El certamen de arroces abre boca para las Hogueras

Las Hogueras han calentado motores este domingo con el tradicional Certamen de Arroces de les Fogueres de Sant Joan, organizado por la Federació y celebrado, como marca la tradición, en el Parque Lo Morant. Una cita multitudinaria donde reina el buen ambiente y la convivencia entre las distintas comisiones y barracas.

Según la organización, alrededor de 7.000 personas han participado en esta jornada festiva. Desde primera hora de la mañana, las hogueras y barracas han ido acondicionando sus espacios con mesas, sillas y carpas, mientras preparaban los aperitivos y los ingredientes para cocinar los arroces.

Aunque el gran protagonista ha vuelto a ser el arroz con pollo y garbanzos, no han faltado las fideuás, las barbacoas y otros menús preparados para disfrutar de una de las jornadas más esperadas previa a los días grandes. Tampoco ha dado tregua el calor, con temperaturas cercanas a los 30 grados que han convertido la sombra en uno de los bienes más cotizados.

La comitiva oficial ha iniciado, como es habitual, un recorrido por el parque para saludar a las comisiones y barracas instaladas en el recinto. Saltos, abrazos, cánticos y pancartas han acompañado cada parada en un ambiente de auténtica euforia. En ese pasacalles han participado las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, junto a sus damas de honor y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, acompañados por una charanga. A la representación fogueril se han sumado también el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el vicealcalde, Manuel Villar; la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; así como otros miembros del equipo de gobierno y los portavoces Ana Barceló (PSOE), Rafa Más (Compromís) y Carmen Robledillo (Vox), entre otros compañeros de partido.

Cuenta atrás

Más allá de la vertiente gastronómica, el certamen vuelve a consolidarse como una jornada de encuentro antes de los días grandes de las Hogueras. Antonio Carrión, presidente de la hoguera La Cerámica, destacó la importancia de esta cita para las comisiones: "Los arroces de Lo Morant son un momento para reunir a toda la comisión antes de los días grandes de Hogueras. Nos juntamos prácticamente todos, pasamos un día fantástico y recargamos pilas para lo que está por venir".

En la misma línea se expresó Raquel Fernández, presidenta de la hoguera Gran Vía Garbinet: "Es como el pistoletazo de salida antes del pregón. Nos reunimos todos aquí; es convivencia, es fiesta y es un día para compartir con los tuyos y con el resto de hogueras. La verdad es que es un comienzo de fiesta que todos estamos deseando". Además, subrayó el carácter familiar de la jornada: "Para los niños es casi un bautizo, porque ya empiezan con las pistolas de agua. Es un día muy familiar".

Sin incidentes

También Andrea Igualada, de la hoguera Santo Domingo, incidió en el valor de la convivencia entre comisiones: "El certamen de arroces es una forma de unir a todas las hogueras en una jornada divertida y de convivencia. Además, ya anuncia el inicio de las Hogueras, porque apenas quedan dos semanas para la plantà y para que empiece la fiesta en la ciudad".

Por su parte, Iván Gómez, de la hoguera Baver-Els Antigons, definió la jornada como una antesala de lo que está por llegar: "Es un día de convivencia de cara al inicio de las Hogueras. Es un buen momento para juntarnos todos y empezar a preparar lo que serán los días grandes". Sobre el desarrollo del certamen, señaló que todo había transcurrido con normalidad: "No ha habido ningún problema. Lo único es el calor, que está siendo bastante intenso, pero por lo demás todo perfecto, con risas y pasándolo bien".

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Con el certamen de arroces, Alicante despide mayo y da la bienvenida a junio, el mes grande de las Hogueras, en una jornada que vuelve a demostrar que la convivencia sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la Fiesta.