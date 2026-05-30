El Ayuntamiento de Alicante asegura que el futuro PGOU protegerá la mitad de su territorio

El Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante prevé incrementar de forma notable la superficie del término municipal sometida a algún tipo de protección. Según los datos facilitados por el área de Urbanismo, el futuro planeamiento elevaría del 30% actual al 49% la proporción de suelo protegido, lo que supondría que prácticamente la mitad del territorio de Alicante quedaría preservada bajo distintas categorías de protección rural, natural, agrícola o vinculada a ramblas.

El anuncio se enmarca en la tramitación del nuevo planeamiento urbanístico municipal, una de las grandes asignaturas pendientes de Alicante tras años de promesas, revisiones y expectativas sobre la ordenación futura de la ciudad. El documento en el que trabaja el gobierno local de Luis Barcala plantea reforzar la protección del suelo rural e incorporar nuevos espacios al sistema de infraestructura verde del municipio.

“El Plan General refuerza de forma significativa la protección del territorio rural, mediante la incorporación de elementos del patrimonio natural catalogado y la introducción de nuevas áreas de protección agrícola, que reconocen el valor productivo, paisajístico y cultural de determinados espacios agrarios”, explica el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

Plan General Estructural (PGE) del Ayuntamiento de Alicante / INFORMACIÓN

Nuevas zonas agrícolas, naturales y de ramblas

El futuro PGE identifica varias categorías principales dentro del suelo rural protegido. Entre ellas figura la zona protegida agrícola, que incluye paisajes agrarios considerados de valor significativo, como Bacarot, Barranco del Infierno y la Alcoraya. Estos ámbitos se incorporan al planeamiento por su interés productivo, paisajístico y cultural, así como por su vinculación con la identidad rural del municipio.

El documento también contempla la zona rural protegida natural, integrada por áreas de alto valor ecológico sujetas a distintas figuras de protección, y la zona rural protegida de ramblas, vinculada a su función como corredores ambientales y como elementos conectores de la denominada infraestructura verde y azul.

Con esta clasificación, el Ayuntamiento sostiene que el nuevo planeamiento busca ordenar el suelo rural de forma más precisa, regulando los usos permitidos y compatibles y limitando aquellas actividades que puedan entrar en conflicto con los valores ambientales, paisajísticos o agrarios de cada espacio.

Un cinturón verde de 19 kilómetros

La protección del suelo se suma a otras medidas incluidas en el planteamiento municipal del futuro PGE. Según el concejal de Urbanismo, el incremento de la superficie protegida se completa con el aumento de las zonas verdes, la creación de un cinturón verde de 19 kilómetros, la Vía Litoral de 21 kilómetros y la regeneración de barrancos.

La intención del Ayuntamiento es que estos espacios no queden únicamente delimitados en el planeamiento, sino que cuenten con criterios específicos de protección. Entre los objetivos marcados figura regular la implantación de usos, actividades e infraestructuras para garantizar su integración paisajística y ambiental.

Protección del regadío tradicional y del paisaje

El planeamiento también pretende ordenar el ámbito rural fomentando usos propios, compatibles o complementarios que refuercen la actividad agraria y ganadera. Otro de los puntos destacados es la protección de los sistemas de regadío tradicionales, considerados parte del patrimonio agrícola y de la identidad territorial de Alicante.

La propuesta municipal incorpora además la regulación de usos excepcionales, que deberán ser compatibles con los valores del entorno, así como la consideración de las restricciones derivadas de la inundabilidad y otras afecciones paisajísticas o naturales.

El objetivo es mantener el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor valor, preservando sus componentes ecológicos, visuales y culturales.

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El futuro Plan General, todavía en fase de trabajo, se presenta como una herramienta clave para definir el modelo territorial de Alicante en las próximas décadas.