Alicante se marca el objetivo de llevar servicios a las playas los 365 días del año

Alicante quiere que sus playas se puedan disfrutar durante todo el año. Para ello, el Ayuntamiento plantea ampliar los contratos de servicios para que abarquen de enero a diciembre, adaptando de forma progresiva los arenales de la ciudad al "cambio de los tiempos y los hábitos".

Así lo ha anunciado el alcalde, Luis Barcala, este mismo lunes, durante el izado de la bandera azul que la playa de San Juan luce ininterrumpidamente desde hace 40 años. "En no mucho tiempo terminaremos prestando 365 días al año todos los servicios en nuestras playas, y procuraremos además que sea en todas las playas", ha señalado el dirigente popular, quien también ha añadido que "es obvio que están cambiando los hábitos y los tiempos, ampliándose cada vez más los periodos de disfrute".

En la misma línea, Barcala ha indicado que le gustaría que esta cobertura total se completara "lo antes posible", por lo que "todas las renovaciones de los contratos irán ampliando estos periodos". Eso sí, el alcalde advierte de que "no se podrá llegar a 365 días de golpe" y ha recordado que "eso es algo que ninguna ciudad lo tiene".

Banderas azules

Respecto a la concesión de banderas azules para este 2026, en la que Alicante ha vuelto a quedarse fuera del "pleno" por la ausencia de reconocimiento para La Albufereta, el alcalde ha restado importancia a este hecho: "Son cuestiones absolutamente puntuales o coyunturales que se pueden dar", ha sostenido.

Sobre los criterios para hacerse con este ansiado premio, el dirigente popular ha reconocido que "los requisitos son muy estrictos" y que "eso es lo que justifica, por ejemplo, que La Albufereta, con tres días de bandera roja de prohibición de baño, fuera suficiente como para que no se pudiera siquiera presentar la candidatura".

Tras ello, Barcala ha celebrado que Alicante puede estar "muy satisfecha" por los 40 años de bandera azul en la playa de San Juan, en los que se ha estado "apostando no solo turísticamente, sino por el entorno natural más preciado, que es toda la costa". Además, el regidor ha indicado que también "se va a ir dotando de servicios a la playa de San Gabriel" para que "en un futuro" sea posible "presentar la candidatura, no como zona de baño, sino como playa urbana".

Con motivo del aniversario, el propio alcalde, los concejales Manuel Villar, Rafa Alemañ y Ana Poquet, junto con José Palacios, presidente de Adeac (el organismo que otorga las banderas azules) han izado una bandera conmemorativa que reconoce la excelencia de la playa de San Juan durante cuatro décadas consecutivas.

Los contratos y sus plazos

El anuncio del alcalde para ampliar los servicios en las playas hasta abarcar todo el año afecta a diferentes contratos relativos a los arenales de la ciudad. En el caso del que gestiona la prestación del servicio de asistencia y salvamento, fue formalizado en julio de 2024 por un plazo de tres años y un presupuesto de 5,35 millones de euros. En ese mismo mes, se cerró también la adjudicación del servicio de limpieza, mantenimiento, instalación y reparación de las infraestructuras de las playas, por un importe de 645.000 euros y un plazo de dos años.

Un año más tarde, en junio de 2025, se sellaron los acuerdos para la explotación de los servicios (quioscos, sombrillas-tumbonas, taquillas, y alquiler náutico) en las playas de Tabarca, Urbanova, Agua Amarga, Postiguet, y Albufereta de Alicante. En este caso, los contratos abarcarán hasta la temporada 2028, mientras que, con la última modificación, los servicios de chiringuito y de hamacas podrán abrir al público entre el 15 de marzo (buscando que se encuentran operativos en Semana Santa) y el 1 de noviembre, debiendo cerrar tras el puente de Todos los Santos. Hasta ahora, la temporada contemplada en el contrato se extendía entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, por lo que se ha visto aumentada en hasta dos meses al año.

Fuera de este grupo se encuentra la playa de San Juan, cuya concesión caduca tras la temporada de este verano, y deberá ser renovada en los próximos meses.