Las pioneras: Virginia Soler, María Hervás, Josefa Chabás, Damiana Zaragoza y Matilde Pérez

Hay una saga de médicos en la que se encuadran Esteban Sánchez Santana (1852 Alicante-1918 Alicante) y Jose Sánchez Santana (1866 Alicante-1944), dos de los 8 hijos de Juan Sánchez Sala (cuyo hermano Francisco fue dueño durante algún tiempo del Café Español, situado al lado del Casino en la Explanada) y Dolores Santana García. Otro hijo, Agustín Sánchez Santana, fue farmacéutico y vivió en Madrid.

Esteban Sánchez Santana fue médico militar por oposición destinado en Corella y luego en Pamplona. En Alicante, y también por oposición, accedió a la Beneficencia Municipal y a la Beneficencia Provincial, ejerciendo en la asistencia domiciliaria y en las Casas de Beneficencia, y como director del Hospital Provincial y del Laboratorio Municipal. Fue presidente del Colegio Médico-Farmacéutico en 1895-1898 y del Colegio de Médicos 1913-1914. Autor de dos destacadas obras marcadas en el carácter higienista y buen clima alicantino: «Residencia invernal de Alicante», en 1889, y «Memoria Higiénica de Alicante», en 1894. Tuvo consulta en C/ Zaragoza 11 pral. A su mujer, Teresa San Julián Irure, la conoció en Navarra y allí nació el primero de sus hijos, Agustín; otros dos nacieron en Alicante, Dolores y José (Gabriel). En 1896 vivían en calle Castaños 20.

Esteban Sánchez Santana. / Colegio de Médicos de Alicante

José Sánchez Santana fue médico del Manicomio de Elda, de la Cruz Roja, de las Casas de Beneficencia, profesor de la Escuela de Maestros, estableció consulta y centro de vacunación en calle Bailén 13-2º desde 1905. Se jubiló en 1932 siendo el primer director del nuevo Hospital Provincial construido en el Bon Repós. Fue miembro del gobierno municipal y del Colegio de Médicos Provincial de Alicante. De su primer matrimonio con Ana Joaquín Sirvent nació Josefina en 1903. Fallecida su esposa ese mismo año, contraerá nuevo matrimonio, del que nacerá José Sánchez Bernabéu, que será abogado.

El Ateneo 29-2-1896. / INFORMACIÓN

Dos de los hijos de Esteban Sánchez Santana ejercieron como médicos. Cuando Agustín Sánchez San Julián (1882 Pamplona-1938 Alicante), regresó a Alicante, tras pasar sus primeros años profesionales fuera, estableció consulta en la calle Villegas 3, que compartirá con su hermano, y obtuvo plaza para el Hospital Provincial. Se unió en matrimonio con Matilde Altolaguirre que falleció después de dar a luz. La Diputación le concedió la jubilación a petición propia como médico tocólogo en 1931. José Sánchez San Julián (Alicante 1897-1974) se casó con Celia Mollá Bay, y no tuvieron descendencia. Fue director del Hospital Provincial durante más de 40 años. También presidió el Colegio de Médicos durante 1935-1936 y 1946-1967.

Agustín Sánchez San Julián. / Colegio de Médicos de Alicante

Como hijo de Agustín y sobrino de José Sánchez San Julián, cierra la saga Agustín Sánchez-San Julián Altolaguirre (Alicante 1911-1994), pues su padre unió los apellidos para que el San Julián no se perdiera, se especializó en ginecología igual que su progenitor y trabajó en la reciente inaugurada Residencia 20 de Noviembre. Se casó con María Cerdán, teniendo cuatro hijos. Tío y sobrino son dos de los socios fundadores del Hospital Perpetuo Socorro en 1945, siendo José Sánchez San Julián uno de sus directores.

José Sánchez San Julián. / Colegio de Médicos de Alicante

Mas Magro

En 1875 Francisco Mas Candela, que había terminado su carrera de médico militar un año antes, acepta hacerse cargo del municipio de Crevillent, siendo el único facultativo titular de aquella población que contaba entonces con 11.000 habitantes. Se casó allí en 1878 con Teresa Magro Candela, perteneciente a una familia vinculada a la venta y fabricación de harinas, que extendió su negocio, comenzado en Crevillent, a Elche y Alicante.

Al dimitir de su cargo en 1906, su hijo Francisco Mas Magro (Crevillent 1879-1953), que había contraído matrimonio con Encarnación Magro Mas, ocupó su puesto hasta 1914, en que se trasladó a Alicante, instalándose con su familia en la plaza de Calvo Sotelo, donde se construyó la vivienda familiar. Especializado en hematología y etiología de la leucemia abrió una clínica de hematología en la Explanada y luego en su casa-laboratorio. Mundialmente conocido por sus trabajos científicos de investigación y sus numerosas publicaciones, fue propuesto en 1953 para el premio Nobel de Medicina. Cuenta con una plaza con su nombre en Alicante y calle en Elda, además el Hospital del Vinalopó de Elche lleva su nombre. Su archivo, biblioteca, despacho e instrumental, donado por la familia al Ayuntamiento de Crevillent, está expuesto en la Casa-Parque, antigua propiedad de uno de sus familiares, convertida ahora en el Museo Arqueológico. Estaba casado con Encarnación Magro Mas.

Francisco Mas Magro. / INFORMACIÓN

Las siguientes generaciones las forman Francisco Salvador Mas Magro (Crevillent 1911-1983) hijo del anterior matrimonio que inicio estudios de medicina en Madrid en 1930, casado con Joaquina Magro Alonso; y Francisco Mas-Magro Magro, (Alicante 1946, uniendo los apellidos en memoria de Francisco Mas Magro), actualmente jubilado.

Joaquín Candela Ardid. / INFORMACIÓN

La hermana de Encarnación Magro Mas, Carmen Magro Mas, se casará en 1905 con el oculista Joaquín Candela Ardid (Crevillent 1886-Alicante 1947). Fue concejal de Alicante, médico del Instituto Anti-tracomatoso de esta ciudad, sacando plaza en 1936 en las oposiciones nacionales para los institutos de Higiene. Tenía consulta en la calle Bailén 14, que trasladó en 1926 a la plaza de Castelar 1. Fue, además, un conocido compositor, considerado como uno de los pioneros de la musicoterapia en España. Escribió «La música como medio curativo de las enfermedades nerviosas» y fue el representante en Alicante de la Sociedad de Autores Españoles. A él se le debe también la construcción del Teatro Chapí de Crevillent.

Museo Arqueológico de Crevillent donde se encuentra la exposición permanente del Dr. Francisco Mas Magro. / INFORMACIÓN

Otra saga alicantina es la de Julio de España Ghiglione (Alicante 1883- X), Julio de España Carretero y Julio de España Moya (Alicante 1947). Julio de España Ghiglione era hijo de Julio de España Blázquez, oficial de la Comisión Provincial del Pósito, y Mª Rosario Ghiglione Brotons. Su abuelo Tomás España Sotelo fue alcalde de Alicante en 1822-1843 y 1848-1852. Se licenció por la Universidad de Valencia en 1910. Trabajará en el Hospital Provincial, en la Compañía de Ferrocarriles MZA y en su consulta que abrirá en la calle Zaragoza 11-1º y más tarde en Méndez Núñez 31-1º. Fue candidato por el partido monárquico en las elecciones de 1931, pero no salió elegido, pues triunfaron los partidos republicanos. Su boda con María Carretero se celebró en 1912 y uno de los 8 hijos de esta unión, será Julio de España Carretero, médico del Hospital General, que contraerá matrimonio con Ana Mª Moya García, naciendo de este último matrimonio Julio España Moya, también médico de dicho hospital, especialista en gastroenterología.

Monumento al Dr. Mas Magro en Crevillent. / INFORMACIÓN

Relacionado con esta familia también estará el médico Eduardo Campos de España hijo de Aurora de España Ghiglione y Eduardo Campos de Loma.

Las primeras médicas

El acceso de la mujer a la universidad no se normalizó hasta 1910. No es que anteriormente estuviera prohibido de manera explícita, es que era impensable que una mujer estuviera interesada en unos estudios superiores y mucho menos si estos eran del ramo de las ciencias empíricas. Cuando en el último tercio del siglo XIX empiezan a darse estos casos, muy exclusivos, las solicitantes necesitaban ser avaladas por alguien de estricta reputación para matricularse en la universidad, además de los permisos de los profesores para acceder a sus clases, y admitir, para evitar las posibles alteraciones que pudieran surgir entre el alumnado masculino, ser sentadas al lado del profesor, como se llegó a hacer en algunas ocasiones. Pero no se acababan aquí sus dificultades pues necesitan permiso del Gobierno para realizar el examen de grado y obtener la licenciatura y para ingresar en sus respectivos colegios profesionales, lo que se convirtió en obligatorio para trabajar. Cuando todo ello era salvado, quedaba una prueba aún más dura, ganarse la confianza de público y demostrar que podían fiarse de una mujer.

Su celo e interés era más fuerte que todos los impedimentos que encontraban, de ahí que estas mujeres fueran excelentes estudiantes, con expediente de matrícula. Tampoco era extraño que en su entorno familiar, más directo, hubiera varios miembros que ya practicaban esta profesión, encontrando en ellos el principal apoyo para acabar los estudios universitarios, especialmente si eran éstas el único descendiente que daba continuidad a esa profesión familiar cultivada durante muchos años. Algunas sin abandonar la rama de la ciencia se inclinaron por licenciarse en farmacia, lo que parecía menos propenso a la desconfianza del público a la hora de ejercer. Las que hicieron medicina se especializaron en ramas como pediatría, enfermedades de la mujer, o análisis. Varias se casaron con médicos y trabajaron con ellos. Pero no veremos en un puesto público a una mujer médica contratada, hasta bien entrado el siglo XX. Podemos citar como pioneras a Dolores Aleu Riera, Elena Maseres y Martina Castells, las tres licenciadas en Barcelona entre 1879-1882, pero solo la segunda tuvo consulta en la Ciudad Condal.

En Alicante las primeras médicas se remontan a los últimos años de los noventa y primeros del 1900.

La Defensa 21-1-1910. / INFORMACIÓN

Virginia Soler Alberola (Alcoy 1883-1965). Hija de Francisco Soler Jover, carpintero y Consuelo Alberola Planelles, ambos de Alcoy. Realizó la carrera de Magisterio con beca, pero finalmente se inclinó por la medicina, matriculándose en Barcelona y acabando los estudios en 1908. Se colegió en el Colegio Provincial de Alicante con el nº 92, siendo la primera mujer que lo hacía. Volvió a Alcoy para quedarse, abrió una consulta de medicina general y tocología en la calle San Blas, que trasladó luego a la calle San José 20-2º. Estuvo muy vinculada a la Cruz Roja y al Círculo Católico de Obreros. Su hermana Consuelo Soler Alberola era profesora de partos.

Virginia Soler Alberola. / INFORMACIÓN

María Hervás Moncho (Dénia 1894-Valencia 1963). Siguió los pasos de su padre y no solo completó su carrera en un tiempo récord, sino que obtuvo matrículas de honor en múltiples materias y varios premios extraordinarios. Obtuvo una beca en 1917 para especializarse en análisis de sangre y transfusiones en Francia, un campo innovador en la época, siendo pionera en entender y aplicar las transfusiones de sangre modernas, conocer los grupos sanguíneos y las técnicas que hoy son fundamentales en la medicina.

Josefa Chabás Martí (Dénia 1902-X). Hija del abogado y diputado provincial en 1898 y 1901, Juan Chabás Bordehore y Josefa Martí. Se especializó en oftalmología y se colegió en Alicante con el nº 377.

Damiana Zaragoza Zaragoza. / INFORMACIÓN

Damiana Zaragoza Zaragoza (Sevilla 1909-Alicante 1990). Era hija de un capitán de la marina mercante nacido en Villajoyosa de donde igualmente era su madre. También estudio Magisterio. Fue la primera mujer que ejerció en Alicante y segunda de la provincia, colegiada con el nº 579. Un hermano suyo que estudiaba medicina murió de tuberculosis. Se casó con Alfonso Vivancos Guerao (Alhama de Murcia 1905-1964) médico y de familia acomodada, ya que su padre poseía tierras y fue alcalde. Abrieron consulta en San Blas, luego en Luceros y en 1934 en la calle Alberola Romero 2. Tuvieron tres hijos (los dos varones serán médicos: Diego, que falleció en 1974 por accidente de tráfico y Miguel), lo que hizo que se retirara temporalmente para atender a su familia. Cuando volvió a ejercer su profesión, trabajó en la asistencia domiciliaria en Alicante, también lo hizo en Albatera y Elda.

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Matilde Pérez Jover. / INFORMACIÓN

Matilde Pérez Jover (Monóvar 1910-Alicante 2007). Colegiada 628. Primera médica de puericultura de la provincia. Entró como médico en 1939 en la Gota de Leche, después, traspasados estos servicios, ingresará en el Instituto Provincial de Sanidad. Fue precursora de la ayuda humanitaria. Presidenta de Médicos Mundi y fundadora de la Asociación de Familias de Alzheimer de Alicante. Dedicó toda su vida profesional al cuidado de los niños y a la cooperación. Tiene calle en Alicante.