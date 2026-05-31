Condena desde Alicante de los sindicatos educativos por la actuación de un antidisturbios a una manifestante en Valencia: "Ha sido desproporcionado"

Los sindicatos mayoritarios de la educación han condenado desde Alicante la actuación de un agente antidisturbios de la Policía Nacional que este domingo empujó a una manifestante durante una concentración ante la Conselleria de Educación en Valencia, donde profesores y representantes sindicales de STEPV, CC OO y UGT aguardaban el resultado de las negociaciones para intentar poner fin a la huelga educativa.

Las conversaciones concluyeron sin acuerdo y la tensión fue aumentando en el exterior del edificio. Según denuncian los sindicatos, los agentes cargaron contra los manifestantes, que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta de forma pacífica.

Las imágenes del incidente han corrido como la pólvora a través de las redes sociales. En el vídeo puede verse cómo una manifestante cae al suelo y se golpea la cabeza tras recibir un empujón por la espalda de un agente antidisturbios. La escena ha provocado numerosas reacciones, desde la Delegación del Gobierno, que ha anunciado la apertura de una investigación interna para depurar posibles responsabilidades, hasta las organizaciones sindicales presentes en la protesta.

Rubén Navas, representante de STEPV en Alicante y testigo directo de los hechos, ha explicado a este diario que en ese momento los manifestantes estaban rodeando el edificio de la conselleria mediante una cadena humana. "Estábamos elaborando una cadena humana pacíficamente y la gente había ocupado la avenida Pío XII. La Policía ha empezado a desalojar y nos han dicho que no podíamos estar ahí. Le han pegado un empujón gratuito a la mujer", aseguró.

Lesiones tras la caída

Según su relato, los agentes advirtieron a los concentrados de que abandonaran la zona. "Nos dijeron: 'U os apartáis de ahí o os vamos a reventar'. Ha habido una agresión desproporcionada por la espalda a una persona que se estaba apartando de forma voluntaria", ha afirmado Navas. El representante sindical ha añadido que la mujer ha tenido que recibir asistencia sanitaria tras la caída. "Le han tenido que poner 12 puntos en la cara. Se cayó de morros y tenía la nariz y la barbilla ensangrentadas", ha señalado.

La conselleria convoca un nuevo calendario de negociaciones con los sindicatos de educación / JM López

En las imágenes se observa a un grupo de manifestantes marchando por la calle cuando varios agentes antidisturbios llegan a la zona. Uno de ellos empuja por la espalda a una mujer, que cae de bruces al suelo. De inmediato fue auxiliada por otros participantes en la protesta, que recriminaron la actuación policial con gritos de "¡Perdona, perdona!", y expresiones de indignación.

Al parecer, la intervención policial tenía como objetivo despejar la calzada para restablecer el tránsito de vehículos. Sin embargo, las imágenes muestran cómo la manifestante fue sorprendida por el empujón cuando se encontraba de espaldas al agente.

Noticias relacionadas

Por su parte, Carmen Soria, de CC OO, ha rechazado la actuación policial y señaló que "en los vídeos se ve que la gente estaba tranquila, simplemente hablando, y nadie se esperaba una reacción de ese tipo".