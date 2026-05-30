El Hércules se da un homenaje con el Liverpool

Días de vino y rosas en el Hércules. El conjunto de Arsenio Iglesias había acabado una semana antes la liga en sexta posición y ahora iniciaba una serie de amistosos para llenar sus arcas, celebrar los tiempos de bonanza y también probar jugadores. Tal semana como esta, pero de hace 50 años los blanquiazules se midieron con el todopoderoso Liverpool en el Rico Pérez. Todo un lujo. El partido fue un éxito y el Hércules se impuso por 3-1 ante los reds, dirigidos por Bob Paisley. Los ingleses, que se acababan de proclamar campeones de liga y también de la Copa de la UEFA, llegaron a Alicante con Toshack, Jones, Case o Heighway. Los goles de los de Arsenio los pusieron Giuliano, de penalti, y Lubecke por partida doble.

Precisamente el bigoleador y Troisi, un extremo argentino, estuvieron a prueba. La intrahistoria de este partido es la artimaña que utilizó el directivo herculano Manolo Calvo para que el Montpellier, el club de origen del sudamericano, no se enterara de que iba a probar en Alicante. Para que no vieran en las crónicas el apellido de aquel extremo zurdo potente, Calvo lo rebautizó como Charles por su rojiza cabellera al más puro estilo británico y así se quedó para siempre. Tanto él como Lubecke firmaron por aquel Hércules que estaba viviendo su década dorada; por su parte, el Liverpool, ya de vacaciones, fue toda una sensación en el hotel Don Pancho de Benidorm.

Aparte de la visita del campeón inglés, la gran noticia en la ciudad aquellos días era el cambio de tren para el trayecto entre Madrid y Alicante. El Ter que enlazaba con la capital era sustituido por un Talgo y así se aumentaba el número de plazas en un 12,5 % y se reducía también en 35 minutos la duración. Los horarios quedaban de la siguiente manera: de Alicante el tren salía a las 16:45 y llegaba a Atocha a las 22 horas. Al revés, de Madrid, a las 15:45 y llegada a la estación a las 20:50.

Era también la semana en la que se hacía efectiva la reordenación del tráfico en el centro de la ciudad. Entraba en vigor el carril bus en diversas zonas como la Explanada, Rambla, San Vicente, Calderón, López Torregrosa y Plaza de España. «Penetrar con un vehículo particular en tal carril puede ser motivo de sanción», avisaban las autoridades. Sin soltar el coche, llegaban varias quejas de usuarios porque el Ayuntamiento cobraba por aparcar en la Explanada. «Medida impopular», se podía leer en este diario.

Noticiable era el aumento del 20 % de consumo de electricidad en Alicante: a 153 millones de kilovatios/hora ascendió el consumo en marzo. De consumo doméstico eran unos 58 millones y un 90, de consumo industrial. Donde aquella semana gastarían bastante sería en Alcoy, inmerso en la celebración de sus Moros y Cristianos. La entrada de moros fue multitudinaria y la imagen más viral fue la del torero Manuel Benítez, El Cordobés, desfilando como uno más. Tampoco huyeron de los flashes Marisol y Antonio Gades, asomados a un balcón, desde donde lanzaron infinidad de autógrafos a los fans.

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En Colonia Requena recibían con indignación una mala noticia sobre unos pisos recién estrenados. Iban a ser de protección oficial, pero aquella semana se supo que las viviendas estaban todavía sin calificación definitiva por parte del Ministerio de Vivienda y que iban a ser declaradas de renta limitada. El desembolso, por tanto, que debía hacer ahora cada vecino sumaba miles de pesetas.