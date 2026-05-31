Seguridad, ruido y convivencia: las Hogueras de Alicante miden sus límites

La quinta ubicación propuesta para la hoguera Albufereta resume uno de los debates de fondo con los que Alicante llega a las Hogueras de 2026. La comisión se estrenará este año en la Fiesta después de encadenar alternativas para plantar en su distrito sin chocar con vecinos, una residencia de mayores, un centro de alzhéimer y la sensibilidad creciente hacia el ruido, la seguridad y la ocupación del espacio público. El caso funciona como síntoma de una discusión mucho más amplia, la de cómo encajar una fiesta que necesita calle y barrio en una ciudad cada vez más exigente con sus límites.

Las Hogueras no están en cuestión pero sí la forma en que ocupan Alicante. El debate no pasa por sacar la fiesta de los barrios, donde encuentra buena parte de su sentido, sino por fijar mejor sus límites: seguridad, accesos de emergencia, ruido, descanso vecinal, cortes de tráfico y uso del espacio público durante más días de los estrictamente grandes. La convivencia se ha convertido en una de las grandes pruebas previas al centenario.

La Fiesta debe crecer con seguridad y sin perder su esencia abierta y cercana Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas de Alicante

La presidenta de la comisión Albufereta, Julia Ñeco, defiende que su hoguera ha actuado "con la legalidad por delant"», de la mano del Ayuntamiento y de la Federació, y que nunca ha querido abrir una batalla con el barrio. La entidad sostiene que la mayoría de sus miembros son vecinos de la Albufereta y que no han llegado para molestar, sino para crear una fiesta de barrio, con pasacalles, petardos y actividad familiar. "No somos un racó de jóvenes, de miles de personas, de borrachera", indica Ñeco, que atribuye los cambios de ubicación a la búsqueda de encaje con el entorno y no a una renuncia a plantar en su distrito.

Las Hogueras necesitan reglas claras para seguir vivas en la calle David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

La oposición vecinal tampoco es uniforme ni se presenta como un rechazo frontal a la Fiesta. Ernesto Jarabo, presidente de la asociación de vecinos de la Albufereta, admite que "hay gente que sí quiere y gente que no", aunque recuerda que el barrio llevaba décadas sin hogueras y que una parte de los residentes pide valorar otras ubicaciones. La entidad, después de trasladar y valorar opciones con la Concejalía de Fiestas, espera una respuesta definitiva, en un conflicto que también ha acabado desgastando a la propia asociación vecinal.

El centro se ha masificado y exige más protección con respeto al pulso popular Andrés Llorens — Presidente de la comisión ejecutiva del Centenario de las Hogueras

La Albufereta no es un caso aislado. El PAU 5 vivió el año pasado una secuencia parecida con la llegada de la hoguera Remigio Soler: rechazo inicial, dudas por la ubicación, reuniones entre vecinos, comisión y Federació y búsqueda de un emplazamiento menos conflictivo. La diferencia es que allí el debate permite ver también la segunda parte del proceso, la de cómo una polémica que parecía enquistada puede acabar rebajándose cuando la Fiesta se adapta al barrio y el barrio comprueba su impacto real.

El emplazamiento de la hoguera Remigio Soler generó gran controversia el año pasado / Áxel Álvarez

La presidenta de la hoguera Remigio Soler, Mercedes Fons, sostiene que aquel rechazo inicial no refleja ya la situación actual. La comisión cuenta con 92 comisionados entre adultos e infantiles, tuvo unas 90 mesas en el racó y reunió a unas 900 personas, con renovación de mesas y apoyo de comerciantes del entorno. "Las hogueras son para estar en los barrios, no apartadas al final de una avenida", defiende Fons, que interpreta el caso del PAU 5 como un trabajo de fondo para llevar la fiesta a una zona nueva de Alicante.

La Fiesta afronta el reto de ordenar mejor su presencia sin perder su esencia popular alicantina

La asociación vecinal de este enclave también considera que el conflicto se ha encauzado. Su presidente, Ciro Fernández, recuerda que la primera ubicación planteada generaba dudas por su cercanía a urbanizaciones y bocas de incendio y que finalmente se alcanzó "un punto medio" en la avenida de las Naciones. Este año la hoguera repite emplazamiento y, a petición vecinal, ha ajustado elementos como los aseos o los altavoces. "Si se puede disfrutar de las Hogueras, perfecto; solo hemos pedido que se acoplen a la vida del barrio", resume.

No hemos llegado al barrio para molestar, sino para crear una fiesta familiar Julia Ñeco — Presidenta de la comisión de la Albufereta

La seguridad pesa más en calles donde la Fiesta ya está asentada. En General Lacy, vecinos del entorno alertaron el año pasado de que la acumulación de barracas, coches mal aparcados y cortes en el entorno podía convertir la vía en una "ratonera" ante una emergencia. La queja no apuntaba a sacar la fiesta del centro, sino a revisar si los accesos de bomberos y ambulancias quedan realmente garantizados cuando se suma toda la ocupación del entorno.

Hay vecinos que quieren la hoguera y otros que piden valorar mejor su ubicación Ernesto Jarabo — Presidente de la asociación de vecinos de la Albufereta

Desde la barraca El Cabasset, instalada en General Lacy, su presidente, José Manuel Sampere, defiende que esa seguridad está garantizada. Asegura que todos los recintos cuentan con documentación, visado técnico y visto bueno municipal antes de plantarse, además de informes vinculados a emergencias, Protección Civil, Bomberos y Policía. "Cualquier vecino preocupado por la seguridad puede preguntar y nosotros le contestaremos", afirma, a la vez que destaca que las barracas tienen planes de emergencia establecidos y que las exigencias técnicas refuerzan la prevención en Hogueras.

Seguridad

La seguridad se ha colocado así en el centro de las Hogueras de 2026. El dispositivo prevé más de 4.600 efectivos y especial vigilancia en los puntos de mayor concentración de público, como Luceros, la Explanada, la plaza de toros, el Postiguet o la playa de San Juan. Habrá controles preventivos, drones, patrullas de paisano y protocolos ante emergencias. La respuesta inmediata es más vigilancia pero el debate de fondo va más allá del operativo. Afecta a cómo se ordenan los espacios, los recorridos, las barracas, los racós y los accesos durante los días de mayor presión.

Las Hogueras son para estar en los barrios, no apartadas al final de una avenida Mercedes Fons — Presidenta de la comisión de Remigio Soler

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, defiende que todas las ocupaciones de vía pública cuentan con informes técnicos favorables para garantizar seguridad y accesibilidad. La edil resalta que el Ayuntamiento quiere unas fiestas "seguras y para el disfrute de todos" y remite los límites de ruido a la ordenanza vigente, con el horario habitual de exención entre las 22.30 y las 4.30 horas.

Vecinos de la calle General Lacy muestran el estado de la vía durante la celebración de años anteriores / Pilar Cortés

La concejala rechaza que el crecimiento de las Hogueras obligue a perder su esencia. Cutanda recuerda que se trata de la fiesta oficial de Alicante, con casi cien años de historia, declaradas Bien de Interés Cultural y con una forma "abierta, cercana y muy alicantina" de celebrarse. Aun así, admite que todo lo que sirva para mejorar debe ponerse sobre la mesa y defiende que el reto es sumar a quienes no forman parte directa de la celebración. "Tenemos que conseguir que todos los vecinos se sientan parte de la Fiesta", apostilla.

La prevención ya no es solo un trámite técnico, sino una discusión sobre el modelo festero

David Olivares sitúa a la Federació en una posición de equilibrio. Defiende que la seguridad es prioritaria, a la vez que advierte de que la Fiesta "no puede perder su esencia" porque vive de la calle y de su apertura a la ciudad. El presidente fogueril avanza que este verano trabajarán a fondo cuestiones como movilidad, tráfico y ocupación del espacio público, con juristas y con una propuesta propia para trasladar al Ayuntamiento. "No nos vamos a quedar quietos", apunta, convencido de encontrar un punto de equilibrio.

Solo pedimos que la comisión se acople a la vida cotidiana de los residentes Ciro Fernández — Presidente de la asociación de vecinos del PAU 5

La crisis reciente con los permisos y las directrices de Bomberos muestra hasta qué punto el debate ha entrado en la organización interna de la Fiesta. Más de 140 entidades festeras llegaron a dar un ultimátum al Ayuntamiento por los retrasos en subvenciones y los decretos de plantà, con los nuevos criterios de seguridad. El choque se desactivó en parte con el compromiso municipal de aplazar las nuevas medidas a 2027, salvo el pasillo de emergencia de 3,5 metros, pero dejó la evidencia de que la seguridad ya no es un asunto técnico menor, sino una discusión sobre cómo se monta, se ordena y se vive la Fiesta en la calle.

Los recintos cuentan con planes de emergencia para reforzar la seguridad durante la Fiesta José Manuel Sampere — Presidente de la barraca El Cabasset

Andrés Llorens, presidente de la comisión ejecutiva del Centenario, introduce una mirada histórica. Recuerda que las Hogueras siempre han sido una celebración "de alto riesgo", por la cremà, la pólvora o los petardos, aunque ahora la presencia de más gente en la calle obliga a extremar la prevención. A su juicio, es normal que el Ayuntamiento tome medidas para garantizar la seguridad, aunque algunas exigencias puedan parecer excesivas al mundo festero y deban flexibilizarse.

Masificación

Llorens también admite que la Fiesta ha cambiado. Se queda con la de antes, más vecinal y menos masiva, y considera que ahora, especialmente en el centro, las Hogueras han crecido "muchísimo, demasiado". A su juicio, ese aumento ha sido positivo para dar fuerza, visibilidad y atractivo a la celebración, al tiempo que ha generado problemas nuevos de convivencia, movilidad y seguridad. Por eso cree que las autoridades deben reforzar la prevención en todos los espacios, aunque sin perder de vista que la Fiesta necesita mantener su carácter popular.

El malestar crece cuando parte de la ciudad sufre molestias sin sentirse partícipe Javier Ortega — Profesor de Sociología de la Universidad de Alicante

El profesor de Sociología de la UA Javier Ortega sitúa el debate en la relación entre celebración y ciudad. A su juicio, el ruido y la ocupación del espacio público han acompañado siempre a las Hogueras pero el malestar crece cuando una parte de los vecinos deja de sentirse partícipe del ritual colectivo. Ortega advierte de que las comisiones y barracas generan dinámicas comunitarias valiosas aunque a veces también espacios cerrados. "Cuando se organiza una celebración de puertas para adentro", considera, la sensación de agravio aumenta entre quienes sufren las molestias sin sentirse incluidos.

A las puertas del centenario, Alicante tiene por delante la pregunta incómoda de cómo mantener unas Hogueras populares, abiertas y de barrio sin que la seguridad y la convivencia queden siempre para después.