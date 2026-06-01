Barcala afirma sin fecha que cubrirá el puesto de secretario del Ayuntamiento de Alicante tras la exigencia del Pleno

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado este lunes que cubrirá la plaza de secretario municipal, vacante desde hace más de 20 años y ocupada de forma accidental por el vicesecretario Germán Pascual desde 2008. Eso sí, el dirigente popular ha evitado poner fecha a los trámites necesarios para resolver una situación "del todo irregular", según el colegio profesional.

Preguntado sobre si el ejecutivo local tiene previsto cumplir con la declaración institucional que la izquierda y Vox aprobaron el pasado pleno pese al rechazo del PP, Barcala ha señalado que su intención es acatar el acuerdo: "Por supuesto, como damos cumplimiento a todas las declaraciones institucionales", ha manifestado.

En concreto, el texto que la oposición impuso al ejecutivo municipal reclama iniciar en un plazo máximo de dos meses el procedimiento legal para cubrir la plaza y exige además informes mensuales al pleno sobre el estado de la tramitación. Sin embargo, Barcala ha evitado hablar de plazos: "Cuando sea posible, lo haremos realidad", se ha limitado a señalar.

Previamente, el vicealcalde Manuel Villar ya había descartado a principios de mayo que el relevo fuera una prioridad para los populares: "No es un tema que haya estado encima de la mesa y sigue sin estar, de momento. Si hubiese alguna novedad, la comentaríamos, pero ahora mismo no está planteada esa opción", señaló el número dos de Barcala, tras ser preguntado sobre la posibilidad de cubrir la vacante que el Consistorio arrastra desde hace más de dos décadas y que se ha puesto en el centro del debate por los polémicos informes sobre Les Naus.

Por otra parte, desde el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local ya señalaron a INFORMACIÓN que la situación del Ayuntamiento de Alicante es "del todo irregular". Fuentes consultadas por este diario apuntaron que, en este sentido, la normativa es clara: "Una plaza no puede estar más de 20 años sin cubrirse". En tal caso, "correspondería a la Generalitat advertir de que, si no se oferta el puesto, la administración autonómica puede intervenir para que deje de ser de libre designación y pase a adjudicarse por concurso".

Sin relevo

El Ayuntamiento de Alicante lleva más de dos décadas sin secretario general, pese a que tiene la obligación legal de cubrir la plaza. En este tiempo, el cargo ha sido ocupado de forma accidental por Carlos Arteaga (de 2003 a 2008) y Germán Pascual (de 2008 hasta la actualidad), aunque la normativa vigente otorga a los alcaldes un plazo máximo de tres meses para ofertar el puesto y cubrirlo por la vía de libre designación. En caso contrario, como ocurre en la capital de la provincia, es la Generalitat la que debe alertar al Consistorio de su incumplimiento y advertirle de que, si no subsana el problema, se iniciará un procedimiento de modificación de las características del puesto y su forma de provisión.

La situación actual, en la que la plaza del secretario general se encuentra vacante, se originó en el año 2002, con la jubilación de Lorenzo Plaza Arrimadas, quien había obtenido su cargo en 1984. El salmantino trabajó bajo el mando de cinco alcaldes diferentes (Ramón Malluguiza, Francisco García, Ambrosio Luciáñez, José Luis Lassaleta, Ángel Luna y Luis Díaz Alperi) antes de dejar su puesto y poner fin a su carrera profesional. Desde entonces, otros cinco alcaldes han tenido la oportunidad (y la obligación) de nombrar un sustituto, pero ninguno lo ha hecho: el propio Alperi, que continuó seis años más en la Alcaldía; su sucesora, Sonia Castedo, que estuvo otros seis; Miguel Valor, que apenas estuvo cinco meses en el cargo; el socialista Gabriel Echávarri, que no terminó su único mandato; y el actual regidor, en el cargo desde 2018, Luis Barcala.