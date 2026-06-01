Aviso desde Alicante a quienes fuman en los hospitales: peligro de incendios y explosiones

Mantener libres de humo todos los espacios de los hospitales es algo que exige la normativa vigente. Sin embargo, los profesionales de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales insisten en recordarlo en jornadas como la que ha celebrado el Hospital de Sant Joan con motivo del Día Mundial sin Tabaco.

En este sentido, se han abordado también los riesgos asociados al consumo de tabaco en entornos sanitarios, incluido el peligro de incendios y explosiones derivados de fumar en áreas hospitalarias. Los ponentes recordaron que este tipo de incidentes ya han provocado situaciones graves en centros sanitarios, poniendo en riesgo tanto a pacientes como a profesionales. Tal y como ocurrió en el reciente incendio en el Hospital de Torrevieja, donde, según la investigación, el cigarrillo de un paciente causó un fuego que dejó dos pacientes heridos, diez trabajadores atendidos y que obligó a reubicar a 90 enfermos de la segunda planta.

Los riesgos de encender un cigarrillo en un hospital se abordaron en el de Sant Joan tras el fuego que sufrió recientemente el de la Vega Baja

Recursos asistenciales

Este es un aspecto de actualidad este año pero que suele pasar más desapercibido cuando la sanidad conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Un tema que se ha abordado en el Hospital de Sant Joan para reforzar el mensaje sobre los riesgos del tabaquismo, promover la deshabituación tabáquica y dar a conocer los recursos asistenciales disponibles para quienes desean abandonar este hábito.

La programación ha incluido una sesión informativa en el salón de actos del hospital dirigida a profesionales sanitarios, así como una mesa informativa instalada en el vestíbulo del centro, donde pacientes, acompañantes y trabajadores han recibido información sobre los recursos disponibles para dejar de fumar y sobre la actividad de la Unidad Especializada de Tabaquismo.

La neumóloga responsable de esta unidad, Esther Pastor, explica que la jornada sirve para “recordar la importancia de seguir avanzando hacia un hospital completamente libre de humo” y destaca que se trata de una iniciativa que el centro viene desarrollando de forma periódica coincidiendo con esta conmemoración internacional.

Profesionales del Hospital de Sant Joan en el Día Mundial sin Tabaco / INFORMACIÓN

Unidad pionera

La Unidad Especializada de Tabaquismo del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant inició su actividad en 1999 y se ha consolidado como uno de los recursos de referencia en la Comunitat Valenciana para el tratamiento de la dependencia al tabaco. Actualmente, ofrece una atención multidisciplinar de la deshabituación tabáquica.

Según ha explicado el jefe del Servicio de Neumología, Eusebi Chiner, la unidad atiende cada año alrededor de 1.000 consultas entre primeras visitas y revisiones, mediante distintas estrategias terapéuticas adaptadas a las necesidades de cada paciente.

La consulta dispone de acreditación de alta complejidad otorgada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica una distinción de la que disponen muy pocas unidades de estas características en la Comunidad Valenciana.

Espirometría

Los pacientes pueden acceder a la unidad derivados desde Atención Primaria, desde otras especialidades hospitalarias o desde las propias consultas de Neumología. Durante la primera visita se realiza una valoración integral que incluye exploración respiratoria, radiografía de tórax y espirometría. A partir de esa evaluación, se establece un plan terapéutico individualizado que puede combinar tratamiento farmacológico y apoyo psicológico.

Posteriormente, los profesionales realizan un seguimiento continuado durante aproximadamente un año para consolidar la abstinencia y prevenir recaídas.

Chiner subraya que la celebración del Día Mundial Sin Tabaco persigue varios objetivos: sensibilizar a la población general sobre los efectos nocivos del tabaco, apoyar a los profesionales sanitarios como agentes de promoción de la salud y seguir avanzando hacia entornos asistenciales completamente libres de humo.