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Día Mundial Sin Tabaco

Luis Barcala celebra dos años sin fumar: “Si no lo has probado, no empieces”

El alcalde de Alicante asegura que el vapeo mantiene el mismo hábito nocivo que el cigarrillo

Médicos de atención primaria sugieren mejoras en las estrategias para dejar de fumar

Médicos de atención primaria sugieren mejoras en las estrategias para dejar de fumar

Médicos de atención primaria sugieren mejoras en las estrategias para dejar de fumar / Europa Press

Laura Morote

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una jornada clave impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre los riesgos del tabaquismo. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha querido mostrar su compromiso compartiendo un nuevo balance de su salud. En esta ocasión, el primer edil celebra un hito clave: acumula ya dos años enteros sin encender un solo cigarrillo.

A través de un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, Barcala ha lanzado un mensaje tajante tanto a jóvenes como a adultos. Su postura actual es firme y no deja lugar a dudas sobre el consumo de nicotina: "No merece la pena probarlo".

Esto es lo que piensan los alicantinos sobre fumar en las terrazas y el vapeo

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Pilar Cortés

La trampa del hábito y el vapeo

Uno de los puntos más destacados por el alcalde ha sido el verdadero desafío de este proceso el cual no radica únicamente en la sustancia en sí, sino en la dependencia. Barcala confiesa que lo que más le costó a nivel personal fue "quitarse el hábito".

En este sentido, advierte de que la gestualidad y la rutina crean una adicción idéntica sin importar el formato de consumo que se elija. "El hábito cuenta exactamente igual si fumas un cigarro tradicional o si vapeas", señala con rotundidad, desmitificando el uso de los cigarrillos electrónicos como una opción inocua.

Por ello, su recomendación más directa para evitar futuras batallas contra la adicción es muy clara: instar a la población a que no comience, garantizando que así nunca tendrán que pasar por el duro proceso de dejarlo.

Una transformación física y mental

El balance de estos 24 meses alejados del humo muestra una evolución muy positiva en la calidad de vida del alcalde. Barcala asegura que "toda tu vida cambia cuando dejas de fumar", un giro radical que se traduce en encontrarse mucho mejor a nivel físico y en recuperar la energía necesaria para realizar actividades cotidianas.

Más allá de la evidente mejoría médica, el primer edil subraya el impacto emocional que supone vencer esta dependencia. El proceso otorga una gran fortaleza mental y una profunda satisfacción personal por el orgullo de haberlo conseguido, lo que le ha permitido consolidar su rutina deportiva diaria.

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El panorama del tabaquismo

Las estadísticas sanitarias advierten de que los sabores dulces de los cigarrillos electrónicos actúan como puerta de entrada al tabaquismo para las generaciones más jóvenes. Ante esta realidad, Barcala insiste en que, si existe una voluntad real, cualquier persona puede dejar de fumar, pero recalca de forma prioritaria la prevención, pidiendo a los ciudadanos que no se inicien en el consumo para proteger su salud a largo plazo.

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