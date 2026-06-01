Alicante abre la temporada alta de baño pero mantiene “en espera” a las personas con movilidad reducida

Alicante ha abierto este lunes la temporada oficial de baño con socorristas ya desplegados a diario en sus playas pero no todos podrán entrar al mar en las mismas condiciones. Personas con movilidad reducida y usuarias de Cocemfe Alicante han protestado en el Postiguet para denunciar que el servicio de playa accesible no comenzará hasta el 1 de julio, un mes después del arranque del dispositivo ordinario de socorrismo. Camisetas amarillas, carteles con lemas como “La playa también es nuestra” o “Nos dejan en modo espera” y una playa simbólicamente vallada para mostrar que el agua está cerca pero sigue siendo inaccesible para muchos usuarios ha sido la imagen que ha dejado la mañana.

La protesta busca poner en contraste dos calendarios que, según las personas afectadas, no deberían ir separados. El Ayuntamiento activa desde este 1 de junio el servicio ininterrumpido de socorrismo, lo que supone el pistoletazo de salida oficial para el baño en la ciudad, mientras que el apoyo específico para quienes necesitan silla anfibia, asistencia para la transferencia o acompañamiento cualificado hasta el agua queda aplazado hasta julio. Cocemfe sostiene que esa diferencia supone, en la práctica, dejar fuera durante un mes a quienes no pueden bañarse sin ayuda.

No pedimos privilegios, solo igualdad cuando empieza la temporada de baño Cristian Ludwig — Técnico de accesibilidad de Cocemfe Alicante

“No pedimos que se adelante ni se atrase, solo pedimos igualdad”, ha resumido Cristian Ludwig, técnico de accesibilidad de Cocemfe Alicante. Su planteamiento es que el servicio accesible debe empezar cuando empiece la temporada real de baño: “Si el periodo de socorrismo ininterrumpido comienza el 1 de junio, nosotros también. Si en unos años comienza el 15 de mayo porque se adelanta el verano, también”. Para Cocemfe, la cuestión no es disponer únicamente de pasarelas, zonas de sombra o plataformas, sino garantizar el personal de apoyo que permite utilizar esos recursos.

El mar me ayuda a recuperar una parte de mí que creía perdida Erika Jerez — Usuaria de Cocemfe Alicante

Ludwig ha insistido en que para una persona con movilidad reducida ir a la playa no depende solo de que exista una infraestructura física. Hace falta un servicio que ayude en el uso de las sillas anfibias, en el paso de una silla a otra y en la entrada al agua. “Lo más importante para la accesibilidad es el personal de apoyo”, ha explicado, al recordar que debe ser personal cualificado, con conocimientos suficientes para realizar esas transferencias y acompañar el baño con seguridad. También ha destacado los beneficios que el mar puede tener para muchos usuarios por la flotabilidad y el agua salada.

Un instante de la protesta que ha tenido lugar este lunes en la playa del Postiguet de Alicante / Jose Navarro

El manifiesto leído en el Postiguet ha puesto voz a una reivindicación que, según Cocemfe, se repite desde hace años: que la playa accesible funcione en las mismas fechas que el servicio ordinario. “No tenemos menos derecho que la gente que no tiene discapacidad a meternos en el mar”, ha señalado Erika Jerez, usuaria de Cocemfe. En su caso, el baño no es solo ocio: “El mar supone recuperarme a mí misma, psicológicamente es un mundo. Físicamente me ayuda a estirar musculatura y recuperar la sensación de verticalidad que no tengo en el resto de mi vida”.

Jerez también ha inicidido en el valor social del servicio. La playa, ha dicho, permite crear comunidad, compartir espacio con el resto de la ciudad y no sentirse excluida de un lugar que debería ser común: “Nos ayuda a sentirnos parte de la sociedad al 100 %; nuestra discapacidad desaparece por un momento”. La queja, en todo caso, no se limita al calendario. Los usuarios sostienen que el servicio está acotado a dos meses y medio, que se llena y que obliga a pedir fecha y hora con antelación.

La playa significa libertad para movernos y pasar el día con nuestra familia Gloria Varó — Usuaria de Cocemfe Alicante

La misma idea ha aparecido en el testimonio de Gloria Varó, otra usuaria de Cocemfe, que ha vinculado la playa con la libertad de moverse, pasar el día con la familia y jugar con hijos o sobrinos: “Tenemos que esperar a julio con la temperatura que hace ya”. Varó ha criticado que, pese al discurso público sobre accesibilidad, la realidad siga llena de barreras: “Queda bien decir que tiene que haber accesibilidad pero en la vida real no es así”. Rocío Beneite ha pedido que la ciudadanía se detenga a pensar “por un momento” en cómo es la vida diaria de una persona con discapacidad. Maribel Izquierdo ha resumido la situación en “falta de empatía” y ha calificado de “injusticia” que las personas con movilidad reducida no puedan acceder al mar cuando la temporada ya ha comenzado para el resto.

No es solo el retraso del baño, son las barreras que sufrimos cada día Rocío Beneite — Usuaria de Cocemfe Alicante

La protesta llega después de que el servicio ya acumulara problemas el pasado verano. En 2025, la asistencia al baño debía empezar el 1 de julio pero ni siquiera llegó a tiempo a esa fecha, ya que la adjudicación se produjo ese mismo día y Turismo admitió entonces que el dispositivo no estaría activo hasta “tres o cuatro días” después. Aquel contrato incorporaba mejoras, como grúas, pasarelas flexibles y más monitores, pero el retraso volvió a generar malestar entre los usuarios.

Nosotros también somos personas, queremos ir al mar y no podemos Maribel Izquierdo — Usuaria de Cocemfe Alicante

La reivindicación coincide además con otro problema de accesibilidad en el entorno del Postiguet, donde siguen presentes piedras en la orilla junto al espigón del Cocó, una zona vinculada al baño adaptado. El Ayuntamiento ha requerido a Costas la retirada de esos restos mientras el organismo estatal sostiene que ya se han eliminado las piedras de mayor tamaño y que cualquier nueva actuación, si fuera necesaria, quedaría para después del verano.

La concentración ha contado con el apoyo de Compromís y EU-Podemos. El portavoz valencianista, Rafa Mas, ha acusado a la concejala de Turismo, Ana Poquet, de incumplir la promesa de ampliar el servicio de baño adaptado. “Si hay socorrismo ininterrumpido, tiene que haber baño adaptado”, ha defendido, antes de reclamar que la prestación cubra toda la temporada. El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha señalado por su parte que “Alicante no puede abrir sus playas para unas personas en junio y dejar a otras esperando hasta julio” y ha acusado al Ayuntamiento de una mala planificación.