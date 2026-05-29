Vecinos de Juan XXIII denuncian dos meses de apagones, basura acumulada e inseguridad en las calles del barrio de Alicante

Los vecinos de Juan XXIII vuelven a alertar del deterioro del barrio. Residentes en el enclave de la Zona Norte de Alicante denuncian dos meses de problemas con el alumbrado público, basura acumulada, limpieza deficiente e inseguridad en una zona en la que aseguran haber avisado reiteradamente al Ayuntamiento sin obtener una solución. La queja se concentra especialmente en la prolongación de Alonso Cano y en calles como Agres, Benifato, Benimantell y Beniardá, aunque los afectados sostienen que el problema forma parte de una sensación más amplia de abandono en el barrio.

Juan Luis Domenech, vecino de Juan XXIII, asegura que la situación se ha vuelto “agobiante” por la acumulación de incidencias. “Los vecinos del barrio estamos desesperados”, afirma. El residente apunta primero al deterioro de muros y márgenes, de donde, según relata, se han arrancado piedras y placas que después acaban en la calle o se lanzan contra vehículos. “Hay piedras arrancadas de las paredes y placas que lanzan sobre los coches”, denuncia.

El problema más reciente, según el testimonio vecinal, es el alumbrado. Domenech asegura que las farolas se encienden al anochecer, pero se apagan sobre las once u once y media de la noche, dejando varios tramos sin luz. “Llevamos dos meses así, estamos al límite”, señala. El vecino afirma que ha llamado “más de 50 veces” a la Policía Local por esta cuestión y que la respuesta habitual es que la incidencia ya ha sido trasladada. “Nos dicen que no llamemos más, que ya han pasado el parte y que no pueden hacer nada más”, sostiene.

La falta de poda y mantemiento es una de las principales quejas de los residentes en el barrio alicantino / Pilar Cortés

La falta de luz, según los residentes, ha agravado la sensación de inseguridad. “Hay oscuridad total y esto provoca robos y vandalismo sobre los coches”, afirma Domenech, que asegura que se han producido daños en vehículos durante la noche. También vincula la falta de alumbrado con un incendio reciente de contenedores que afectó a varios vehículos. “La noche que se quemaron contenedores y coches estábamos sin luz de las farolas”, apunta. Según su relato, ardieron “cinco o seis contenedores” y “cuatro o cinco coches” y tanto él como su hijo acabaron en el hospital por intoxicación.

La limpieza y la recogida de residuos son el otro gran foco de quejas. Los vecinos denuncian que los contenedores de la prolongación de Alonso Cano se llenan y que la basura acaba acumulada en la calle. Domenech sostiene que la recogida se realiza “dos o tres veces a la semana como mucho” y critica que el baldeo no resuelva la suciedad acumulada. “Hay muchos olores, mucha basura y de todo. No lavan nada. Solo remojan la porquería”, lamenta.

Los residentes también apuntan a la presencia de excrementos de perro, cristales rotos, troncos y restos vegetales en zonas de paso. Domenech asegura que recientemente hubo cristales durante más de una semana “en medio de un paso por el que pasan muchos niños todos los días”. También denuncia que algunas matas permanecen más de un mes en el suelo y que los vecinos llegan a pincharse al caminar por la zona.

La oscuridad, la suciedad y los coches dañados marcan el día a día del barrio Juan Luis Domenech — Vecino de Juan XXIII

El vecindario asegura haber trasladado incidencias al Ayuntamiento pero critica que la respuesta no pase de un mensaje automático. “Siempre nos mandan el mismo mensaje: su incidencia ha sido registrada y en breve será atendida. Y no hacen nada”, afirma Domenech. Los vecinos reclaman una intervención inmediata en alumbrado, limpieza, recogida de residuos y seguridad. “Servicios cero y la seguridad es inexistente”, resume el residente.

Las quejas no parten de nuevo. Juan XXIII ya ha protagonizado recientemente movilizaciones vecinales para reclamar más seguridad, limpieza, equipamientos y atención municipal. En aquellas protestas, la asociación de vecinos denunció la degradación del barrio, el cierre de servicios como la biblioteca, la suciedad acumulada y la falta de presencia policial. El malestar se extendió también a otros puntos de la Zona Norte, como Colonia Requena, donde los vecinos salieron a la calle para pedir más seguridad, más limpieza y más infraestructuras.

Aspecto que presentan por las noches las calles del enclave alicantino situado en la Zona Norte / Pilar Cortés

El diagnóstico que vuelve ahora desde Juan XXIII es similar pero con incidencias concretas que los residentes sitúan en el día a día. “Nos cortan la luz, no nos barren las calles, rompen los coches. Ese es el día a día que vivimos en el barrio”, lamenta Domenech. El vecino sostiene que la zona era antes más tranquila pero que la falta de servicios y de respuesta municipal ha incrementado la sensación de abandono.

Los afectados reclaman que algún responsable municipal acuda al barrio y compruebe la situación sobre el terreno. Domenech asegura que incluso han hablado con representantes políticos pero que no han obtenido soluciones. “A ver si algún concejal se da por aludido y hace algo”, pide. La prioridad, insiste, es sencilla: recuperar la luz por la noche, limpiar las calles, garantizar una recogida regular de basura y reforzar la seguridad en un barrio que vuelve a sentirse olvidado.