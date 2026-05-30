El tiempo en Alicante hoy: sol y calor veraniego con máximas que rozarán los 35 grados

La provincia de Alicante afronta este sábado 30 de mayo una jornada marcada por la estabilidad y un ambiente térmico que invita a pensar de lleno en el verano. Según los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día comenzará con un panorama idóneo para disfrutar del aire libre, aunque el pronóstico irá cambiando ligeramente con el paso de las horas debido a la aparición de intervalos nubosos por la tarde.

Las temperaturas mínimas experimentarán un notable ascenso, mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios, dejando valores muy calurosos en toda la provincia alicantina.

El tiempo en Alicante

La capital se prepara para pasar calor. El día amanece con un cielo poco nuboso o despejado, ideal para acudir a la playa, aunque por la tarde aumentarán los intervalos nubosos. El viento soplará flojo variable, fijándose de componente sur en las horas centrales. Las temperaturas se moverán en una horquilla puramente estival, con una mínima de 19 ºC y una máxima que escalará hasta los 30 ºC.

Calor en la provincia de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ / JOSE NAVARRO

El tiempo en Elche

En Elche el ambiente será sofocante en los momentos centrales del día. El sol brillará con fuerza por la mañana, dando paso a algunas nubes de evolución durante la segunda mitad del sábado. Los termómetros ilicitanos reflejarán este ascenso térmico, con valores que oscilarán entre los 18 ºC de mínima y los 33 ºC de máxima.

El tiempo en Benidorm

La ciudad turística registrará una jornada excelente para el sector hostelero. Cielos limpios a primera hora que se irán cubriendo de forma muy ligera por la tarde con nubes altas. La brisa de componente sur suavizará el termómetro en la línea de costa, dejando una mínima de 20 ºC y una máxima muy confortable de 29 ºC.

El tiempo en Elda

En el interior de la provincia, la oscilación térmica será la gran protagonista. Elda registrará cielos despejados por la mañana e intervalos nubosos por la tarde. El calor se hará notar con fuerza con una máxima que alcanzará los 34 ºC, mientras que la noche dará un ligero respiro al desplomarse el mercurio hasta los 16 ºC de mínima.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un sábado de transición hacia el verano con un ambiente muy húmedo. Los cielos poco nubosos de la mañana darán paso a intervalos más compactos tras el mediodía, arrastrados por el viento de componente sur. Las temperaturas se mantendrán estables pero cálidas, moviéndose entre los 18 ºC de mínima y los 28 ºC de máxima.

El tiempo en Orihuela

La Vega Baja vuelve a convertirse en el horno de la provincia. Orihuela registrará la temperatura más extrema de este sábado, con un cielo que se mantendrá despejado hasta que aparezcan intervalos nubosos por la tarde. Los termómetros sufrirán un subidón y marcarán una mínima de 18 ºC y una máxima asfixiante de 35 ºC.

El tiempo en Alcoy

Mejoría térmica radical en las comarcas del interior montañoso. Alcoy vive un sábado soleado por la mañana y nuboso por la tarde, sin riesgo de precipitaciones. Los valores oficiales de la AEMET para hoy sitúan la mínima en los 17 ºC y la máxima en unos generosos 33 ºC.

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El tiempo en Dénia

En la Marina Alta, Dénia registrará cielos prácticamente rasos durante la primera mitad del día e intervalos nubosos por la tarde con vientos flojos variables. El termómetro se mantendrá en valores muy agradables para despedir el mes, oscilando entre los 18 ºC de mínima y los 31ºC de máxima.