El sector del taxi suspende la movilización prevista en Alicante tras el anuncio del decreto autonómico

El sector del taxi de la provincia de Alicante ha decidido suspender la movilización y manifestación general prevista para este lunes, 1 de junio, tras conocerse la aprobación por parte del Consell del decreto ley que regulará el marco competencial del transporte urbano.

La decisión ha sido adoptada de urgencia por la Junta Directiva de Radio Tele Taxi Alicante, que considera necesario analizar el contenido definitivo del texto antes de mantener cualquier acción de protesta. Según explica la organización, acudir a la movilización sin conocer el decreto oficial podría restar eficacia a las reivindicaciones del colectivo.

Pese a la suspensión de la protesta, los taxistas mantienen su preocupación por el impacto que la nueva normativa pueda tener sobre el futuro del sector. Desde Radio Tele Taxi Alicante sostienen que las informaciones conocidas hasta ahora resultan "lesivas" para sus intereses y alertan de posibles consecuencias para la movilidad urbana si se produce un debilitamiento del servicio público que presta el taxi.

La responsabilidad pasa a los ayuntamientos

Tras la aprobación del decreto, el colectivo considera que la responsabilidad recae ahora directamente sobre las administraciones locales. En este sentido, reclama una respuesta coordinada no solo del Ayuntamiento de Alicante, como municipio cabecera, sino también del conjunto de ayuntamientos integrados en el Área de Prestación Conjunta (APC).

El sector confía en que los consistorios actúen con rapidez utilizando las competencias de ordenación e intervención que les otorga la normativa autonómica para desarrollar regulaciones locales armonizadas en todo el ámbito metropolitano.

Entre los objetivos que plantea el colectivo figuran corregir las actuales asimetrías del mercado, combatir la competencia desleal y garantizar la viabilidad de las licencias de taxi, un servicio que califican como esencial para la movilidad de las ciudades.

Solicitan reuniones urgentes

La Junta Directiva ha anunciado además que trasladará formalmente esta postura a las áreas de gobierno competentes y solicitará la convocatoria inmediata de mesas de trabajo con los responsables municipales.

En concreto, pedirán reuniones con las concejalías de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Alicante, así como con representantes del resto de municipios que forman parte del área metropolitana.

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Desde el sector advierten de que el mantenimiento de la paz social dependerá de la voluntad política y del compromiso que demuestren los ayuntamientos en las próximas semanas para dar respuesta a las demandas planteadas por los profesionales del taxi.