La rectora de la UA se pronuncia sobre la huelga de profesores: "Deseamos un rápido y consensuado acuerdo"

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, se ha pronunciado este viernes, en nombre de la institución académica, sobre la huelga indefinida de profesores y la celebración de la Selectividad, salpicada por la movilización de los docentes, quienes han reclamado al Consell un acuerdo digno para sus reivindicaciones y a las entidades universitarias un mayor respaldo.

"La Universidad de Alicante siempre ha sido una defensora de la enseñanza pública de calidad en todos los niveles educativos tal como establece la Constitución. Por eso deseamos un rápido y consensuado acuerdo entre todos los agentes sociales y políticos que garantice la formación adecuada en todas las etapas académicas y la igualdad de oportunidades", ha dicho la máxima responsable de la UA.

Asimismo, desde la Universidad de Alicante han reafirmado su compromiso "con el estudiantado, sus familias y el profesorado de Bachillerato y Ciclos Formativos que realizarán la próxima semana la Prueba de Acceso a la Universidad. Se trata, sin duda, de una de las pruebas más importantes para ellos y también para la Universidad".

Por último, la rectora ha apelado a buscar una solución a través del consenso y ha llamado a la calma de los progenitores y estudiantes: "Desde la confianza de que siempre se puede llegar acuerdos, deseamos una rápida resolución y enviamos un mensaje de tranquilidad a tanto al alumnado como a sus familias", ha concluido.

Estudiantes en la Universidad Miguel Hernández de Elx, durante el primer día de la selectividad de este junio. / Axel Álvarez

La renuncia de los correctores

Una asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), formada por más de 250 especialistas de la Comunidad Valenciana y constituida ante el estancamiento de las negociaciones, ha amenazado esta semana con no presentarse a los tribunales, lo que, puso en riesgo la celebración de las pruebas y la corrección de los exámenes de Selectividad. Finalmente, se consumaron decenas de renuncias, que obligó a las universidades a buscar sustitutos, hasta que este viernes han acabado de constituir los tribunales, sin problemas, según han trasladado a INFORMACIÓN.

Para justificar su renuncia a supervisar y corregir los exámenes, los docentes acusaron a la conselleria de ser "incapaz" de atender las necesidades de la educación pública valenciana, dentro de las cuales se incluyen el alumnado actual y el futuro de las PAU; "su negativa a acceder o mostrar una mínima flexibilidad respecto a las mejoras propuestas por la gran mayoría del profesorado representado por los sindicatos; y su falta de verdadera preocupación por las demandas necesarias relacionadas con el Bachillerato, entre las que se incluyen ratios desorbitadas incluso en sus propuestas de mejora; la supresión de grupos en la modalidad Artística; aulas no acondicionadas; desprecio hacia el valenciano y el currículo, tutorías no remuneradas y con menos horas; y un profesorado agotado por las exigencias burocráticas".

Asimismo, este colectivo de docentes hizo un llamamiento contra el "silencio y la escasa solidaridad" que consideran que están teniendo las cinco universidades públicas valencianas (UJI, UPV, UA, UV y UMH), que, aunque a nivel departamental o desde algunas facultades de manera aislada han manifestado un apoyo, que califican como "tibio", consideran necesario reclamarles un "verdadero respaldo institucional al profesorado corrector y un sincero apoyo al alumnado actual y futuro".

En las universidades públicas de la provincia, por ahora, solo han hecho público su apoyo a las reivindicaciones de los docentes las facultades de Filosofía y Letras y la de Educación, ambas de la Universidad de Alicante.