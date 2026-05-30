¿Necesita el ascensor de mi comunidad una modernización?

El ascensor se ha convertido en un elemento esencial en la vida diaria de millones de personas. Más allá de la comodidad, representa accesibilidad, seguridad y autonomía para vecinos de todas las edades, especialmente personas mayores o con movilidad reducida.

Lo que no siempre es evidente es que una parte importante del parque de ascensores en España sigue funcionando con sistemas instalados hace décadas. Aunque continúan operativos gracias al mantenimiento periódico, en muchos casos no responden a los estándares actuales de seguridad, eficiencia energética y accesibilidad.

En este contexto, empresas especializadas como Duplex Ascensores, con experiencia en la modernización de instalaciones en comunidades de vecinos, advierten de que «muchas comunidades sólo toman conciencia del estado real de sus equipos cuando aparecen las primeras incidencias».

Un parque de ascensores envejecido

Según Duplex, España cuenta con uno de los parques de ascensores más amplios de Europa, pero también con uno de los más antiguos. Gran parte de los equipos instalados en edificios residenciales durante las décadas de mayor crecimiento urbano siguen hoy en funcionamiento.

La modernización de ascensores se ha convertido en una de las principales cuestiones que afrontan actualmente las comunidades de propietarios y administradores de fincas. Más allá de renovar instalaciones antiguas, el objetivo para empresas como Duplex es adaptar los edificios a las nuevas exigencias de seguridad, eficiencia y accesibilidad mediante la actualización de componentes que permitan mejorar el funcionamiento y alargar la vida útil de los equipos.

Según explica Lucas Contreras, responsable comercial de Alicante de Duplex Ascensores, «muchas comunidades esperan a que aparezcan averías frecuentes o problemas de funcionamiento para plantearse una modernización, cuando en realidad anticiparse permite mejorar la seguridad, evitar incidencias recurrentes y optimizar el rendimiento del ascensor». Desde Duplex señalan que, entre las actuaciones más habituales, «destacan la incorporación de sistemas de rescate automático, maniobras más precisas, puertas automáticas más seguras, sistemas de comunicación bidireccional o motores de bajo consumo energético», entre otras.

La modernización de ascensores se ha convertido en una de las principales cuestiones que afrontan actualmente las comunidades de propietarios y administradores de fincas. / INFORMACIÓN

Seguridad

Con el paso de los años, determinadas piezas sufren desgaste y pueden provocar averías frecuentes, paradas inesperadas o un funcionamiento irregular. Aunque estas incidencias no siempre implican un riesgo grave, sí afectan al uso cotidiano del ascensor y generan molestias continuas para los vecinos.

Además, otro de los aspectos que de muchas instalaciones antiguas, según Duplex, presentan pequeños desniveles entre la cabina y el rellano. Estos escalones, que pueden parecer mínimos, aumentan el riesgo de tropiezos y caídas, especialmente entre personas mayores o usuarios con movilidad reducida. Los sistemas actuales permiten una nivelación mucho más precisa, mejorando tanto la seguridad como la accesibilidad.

Eficiencia energética y ahorro

La eficiencia energética es otro de los factores que están impulsando la modernización del parque de ascensores.

Los equipos más antiguos suelen requerir más electricidad y un mantenimiento más frecuente. En cambio, las tecnologías actuales permiten optimizar el consumo mediante motores más eficientes, iluminación LED y sistemas inteligentes de gestión.

Este tipo de mejoras no solo reduce el impacto energético del edificio, sino que también puede suponer un ahorro relevante para las comunidades de propietarios a medio y largo plazo.

Accesibilidad y adaptación

La accesibilidad es otro de los grandes retos en muchos edificios residenciales construidos hace décadas. Cabinas pequeñas, accesos con escaleras o puertas manuales siguen siendo habituales en algunos inmuebles.

La modernización permite adaptar estas instalaciones a las necesidades actuales, mejorando la autonomía de personas con movilidad reducida y facilitando el uso diario del ascensor.

Normativa e inspecciones

La evolución normativa también está acelerando este proceso. La nueva ITC de ascensores introduce requisitos más estrictos en materia de seguridad y actualización de instalaciones antiguas.

Las inspecciones periódicas obligatorias, realizadas por Organismos de Control Autorizados (OCA), verifican que los ascensores cumplen los requisitos mínimos para seguir en servicio. Sin embargo, superar una inspección no siempre significa que la instalación esté en condiciones óptimas. «Cuando se acerca la inspección periódica obligatoria puede ocurrir que, pese a obtener un resultado favorable y la correspondiente pegatina verde, el ascensor siga presentando paradas frecuentes o defectos leves. Aunque no supongan un riesgo inmediato, sí pueden generar incidencias recurrentes si no se corrigen», explica Lucas Contreras.

Por ello, cada vez más comunidades optan por planes de modernización progresiva con empresas especializadas como Duplex Ascensores, que permiten anticiparse a averías mayores y mejorar la fiabilidad global del sistema.

Una tendencia al alza

En ciudades como Alicante o Valencia, donde gran parte del parque residencial fue construido durante las décadas de expansión urbanística del siglo pasado, la modernización de ascensores se está consolidando como una necesidad cada vez más evidente.

En este escenario, Duplex Ascensores se ha posicionado como una de las empresas de referencia del sector gracias a su experiencia en proyectos de actualización integral y a su apuesta por soluciones adaptadas a las necesidades reales de cada comunidad. Su presencia creciente en distintas ciudades y su especialización en modernización de instalaciones antiguas refuerzan el liderazgo de la compañía en un momento clave para la rehabilitación de edificios residenciales.

El objetivo ya no es únicamente mantener operativa la instalación, sino garantizar que responda a las demandas actuales de seguridad, accesibilidad, eficiencia y confort.

Lucas Contreras. Responsable Comercial de Duplex Ascensores en Alicante. / INFORMACIÓN

Reto en la rehabilitación de edificios

La actualización del parque de ascensores representa así uno de los grandes retos dentro de la rehabilitación de edificios residenciales, transformación que afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos y que previsiblemente continuará ganando protagonismo en los próximos años.

Toda la información la encontrarás en www.duplexascensores.com/