La consellera de Educación desacredita la huelga y la encuesta sindical al profesorado

La Conselleria de Educación se ha escudado, tras la escalada de la tensión de los docentes, al inicio de la cuarta semana de la huelga indefinida, en que solo un 11 % del profesorado está secundando el paro en las aulas. Ha tirado de este argumento y ha vuelto a desacreditar la encuesta en la que participaron más de 30.000 docentes durante este fin de semana, cuyos resultados le han servido a los sindicatos mayoritarios para negarse a firmar un acuerdo y para exigir a la Generalitat una nueva oferta.

La consellera Carmen Ortí ha subrayado que, de los 78.000 docentes de la educación pública valenciana, solo 30.000 participaron en la encuesta de los tres sindicatos, y que el seguimiento de la huelga era del 11 % a las 11.00 horas. "No se puede decir, por tanto, que la mayoría del profesorado está a favor de la huelga cuando no la está secundando", ha señalado.

Asimismo, ha reiterado la voluntad de la conselleria de seguir negociando pese a haber presentado “la mejor propuesta de la historia para los docentes”. En este sentido, ha explicado que el profesorado valenciano se situará en condiciones similares a las pactadas en Cataluña y mucho mejores que las de otras comunidades autónomas donde ha habido acuerdos en materia educativa. “Quiero recordar que estarán entre los mejor pagados de toda España, solo por detrás de autonomías con regímenes especiales de financiación”, ha remarcado.

Respecto a la exigencia sindical de derogar la Ley de Libertad Educativa, Ortí se ha amparado en que dicha ley fue aprobada por la mayoría democrática de las Cortes y que los sindicatos pretenden suprimir el derecho de las familias a elegir la lengua en que se comunican con el centro educativo.

"Tres sindicatos pretenden imponer su criterio frente a una ley aprobada por la mayoría democrática, una ley que da a las familias la oportunidad de elegir y este Consell no va a ir en contra de la libertad de elección de las familias", ha agregado.

Además de cargar contra el STEPV, UGT y CC OO por este motivo, la dirigente autonómica ha denunciado también que las organizaciones sindicales están utilizando canales de Telegram para "difundir versiones de lo que ocurre en la mesa de negociación que no se corresponden con la realidad, presentando avances como bloqueos y generando alarma entre el profesorado con información no veraz".

Un aula de Alicante vacía el primer día de la huelga indefinida de profesores, el pasado 11 de mayo / ALEX DOMINGUEZ

Quejas de familias

Ortí ha explicado que la Conselleria está recibiendo numerosas quejas de familias preocupadas por situaciones registradas en algunos centros educativos durante las jornadas de protesta. Entre ellas, ha citado el caso trasladado por una madre de Polop que ha denunciado esta mañana que en su centro educativo han obligado a todo el alumnado a estar todo el día en el patio pese al calor. En este mismo sentido, ha dicho, se han recibido numerosas comunicaciones de familias a lo largo de la mañana.

"El conflicto laboral entre adultos no puede convertirse en un perjuicio para los niños y las niñas. Los alumnos tienen derecho a recibir educación y esta Conselleria va a defender ese derecho", ha afirmado.

Asimismo, la consellera ha advertido de que existen docentes que desean ejercer su derecho a acudir a trabajar y que están sufriendo coacciones por dar clase. "Ningún trabajador debería sentirse coaccionado en el ejercicio de sus derechos. Tan legítimo es hacer huelga como no hacerla", ha señalado.

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La oferta económica

Según la información difundida por la Conselleria de Educación, la evolución retributiva prevista para el profesorado entre 2026 y 2028 combina el acuerdo autonómico valenciano y el Acuerdo Marco estatal. El documento señala que el complemento autonómico aportará una subida lineal de 200 euros mensuales brutos para todos los docentes, distribuida en tres tramos: 75 euros en 2026, otros 75 euros en 2027 y 50 euros en 2028. A esta cantidad se suman los incrementos derivados del acuerdo estatal, que varían en función del salario base de cada perfil docente.

De acuerdo con las estimaciones de la conselleria, un maestro sin sexenios pasará de percibir 2.529 euros mensuales brutos a 2.915,58 euros en 2028, lo que supone un aumento de 386,58 euros al mes y una mejora acumulada del 15,3 %. Por su parte, un maestro con tres sexenios alcanzará los 3.365,38 euros mensuales, con una subida de 416,49 euros (+14,1 %). En el caso del profesorado de Secundaria sin sexenios, el salario mensual bruto aumentará de 2.858,35 euros a 3.268,39 euros, mientras que los profesores con tres sexenios pasarán de 3.278,24 euros a 3.718,19 euros, lo que representa incrementos de 410,04 y 439,95 euros mensuales, respectivamente.

El documento precisa además que el salario de partida ya incorpora una subida estatal del 1,5 % correspondiente a 2026. Sobre esa base, en 2026 se añadirá el 0,5 % restante del acuerdo estatal junto con los primeros 75 euros del acuerdo valenciano. Posteriormente, en 2027 y 2028 los incrementos estatales se aplicarán sobre el salario consolidado del año anterior antes de sumar los nuevos tramos autonómicos. En el documento se compromete a que el tramo de +50 euros de 2028 sea revisable al alza según la evolución del IPC.