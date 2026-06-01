El Ayuntamiento de Alicante se abre a que el centro de mayores previsto en Benalúa sea un centro social

La posibilidad de construir un centro social en Benalúa gana fuerza. Se trata de la demanda que los vecinos defienden desde inicios de este siglo para garantizar una alternativa intergeneracional en un barrio cada vez más envejecido. Este lunes la Asociación de Vecinos El Templete se ha reunido con la concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante, Cristina García (PP), quien, según explican miembros de la entidad vecinal, asegura no haber decidido la funcionalidad que tendrá el centro. “No saben qué van a hacer”, explican.

El pasado martes el gobierno municipal liderado por el alcalde Luis Barcala aprobó en una Junta extraordinaria ordenar la búsqueda de un local para establecer un nuevo "centro de mayores" en Alicante. Lo hizo por la vía de urgencia solicitando, desde el Servicio de Bienestar Social, que la Concejalía de Patrimonio iniciara un expediente que concluyera en el arrendamiento de un local en Benalúa “con el fin de destinarlo a Centro de Mayores”.

La petición coincide con la polémica por el cierre, el pasado mes de agosto, del Centro de Día habilitado en Plaza América, en Altozano, que dejó a los usuarios sin la instalación que utilizaban cotidianamente para su atención y cuidado. Los vecinos, sin embargo, reclaman desde hace años la apertura de un centro social, es decir, un centro polivalente e intergeneracional en el que tengan cabida “personas mayores, asociaciones, espacios para la conciliación familiar, cantina para los mayores a precio asequible y que los jóvenes tengan alternativas a fenómenos como los de las casas de apuestas”, explican desde la entidad vecinal.

Esta propuesta ha sido trasladada este lunes tras la reunión, y desde El Templete aseguran que en el Ayuntamiento de Alicante les han admitido “que no saben lo que harán” y que “estudiarán el planteamiento” de la entidad en próximas reuniones entre los departamentos de Participación Ciudadana, también en manos de Cristina García; Bienestar Social y Mayores, estos dos últimos liderados por Begoña León. Desde el Ayuntamiento de Alicante no han respondido a la llamada de INFORMACIÓN para conocer su versión del encuentro.

La reunión, que ha transcurrido durante una hora “en un tono dialogante y fluido” después de meses exigiendo su celebración por parte de los vecinos, les ha resultado satisfactoria por haber constatado que “están buscando un local”, aunque sin embargo recuerdan que “a día de hoy no hay nada cerrado”, y admiten estar “cansados de promesas que no se cumplen”.

Sobre las futuras ubicaciones, los vecinos aseguran que el Ayuntamiento contempla dos, aunque dicen desconocer cuáles son, y ellos defienden que el futuro centro se establezca “en el corazón del barrio”. De momento, aseguran, la concejalía les ha pedido una propuesta concreta de centro para estudiarla.