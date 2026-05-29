La protesta de los profesores de Alicante llega hasta Les Naus

La protesta de los profesores de Alicante ha llegado este viernes, el decimoquinto día de huelga, hasta la polémica urbanización de Les Naus, salpicada por la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) a cargos municipales, funcionarios y familiares vinculados al Ayuntamiento y al PP, pese a tratarse de pisos destinados a personas con necesidades habitacionales.

La movilización, organizada por la asamblea de docentes del instituto El Cabo de la Huerta, ha partido desde la avenida de Dénia hasta llegar al residencial alicantino, bajo el lema "ellos VPO, nosotros barracones". Una marea verde de profesores ha marchado en defensa de una educación digna, contra las prefabricadas que sufre durante años el centro alicantino, asfixiado por la falta de espacio, y en contra de la especulación en la vivienda. También han participado trabajadores de otros centros alicantinos, como el colegio Monte Benacantil.

Paralelamente, la ciudad ha amanecido este viernes con una decena de pancartas colgadas desde distintos puntos, pasarelas y puentes, como el IES Jorge Juan, el puente rojo, la autovía o la playa del Campello.

Profesores del IES El Cabo de la Huerta, frente a la urbanización de Les Naus / INFORMACIÓN

La precariedad del instituto

La saturación del instituto Cabo de la Huerta de Alicante ha derivado este curso en que se den clases en escaleras y despachos de profesores por la falta de aulas disponibles, además de atender a las familias en el patio. El centro educativo tiene 800 alumnos, pero su infraestructura está preparada para tan solo 450. El IES cuenta ya con cinco barracones y carece de aula magna, aula de música, aula de plástica o laboratorios en condiciones.

Una decena de pancartas en defensa de la educación pública colgadas en puentes y pasarelas de Alicante / INFORMACIÓN

Hace un más de un año, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Educación anunciaron la renovación de cinco institutos de la ciudad, tras años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa por la falta de espacios y por estar sumidos en un profundo deterioro. Uno de ellos es el IES Cabo de la Huerta. El pasado mes de marzo, el alcalde Luis Barcala dio nuevos plazos para los proyectos de reposición y de construcción del nuevo centro educativo. Aseguró que el IES San Blas como Las Lomas podrán licitarse antes de que acabe el año, mientras que el Virgen del Remedio y Cabo Huertas, el próximo año.