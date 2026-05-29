El Spring Festival genera largas colas para coger taxi en la estación ferroviaria de Alicante

El Spring Festival está generando largas colas y esperas en la estación ferroviaria de Alicante para poder coger un taxi. La elevada demanda de este servicio para desplazarse hasta Rabasa, donde se celebra el evento, unida a las retenciones de tráfico que se están produciendo, provoca que los vehículos acudan en cuentagotas, con la consiguiente desesperación por parte de los pasajeros que han llegado a la ciudad en tren, que no encuentran con qué desplazarse hasta sus destinos.

Desde el colectivo de taxistas explican que el servicio se ha reforzado, hasta el punto de que están operativos alrededor de 350 taxis cuando lo habitual por las tardes es que haya unos 200. Sin embargo, y a pesar de ello, no se está pudiendo cubrir toda la demanda, a lo que hay que sumar que la circulación está siendo lenta y dificultosa en los accesos a Rabasa.

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El problema es plenamente visible en la estación, donde las colas de pasajeros a la espera de un taxi son más que llamativas. En cualquier caso, en cualquier punto de la ciudad es ahora mismo más complicado de lo habitual hacer uso de este servicio.