicado que la adolescencia de tus hijos es una travesía que tiene unas características propias, diferentes al resto de las etapas de su vida, " para la que debes prepararte con ilusión, decisión, entrenamiento, fortaleza, ánimo y grandes dosis de paciencia".

Además, desaconseja a los padres hacerse "colegas" de sus hijos y considera un error sobreprotegerlos; y al móvil y las redes sociales el gran elemento desestabilizador de las familias, al que hay que poner límites.

Otro momento de la presentación del libro &quot;La travesía de la adolescencia&quot;

Otro momento de la presentación del libro "La travesía de la adolescencia" / Pilar Cortés

Psiquiatra

Antonio Ríos Sarrió, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, es también doctor en Medicina y Cirugía en el área de Psiquiatría de la Universidad de Valencia. Asimismo, es médico psicoterapeuta, y especialista en Terapia de Familia y Pareja en la escuela de formación de especialistas STIRPE, en Madrid.

Profesor invitado al máster de “Terapia Psicológica con niños y adolescentes”, de la Facultad de Psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde 2010 a la actualidad. 

Formador y Supervisor Docente en Terapia Familiar y de Pareja, reconocido por la Federación Nacional de Asociaciones de Terapia Familiar y de Pareja (FEATF).

Pareja

Desarrolla su labor profesional como terapeuta de familia y pareja en el Centro FAyPA de Alicante y como docente en numerosas escuelas de padres y madres, talleres para padres y madres, cursos, conferencias a lo largo de la Comunidad Valenciana y de la geografía española. 

Como anteriormente se ha citado, es autor del videolibro “Adolescente en casa…. ¡¡5 años de trinchera!!”, publicado  en octubre del 2016. El doctor Antonio Ríos es autor del libro “La adolescencia se termina”, guía para una buena convivencia con tus hijos, publicado por la Editorial Plataforma Actual, en mayo de 2022. Así como de “La Travesía de la adolescencia”, manual de supervivencia para padres y madres, publicado por la Editorial Plataforma Actual, en mayo del 2026.

Podcast para padres

También ha realizado numerosos artículos y podcats para padres y madres que publica en su página web, canal de youtube, redes sociales y en diversas revistas divulgativas de ámbito nacional. Por ejemplo, "Educamos contra el bullying. Fundación ColaCao“, o "Cómo lograr una comunicación positiva y productiva con los hijos adolescentes”.

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https://www.youtube.com/watch?v=LJq3TdX3gAE

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