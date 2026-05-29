Romano Ceremonia lleva su elegancia al escenario de los Premios Laik

Para una ocasión tan especial como es la gala de los I Premios Laik, el presentador, Pablo González, @pegameunviaje, confió su estilismo a Romano Ceremonia, firma especializada en vestir al hombre para grandes celebraciones y momentos señalados. El asesoramiento corrió a cargo de Samuel Muñoz, quien acompañó al presentador en la elección de una propuesta pensada para desenvolverse con naturalidad ante los focos. «Hemos elegido un traje sencillo, de sastrería tres piezas, en un color atemporal, un traje versátil, elegante y a la vez juvenil», explicó Muñoz.

La elección respondía a las necesidades de una gala de estas características. Sobre el escenario, el presentador debía proyectar seguridad, cercanía y estilo, pero sin que el vestuario eclipsara el ritmo del acto ni su propia personalidad. El traje de tres piezas aportó esa presencia ceremonial que requiere una entrega de premios, mientras que el tono elegido reforzó la idea de versatilidad y modernidad.

Para Pablo, la experiencia fue también el resultado de un asesoramiento cercano y muy cuidado. «La verdad es que es un gustazo haber conocido a Samu porque hace un trabajo impecable y cuida cada detalle. Además, se nota que lo hace con pasión y con mucha personalidad», destacó el presentador de los Premios Laik.

Más allá del conjunto, el trabajo estuvo marcado por una atención minuciosa y personalizada, ajustando la propuesta al estilo de González y al papel que debía asumir durante la gala. Una forma de trabajar que encaja con la filosofía de Romano Ceremonia, donde cada traje busca responder no solo al tipo de evento, sino también a la identidad de quien lo viste.

Romano Ceremonia, 28 años vistiendo grandes momentos

Inaugurado en 1998, Romano Ceremonia celebra 28 años de trayectoria como una referencia en moda masculina para celebraciones. Especializado en trajes a medida para novios, padrinos, acompañantes y profesionales, el establecimiento apuesta por vestir a un hombre elegante y moderno, con propuestas pensadas para ocasiones inolvidables.

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Con firmas como Sastrería Torre, Roberto Vicentti o Thomas Pina, además de una amplia selección de complementos, Romano Ceremonia ha construido su sello sobre tres pilares: profesionalidad, cercanía y personalización. Una manera de entender la moda masculina que volvió a quedar reflejada en la primera gala de los Premios Laik, donde el traje del presentador también formó parte de la puesta en escena de una noche única.