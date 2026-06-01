Cuatro de cada diez niños que nacen en la provincia de Alicante son ya de madre extranjera

El 39 % de los niños que nacen en la provincia de Alicante son de madre extranjera, lo que se alinea con las últimas cifras de población del Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de abril de 2026, según los cuales de los 2,1 millones de residentes actuales, 646.778 tienen nacionalidad distinta a la española, frente a 1.442.776 personas de nacionalidad española. Esto supone que uno de cada tres habitantes de la provincia es extranjero.

Más madres foráneas, atendiendo al país de nacimiento, supone dar más a luz en Alicante. Una tendencia al alza en los últimos años que confirman los últimos datos oficiales del INE, de 2024, a falta de publicarse los de 2025. Solo Barcelona, con un 46 % de madres extranjeras, supera esta cifra de Alicante, a la par de Madrid (39 % también) y por encima de Valencia (35 %).

Queda lejos la quinta provincia en nacimientos, Sevilla, con más que Alicante (14.103 frente a 13.207) pero solo con apenas 14 % de madre extranjera. La media estatal es del 33 %. Además, según los datos del Institut Valencià de Estadística (IVE) en su último análisis del Movimiento Natural de la Población correspondiente a 2024, hay siete localidades donde los partos de progenitoras procedentes de otros países son superiores a los de madres españolas: Benidorm, Benissa, Calp, Xàbia, Rojales, Teulada y Torrevieja. Suman 910 bebés de madre extranjera frente a 712 nacidos de española ese año.

En lo que respecta solo a nacimientos, el último dato es de 3.324 en el primer trimestre de 2026, de acuerdo a la estadística del INE.

Hay ya tantas mujeres que dan a luz por encima de los 40 años que por debajo de los 25 años

Madres de más de 40 años

Otra característica de la natalidad es que la cifra de madres por encima de los 40 años se ha igualado a las de por debajo de 25. Esto supone más partos prematuros y múltiples, sobre todo de mellizos. La unidad de Obstetricia y Reproducción del Hospital Dr. Balmis de Alicante, el principal de la provincia, atendió 2.117 partos en 2025, 21 más que el año anterior. Los partos con la madre gestante embarazada entre 28 y 37 semanas crecieron un 15 %, pasando de 144 a 166 casos. También aumentaron los partos múltiples, con un total de 46, de ellos la mayoría de dos bebés aunque con un caso de trillizos, frente a 33 de mellizos el año anterior.

La prestación de la anestesia epidural sigue siendo muy alta, del 84% en partos vaginales. «En definitiva, más actividad y embarazos de mayor complejidad», explica el doctor José Antonio López, jefe de servicio de Ginecología del Hospital General de Alicante, centro de referencia en neonatología, lo que significa que reciben a muchas pacientes con gestaciones de riesgo de toda la provincia, especialmente aquellas con bebés con bajo peso al nacer u otros problemas que puedan precisar atención neonatal especializada.

Aumentan los partos prematuros y los múltiples con más casos de mellizos en los hospitales

En cuanto a la reproducción asistida, la unidad del Dr Balmis sigue siendo un referente. Se hicieron 270 ciclos de fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), además de 300 transferencias embrionarias. «Las tasas de éxito son buenas: 57,5% de gestación por transferencia en FIV/ICSI y 89% en ovodonación.

Además, hubo 57 casos de indicación para preservar la fertilidad, principalmente por vitrificación de ovocitos». La unidad de FIV del Hospital de Alicante es referencia de otros de la provincia como el de Sant Joan y el de la Vega Baja.

Una ecografía en una clínica privada de Alicante a una embarazada. / Pilar Cortés

Gestaciones de alto riesgo

La lectura, apunta el jefe de Ginecología de Alicante, es que en su hospital se tratan más pacientes con gestaciones de alto riesgo por ser el de referencia provincial al acoger la Unidad de Neonatos. «El año 2025 hubo este repunte que refleja que el hospital está preparado. La mayor edad de las madres es un factor de riesgo fundamental para mayor complejidad en los embarazos. El que las parejas cada vez retrasen más la maternidad hace más difícil no solo que consigan el embarazo sino también se incrementan los riesgos de estas gestaciones: más prematuros, más diabetes gestacional , más preeclampsia, más retrasos de crecimiento, etc».

El que las parejas cada vez retrasen más la maternidad hace más difícil no solo que consigan el embarazo sino también se incrementan los riesgos de estas gestaciones Doctor José Antonio López — Jefe de servicio de Ginecología del Hospital General de Alicante

Por su parte, el Hospital General Universitario de Elche ha alcanzado la cifra de 1.000 niños atendidos en su programa de seguimiento del gran prematuro, una iniciativa, desarrollada por la Unidad de Neonatología desde 2004, que acompaña a los pacientes desde el alta hospitalaria hasta los cinco años. El programa está dirigido a recién nacidos con peso inferior a 1.500 gramos, considerados un grupo especialmente vulnerable por el mayor riesgo de presentar dificultades en su desarrollo durante los primeros años de vida. Se trata de una Unidad de Vigilancia Intensiva Neonatal referencia para el sur de la provincia.

En la sanidad privada, el Grupo Instituto Bernabeu realizó 7.568 tratamientos de fertilidad en 2025, de ellos cerca de la mitad, 3.480, en la de la provincia de Alicante, y el resto en Madrid, Palma, Albacete, Cartagena y Venecia, con todo tipo de casos. Tan llamativos como el que explica el doctor Jordi Suñol, coordinador en Mallorca.

«El año pasado nos contactó una paciente de Alemania cuyo marido había fallecido en un accidente de tráfico. Llevaban años con tratamientos FIV sin éxito. Era su última oportunidad para poder tener un hijo de su marido mediante tratamiento post mortem».

Post Mortem

El caso, añade el doctor, fue una carrera contrarreloj, ya que el plazo legal para realizar el tratamiento estaba a punto de finalizar. Finalmente, consiguió completar los requisitos legales y trasladar el semen congelado de su marido desde Alemania a tiempo. «El tratamiento tuvo éxito en el primer intento. Todos nos emocionamos cuando la paciente nos anunció el nacimiento de su hijo. Recordaremos su historia como un auténtico ejemplo de perseverancia y fortaleza de una madre que nunca se rindió».

Urgencias pediátricas y de Ginecología en el Hospital General de Alicante / Pilar Cortés

O el que cuentan la ginecóloga Cecilia Quetglas y la embrióloga Adriana Tuduri. «En 2024, una joven pareja de Suecia llegó a nosotros en búsqueda de ayuda para cumplir su deseo de ser padres. El chico padecía una enfermedad genética que hacía imposible lograr un embarazo natural. El caso supuso un auténtico reto para nuestro equipo de embriología. Mediante una técnica de activación con disparo láser, se consiguió movilizar los espermatozoides y llevar a cabo la fecundación con excelentes resultados. Hoy son padres de una niña preciosa y conservan varios embriones para ampliar la familia».

Como explica Andrea Bernabeu, directora médica del instituto, la medicina reproductiva trabaja cada día con historias únicas. La especialista destaca que el objetivo final siempre es el mismo: ayudar a las personas a cumplir su deseo de formar una familia. «Lo extraordinario es conseguir que una paciente pueda ser madre o un paciente pueda ser padre. Tanto en los casos sencillos como en los más complejos, lograr ese niño en casa siempre es algo excepcional», afirma. Uno de los momentos más emocionantes del proceso, asegura, es la transferencia embrionaria. «Me sigo emocionando cada vez que lo hago, aunque haya realizado miles".

Me sigo emocionando cada vez que hago una transferencia embrionaria aunque haya realizado miles Andrea Bernabeu — Directora médica de Instituto Bernabeu

Personalizados

La médico destaca la importancia de personalizar cada tratamiento según el contexto médico, familiar y emocional de cada persona. «No se puede perder nunca la humanidad ni la empatía en un proceso tan emocional como este».

La clínica cuenta con unidades específicas para casos complejos, como baja reserva ovárica, endometriosis o fallos de implantación, y recibe pacientes de distintos países que buscan tratamientos personalizados y resultados transparentes. Entre los casos que más recuerda, destaca el de una mujer de 42 años con muy baja reserva ovárica de la que solo se obtuvo un ovocito, que consiguió desarrollarse correctamente, dio lugar a un embarazo y hoy la paciente ya tiene a su hija. «Siempre digo que no es cómo empezamos, sino cómo acabamos».