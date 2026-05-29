La UA y la UMH logran constituir los tribunales de Selectividad con todos los correctores tras buscar sustitutos por la huelga

Las universidades de la provincia han logrado constituir todos los tribunales para la Selectividad con todos los correctores tras verse obligadas a buscar sustitutos para los que habían renunciado por la continuidad de la huelga indefinida de profesores. Están llamados a examinarse más de 9.100 alumnos desde el 2 al 4 de junio.

La Universidad de Alicante (UA) culminó este viernes el proceso por el que se conforma oficialmente el grupo de docentes (de instituto y universidad) encargados de vigilar las pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y evaluar los exámenes de los estudiantes. En total se constituyeron tres tribunales, que se suman a los siete nombrados el jueves por la tarde, con alrededor de 300 docentes. El proceso transcurrió sin problemas, según la institución académica, con lo que se garantiza que habrá personal suficiente para poder desarrollarse las pruebas.

En el caso de la Miguel Hernández (UMH) sus once tribunales, formados por 245 docentes (el 60 % de Secundaria y el 40 % de Universidad) se constituyeron en la mañana de este jueves con normalidad y sin ninguna renuncia posterior que estuviera relacionada con el paro educativo, como ya informó este diario.

Este escollo se ha salvado después de la amenaza de 250 profesores de Secundaria con renunciar a corregir las pruebas a las que se habían inscrito previamente de forma voluntaria. Este conflicto desembocó en que en hayan comunicado su dimisión una treintena de docentes para supervisar las evaluaciones, que determinan la carrera universitaria de los estudiantes, en la Universidad de Alicante (UA), mientras que en la Universidad Miguel Hernández (UMH) unos 25, según las estimaciones de la asamblea de docentes que exhibió su malestar con la Conselleria de Educación ante la falta de un acuerdo para atender las reivindicaciones laborales y salariales de los trabajadores de la enseñanza pública y con las instituciones universitarias de la Comunidad por su "tibieza" a la hora de apoyarlos.

Desde la UA confirmaron a INFORMACIÓN que se han visto obligados a buscar suplentes para controlar diferentes asignaturas ante renuncias que se han producido hasta esta semana. Han tenido que ir llamando uno por uno a los siguientes de la lista y por especialidades.

Para lidiar con este nuevo frente y evitar el boicot a las pruebas, la Conselleria de Educación ha optado por imponer servicios mínimos del 100 %, con lo que una vez constituidos todos los tribunales, sus profesores estarán obligados a acudir a las evaluaciones.

De hecho, antes de anunciar esta medida, similar a la que recurrió para que todos los profesores de segundo de Bachillerato interrumpieran la huelga para poner las notas de los alumnos, avisó con sanciones para aquellos que se negaran a corregir, bajo el argumento de que el compromiso de corrección de la prueba para aquellos docentes que se han prestado voluntarios es de obligado cumplimiento.

Jornada de Selectividad 2025 (PAU) en la Universidad de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ

Inscritos y horarios

Con todo, en la UA se han matriculado un total de 4.451 estudiantes, frente a los 3.993 del curso pasado. De ellos, 3.799 realizarán la fase obligatoria de las pruebas, mientras que un total de 652, de los cuales 203 son procedentes de Bachillerato y 449 de Ciclos Formativos, se presentarán a ejercicios de la fase voluntaria con el objetivo de mejorar su nota final de admisión. Del total de alumnado inscrito, 2.654 son mujeres, lo que representa el 59,63 % del estudiantado, y 1.797 son hombres, un 40,37 %. En el caso de la UMH se han inscrito un total de 4.681 estudiantes, 420 más que el pasado año.

Las Pruebas de Acceso a la Universidad comenzarán el 2 de junio a las 09:30 horas, aunque los alumnos matriculados están convocados en los lugares de realización de las pruebas a las 08:45 horas de ese día para recoger la documentación necesaria (tarjetas de identificación, códigos de barras, etc.), así como su horario personalizado para detectar con tiempo cualquier error en el listado de asignaturas de las que están matriculados.

El pistoletazo de salida volverá a ser con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, a las 9:30 horas, e Historia de la Filosofía, a las 11:45 horas. Por la tarde, a partir de las 15:30 horas, se celebrarán las pruebas de Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Tecnología e Ingeniería II, Historia de la Música y de la Danza y Fundamentos Artísticos, mientras que a las 17:45 horas tendrán lugar los exámenes de Física, Historia del Arte, Coro y Técnica Vocal y Diseño.

El miércoles 3 de junio, la jornada arrancará con Lengua Extranjera II (Inglés, Francés, Alemán o Italiano) a las 9:30 horas, seguida de Historia de España, a las 11:45 horas. Por la tarde se desarrollarán las pruebas de Química, Literatura Dramática, Movimientos Culturales y Artísticos, Geografía y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, a las 15:30 horas, y las de Dibujo Técnico II, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, a las 17:45 horas.

Finalmente, el jueves 4 de junio se celebrarán los exámenes de Valenciano: Lengua y Literatura II, a las 9:30 horas, y de Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II, Análisis Musical II, Dibujo Artístico II, Artes Escénicas y Ciencias Generales a las 11:45 horas. La sesión de tarde se reserva para realizar los exámenes en el caso de estudiantes que presenten solapamientos.

Un dispositivo de radiofrecuencia empleado en la UA para detectar móviles encendidos y otros aparatos electrónicos en los exámenes / Héctor Fuentes

Detectores de radiofrecuencia, por primera vez

Otra de las circunstancias que marcarán la Selectividad este año será el control tecnológico en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a través de detectores de frecuencia y otros medios técnicos que permitirá a los tribunales localizar dispositivos electrónicos no autorizados durante el desarrollo de los exámenes. Las cinco universidades públicas de la Comunidad incorporarán, por primera vez, medidas específicas de detección tecnológica para evitar fraudes y copiar, al igual que ya han implantado a lo largo de este curso algunas universidades e incluso institutos de la provincia..

"La actualización de los criterios responde a la necesidad de adaptar los controles de estas pruebas a la realidad tecnológica actual", manifestó Esther Gómez, secretaria autonómica de universidades. En este sentido, subrayó que la intención de la medida, adoptada por la Comisión Gestora de la PAU, no es otra que la de “garantizar la igualdad de condiciones entre todo el estudiantado y preservar la integridad de las pruebas”.

La normativa establece que está prohibida tanto la utilización como la tenencia de teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares, tabletas, ordenadores o gafas con inteligencia artificial, entre otros, durante las pruebas.