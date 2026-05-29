El tiempo en Alicante: último fin de semana de mayo con temperaturas de pleno verano y riesgo de incendios alto

La provincia de Alicante encara el fin de semana con un ambiente estable y seco, con cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del territorio, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Como la Aemet ha advertido a lo largo de esta semana, las temperaturas seguirán en valores muy altos para la época, más contenidas en el litoral y con más calor en el interior. Con el sol como protagonista, el tramo central del día será el más exigente, mientras que las noches se mantendrán templadas aunque la humedad puede complicar la conciliación del sueño en el litoral.

El viento, en general flojo a moderado, tenderá a soplar de componente sur o este, dejando ratos de brisa que suavizan algo la sensación en la costa.

Además, desde Emergències 112 de la GVA han comunicado que el riesgo de incendios para este viernes permanece alto en la totalidad de la provincia de Alicante y prácticamente el resto del territorio de la Comunidad.

Alicante

Jornada de cielos despejados y ambiente plenamente veraniego, con el termómetro subiendo hasta rondar los veintinueve grados y una noche aún templada. El viento irá ganando presencia desde el sur, sin excesos, y ayudará a mover el aire en las horas centrales, cuando el calor se note más en la calle.

Elche

El día viene marcado por el calor: sol dominante y una máxima que puede acercarse a los treinta y tres grados, con amanecer suave pero ya con sensación de subida rápida. Soplará brisa del sureste, moderada, suficiente para aliviar algo a última hora sin cambiar el tono cálido de la jornada.

Benidorm

En la costa se impone la estabilidad, con cielo limpio y un ambiente más contenido que en el interior, alrededor de los veintisiete grados en las horas centrales. El viento del suroeste mantendrá el aire en movimiento y, con la noche templada, la sensación seguirá siendo agradable para planes al aire libre.

Elda

Día de sol y temperaturas muy altas para la época, con máximas en torno a los treinta y cuatro grados y un contraste claro con la mañana más fresca. El viento del sureste se dejará notar, sobre todo a mediodía, y puede dar una sensación algo más seca en las horas de más calor.

Torrevieja

Panorama muy tranquilo en el litoral, con cielos despejados y una máxima que rondará los veintiocho grados, mientras la noche se mantiene suave. El viento del sur tendrá ratos de cierta alegría, pero sin complicar la jornada en playas y paseos.

Orihuela

El interior se lleva la parte más exigente del episodio, con calor intenso y máximas que pueden rozar los treinta y cinco grados bajo un cielo completamente despejado. El viento será más discreto, así que el tramo central del día puede resultar pesado, con una tarde todavía cálida.

Alcoy

Ambiente seco y muy estable, con sol desde primera hora y una subida rápida hasta cerca de los treinta y tres grados. El viento del sur irá entrando con suavidad y ayudará a refrescar algo al final de la tarde, cuando el calor empiece a aflojar.

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Dénia

La Marina Alta vivirá una jornada de cielo despejado y temperaturas altas, alrededor de los treinta y tres grados, con una madrugada relativamente suave. El viento del sur irá a más y puede dejar rachas puntuales que se noten en zonas abiertas, aunque sin cambios en la estabilidad.