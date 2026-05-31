El tiempo en Alicante hoy: la provincia despide mayo con calor y nubes

Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un panorama preveraniego y con variaciones a lo largo del día. Se espera un arranque de jornada con predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque la nubosidad de evolución irá ganando terreno durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas mínimas mantendrán una tendencia al alza o con pocos cambios, asegurando una noche cálida, mientras que las máximas continuarán disparadas en buena parte del territorio. El viento soplará flojo variable por la mañana, tendiendo a fijarse de componente sur con el paso de las horas.

El tiempo en Alicante

La capital inicia la jornada con sol y cielos prácticamente despejados que invitarán a disfrutar de la costa. Sin embargo, por la tarde aumentarán los intervalos nubosos arrastrados por el viento que soplará de componente sur. Las temperaturas se mantendrán elevadas y calurosas, con una mínima de 19 ºC y una máxima que llegará a los 28ºC.

El tiempo en Elche

El ambiente dominguero en Elche estará marcado por el bochorno en las horas centrales. Aunque la mañana se presenta soleada, la segunda mitad del día traerá nubes de evolución sin riesgo de lluvias. Los termómetros ilicitanos reflejarán valores puramente estivales, oscilando entre los 18 ºC de mínima y los 32 ºC de máxima.

El tiempo en Benidorm

Jornada excelente en Benidorm con cielos limpios y sol radiante a primera hora. Durante la tarde habrán nubes altas dejando unos termómetros que marcarán mínimas de 20 ºC y una máximas de 27 ºC.

El tiempo en Elda

En el interior, el contraste térmico continuará siendo muy marcado. Elda disfrutará de una mañana completamente azul, dando paso a intervalos nubosos por la tarde. El calor apretará con fuerza tras el mediodía con una máxima que escalará hasta los 32 ºC, mientras que la noche dará un respiro al descender el termómetro a los 17 ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja se despide del mes de mayo con un domingo caluroso y una humedad relativa elevada. La estabilidad matinal dará paso a cielos algo más cubiertos por nubes bajas durante la tarde. Los termómetros mantendrán valores cálidos y estables, moviéndose en una horquilla entre los 19 ºC de mínima y los 27 ºC de máxima.

El tiempo en Orihuela

La Vega Baja vuelve a registrar el ambiente más sofocante de la provincia alicantina. Orihuela rozará valores extremos bajo cielos despejados que tenderán a intervalos nubosos a últimas horas del día. Los valores de la AEMET confirman el fuerte calor de la zona, registrando una mínima de 17 ºC y una máxima asfixiante de 33 ºC.

El tiempo en Alcoy

Tiempo muy apacible en el interior montañoso para cerrar la semana. Alcoy disfrutará de un domingo soleado y luminoso durante la mañana, con nubes de evolución por la tarde sin mayores consecuencias. La subida de las temperaturas se consolida en la zona con una mínima de 17 ºC y una máxima que alcanzará los 32 ºC.

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El tiempo en Dénia

Dénia registrará un panorama cálido. Los cielos poco nubosos darán paso a nubes altas durante la tarde, con brisas flojas de componente sur. Las temperaturas se mantendrán muy confortables para finalizar el fin de semana, moviéndose entre los 17 ºC de mínima y los 29 ºC de máxima.