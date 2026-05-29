Rechazo político y vecinal en Alicante a la gasolinera en Casa Mediterráneo: “Es como instalarla al lado del Teatro Principal”

Malestar generalizado. Es lo que ha causado la decisión de Repsol de retomar el proyecto para instalar una gasolinera en el puerto de Alicante, junto a una parcela situada a espaldas de Casa Mediterráneo, que forma parte de unos terrenos que se acabaron desmantelando ante la presión social.

Es incomprensible que se reactive ahora una gasolinera sin ningún tipo de explicación pública por parte del Ayuntamiento Ana Barceló — PSOE

La recuperación de esta iniciativa, para la que la empresa interesada ha solicitado permiso de actividad al Ayuntamiento, ha disgustado a los grupos del Consistorio alicantino. Desde la principal formación de la oposición, el PSOE, su portavoz Ana Barceló reclama a Barcala que paralice “cualquier autorización relacionada con la posible implantanción de una nueva gasolinera” en los terrenos referidos. “Es incomprensible que, justo cuando se está culminando la descontaminación de unos terrenos afectados por hidrocarburos y que llegaron a considerarse un riesgo inadmisible para la salud, se reactive ahora una gasolinera en el mismo entorno sin ningún tipo de explicación pública por parte del Ayuntamiento”, critica.

El puerto no puede seguir creciendo a espaldas de la ciudad Sara Llobell — Compromís

En Compromís entienden que “es incompatible plantear un nuevo modelo de fachada marítima, pacificación de tráfico y desviarlo por Gran Vía y en el futuro por Vía Parque, además de remodelar y modernizar el entorno de la Casa Mediterráneo y Parque del Mar, con construir una macro gasolinera junto a Casa Mediterráneo”, dice la concejala Sara Llobell, que alerta que “se pueden perder años de lucha vecinal” y asegura que “el puerto no puede seguir creciendo a espaldas de la ciudad”.

La ciudadanía que lleva años reclamando la recuperación ambiental de la zona Manolo Copé — EU-Podemos

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, considera que la propuesta es “un auténtico disparate”, ya que “plantear ahora una nueva instalación vinculada a combustibles fósiles en ese mismo entorno es una burla al sentido común y a la ciudadanía que lleva años reclamando la recuperación ambiental de la zona”. Además, añade que “Alicante no puede seguir tratando su fachada litoral y portuaria como un espacio disponible para negocios contaminantes” después de “problemas derivados de los antiguos depósitos”.

Es absolutamente incomprensible que se pretenda seguir apostando por un modelo basado en actividades contaminantes Carmen Robledillo — Vox

Incluso Vox, socio habitual del PP en las aprobaciones plenarias del Ayuntamiento, se ha mostrado contrario a la instalación de la gasolinera. Su portavoz, Carmen Robledillo, expresa su “rechazo frontal”, y cree que es “absolutamente incomprensible que, después de años denunciando los problemas medioambientales de este espacio, se pretenda seguir apostando por un modelo basado en actividades contaminantes en lugar de recuperar este enclave para el disfrute de los alicantinos”. La portavoz de la formación ultraderechista defiende que el espacio se transforme “en una gran zona de recreo, abierta a las familias, con zonas verdes y usos compatibles con la calidad de vida”.

Instalar la gasolinera sería como volver a los años ochenta, cuando no había ningún tipo de cuidado por este tipo de entornos Lorenzo Pérez — AVV Parque del Mar

Por último, desde la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Antonio Peral (PP), se limitan a explicar que la licencia de obra y actividad que “se concedió en su día” se resolvió “con la caducidad de la misma al no haberse las obras autorizadas en el plazo otorgado”. Seguidamente, “en marzo la mercantil presentó una nueva solicitud de obra mayor con actividad” y “en el marco de esta nueva solicitud se ha expuesto el proyecto de actividad presentado, como establece la legislación”, sin dar ninguna información sobre su postura.

Críticas vecinales

Las entidades vecinales que se verán afectadas por esta decisión si se acaba ejecutando también se muestran claramente contrarias. Lorenzo Pérez, de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, asegura que “llevan muchos años por dignificar el acceso sur y que el entorno de Casa Mediterráneo tenga la dignidad que merece una institución tan importante para la ciudad”.

Es absurdo continuar alimentando motores de combustión Ernest Gil — AVV El Templete de Benalúa

Según él, instalar la gasolinera sería como “volver a los años ochenta, cuando no había ningún tipo de cuidado por este tipo de entornos y el patrimonio no se respetaba”, y cree que este desenlazo sería “como instalar una gasolinera al lado del Teatro Principal o de cualquier otro sitio cuyo patrimonio merezca preservar en un entorno acorde”. Por eso, estudiarán “medidas y alegaciones” para tratar de evitar la construcción, que creen que podría ubicarse “en el interior del puerto o en los accesos industriales que ya tiene la ciudad”.

Tampoco aprueban la medida en la Asociación de Vecinos El Templete de Benalúa. Ernest Gil, vocal de la entidad, considera que la gasolinera “no tiene sentido desde el punto de vista racional”, ya que “el cambio climático tiene consecuencias cada día más evidentes” y “es absurdo continuar alimentando motores de combustión, que son los que en gran parte han generado este problema”, por lo que apuesta por “más transporte público”.