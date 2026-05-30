Alacant Desperta protesta en el Ayuntamiento tras el veto municipal a su gira por los barrios

La negativa del Ayuntamiento de Alicante a autorizar actividades culturales en los barrios ha sacado este sábado a la calle a la plataforma Alacant Desperta, que ha reunido en la plaza consistorial a alrededor de 300 personas, según la organización, en señal de protesta.

Durante la concentración, celebrada a las 11 horas, se han podido ver diversos carteles reivindicativos como "Barcala dimissió", "Alacant Desperta en lluita" o "Cuidado, somos personas desinhibidas", entre otros mensajes críticos con la decisión municipal. El acto ha incluido varias actividades, como dos batucadas (una al inicio y otra al final) y una clase de taichí.

Cultura y arte al aire libre en el festival Alacant Desperta / Áxel Álvarez

Amador Navarro, miembro de Alacant Desperta y asistente a la protesta, ha señalado a este diario que el colectivo no entiende el cambio de postura del Ayuntamiento. "Pensábamos que teníamos una buena sintonía con el Ayuntamiento, no sabemos por qué se ha cortado esto. Otros eventos son más ruidosos", ha afirmado refiriéndose a las actividades de otras fiestas de la ciudad como Hogueras o Moros y Cristianos.

Navarro ha recordado que la iniciativa llevaba años desarrollándose, incluso durante anteriores gobiernos del PP, y ha defendido su carácter cultural y gratuito. "No somos costosos, no cobramos y al Ayuntamiento le salía prácticamente gratis", ha añadido.

Hacer cultura cerca de casa

El colectivo había planteado una gira con cuatro eventos a lo largo del año con el objetivo de recuperar el espíritu original del festival, basado en la cercanía y la comunidad. La primera parada estaba prevista para el 28 de marzo en la plaza de San Blas, en una actividad consensuada con la asociación vecinal del barrio y con participación de artistas locales. Sin embargo, el Ayuntamiento denegó definitivamente el permiso con apenas tres días de antelación.

Alacant Desperta llena de arte el Monte Tossal / Áxel Álvarez

Posteriormente, también fue rechazada la celebración de otro evento en la plaza de La Viña, en el barrio de La Florida. En ambos casos, la negativa se basó en informes de la Policía Local que advertían de riesgos relacionados con el ruido y la seguridad del tráfico en las vías colindantes. El festival se ha celebrado en ediciones anteriores en el entorno del Monte Tossal.

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Desde Alacant Desperta defienden que su propuesta buscaba "activar al vecindario y sacar a esos artistas de barrio, darles la oportunidad de actuar ante sus vecinos", diferenciándose además de otros festivales de carácter más comercial. Según Navarro, desde el Ayuntamiento se les ha trasladado que este tipo de actividades pueden provocar que "se llenen las calles de gente desinhibida".