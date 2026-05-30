Las nuevas directrices de seguridad en las Hogueras sobrevuelan una jornada sobre la cremà

Las nuevas directrices de seguridad de las Hogueras no dejan de sobrevolar la mente de las comisiones, aunque este sábado lo han hecho desde un segundo plano en el marco de una jornada centrada en la seguridad durante la cremà.

La reunión, celebrada con presencia del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y, Protección Civil y Policía Local, y organizada por la Federació de Fogueres, no estaba convocada para abordar la polémica por las nuevas directrices de seguridad previstas para 2027, pero el asunto estuvo presente en intervenciones como la del presidente de la Federació, David Olivares.

El dirigente festero adoptó un tono conciliador y defendió la necesidad de "buscar la balanza" entre las necesidades del mundo festero y el trabajo de los cuerpos de seguridad. “Esta jornada sirve de puente para las mesas de trabajo que se van a realizar para transmitir a los cuerpos de seguridad lo que pensamos como festeros”, señaló al momento de su breve intervención, en la que le acompañó la Bellea del Foc, María Pastor.

Un momento de la ponencia de David Martín Moratilla en representación del SPEIS. / Alex Domínguez

Esta jornada de seguridad, que se realiza todos los años, llega tras semanas marcadas por la confusión sobre la aplicación de las nuevas exigencias planteadas por Bomberos para barracas, racós, portaladas y espacios festeros. Aunque el Ayuntamiento ha aclarado que la única medida que se aplicará en 2026 será la obligación de mantener un pasillo interior libre de al menos 3,5 metros, el documento técnico continúa generando inquietud de cara a su entrada en vigor prevista para 2027.

Una llamada al equilibrio

En ese contexto, Olivares pidió buscar un equilibrio entre la adaptación de la fiesta a las exigencias actuales de seguridad y la preservación de su carácter popular. El presidente de Federació defendió que los festeros deben hacer llegar sus planteamientos a los servicios de emergencia para “hacerles ver que nuestra esencia no se tiene que perder, que somos una fiesta de calle”.

El dirigente festero admitió, no obstante, la preocupación que hay entre las comisiones. “En mi opinión personal, las directrices de seguridad este año están siendo bastante duras, pero creo que era la parte importante para adecuar la fiesta al siglo XXI”, afirmó.

Acudieron representantes de apenas una veintena de comisiones, una presencia reducida que fue lamentada por el presidente de la Federació de Fogueres

La reunión, que tuvo lugar en el auditorio municipal de Puerta Ferrisa, se celebró además con una asistencia limitada de foguerers. Acudieron representantes de apenas una veintena de comisiones, una presencia reducida que también fue lamentada por el propio Olivares y por algunos comisionados. “Me hubiera gustado que vinieran personas que en las asambleas reivindican que haya jornadas así”, señaló el presidente de Federació.

El operativo de la cremà

Roberto Fernández, delegado técnico de la Federació, tuvo que recordar durante la reunión que las ponencias estaban circunscritas a esa cuestión concreta y no al conjunto de las nuevas directrices.

Por parte del SPEIS, el jefe operativo David Martín Moratilla incidió en la importancia de mejorar la coordinación entre las comisiones y los bomberos durante la noche de la cremà, todo tras explicar el funcionamiento del operativo que permite la cremà de 92 monumentos en cuatro horas.

Uno de los puntos en los que hizo especial hincapié fue la necesidad de que cada hoguera cuente con una persona de referencia para facilitar la intervención de los bomberos. "Es imprescindible tener una persona de contacto en la hoguera a la que le podamos trasladar nuestras necesidades en la cremà; es algo que se agradece mucho y ahorra tiempo", explicó.

Moratilla también pidió que no se vierta gasolina antes de la llegada de los bomberos, con el objetivo de evitar escenas como las registradas este año en las Fallas de València, las cuales atribuye a la evaporación de los líquidos acelerantes.

Botellón y peleas en Séneca

La reunión también derivó hacia otros problemas de seguridad y convivencia durante los días grandes. Olivares mencionó la preocupación por la venta de alcohol a menores en la zona de Séneca, mientras que un representante de Séneca-Autobusos trasladó que en el exterior de su racó se producen peleas y botellones.

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Desde la Policía Local, que además de explicar su procedimiento en la cremà ofreció también consejos de seguridad, se aseguró que el cuerpo tiene conocimiento de estas situaciones y que se reforzará el dispositivo en el que consideran uno de los puntos más conflictivos durante las fiestas.