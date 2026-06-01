La conselleria habilita un correo para registrar quejas de familias y docentes por la huelga

En plena escalada del nivel de tensión a la que ha llegado el conflicto educativo en la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunidad, la Conselleria de Educación ha anunciado la apertura de una cuenta de un correo electrónico dedicada exclusivamente a registrar las incidencias y quejas de familias y docente derivadas del paro de los trabajadores de la enseñanza pública. El departamento de Carmen Ortí ha asegurado haber recibido denuncias de la comunidad educativa por incidentes ocurridos durante la huelga educativa.

La Administración autonómica ha declinado dar detalles, por ahora, de esos incidentes, pero sí lo ha hecho la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Covapa), colectivo que desde el minuto uno ha rechazado la huelga de profesores y ha defendido atender sus reivindicaciones a través de un pacto unitario por la educación pública.

La entidad, en la que está integrada la federación de ampas Gabriel Miró de Alicante, ha denunciado "una serie de graves incidencias y quejas" a raíz de esta huelga educativa, las cuales su confederación asegura que ha estado registrando desde el primer día. Su presidenta, Sonia Terrero ha alertado del "daño al alumnado" y la "increpación" de docentes a familias y alumnos en las entradas y salidas de los centros.

Tercera semana de protestas y huelga de profesores por la educación pública en Alicante / JOSE NAVARRO

Propaganda, ataques y adoctrinamiento

Entre las quejas que denuncian, está desde el bloqueo de las puertas de acceso a los centros educativos y el reparto de "folletos de propaganda de la huelga muy politizados" a las familias, ocultando puntos de la huelga para obtener su apoyo.

La presidenta de Covapa también ha criticado que, en muchos centros educativos, el alumnado era enviado directamente al patio al entrar, y que un "porcentaje bastante elevado" de profesorado que no estaba en huelga tampoco impartía clases. Aunque ha reconocido que "hay otros que sí que han hecho su trabajo", ha lamentado que los servicios mínimos se han llevado a cabo "de mala manera".

La portavoz de las familias ha expresado su preocupación por el "daño continuo" no solo al alumnado, sino también al profesorado que intentaba dar clase y era "increpado por otros docentes, compañeros de ellos con insultos como ardilla, esquirol o incluso amenazas de rajarle las ruedas de los coches". Aún más grave, ha denunciado que "docentes se han atrevido delante del alumnado a increpar y físicamente atacar a otros profesores que estaban dando clase dentro del centro delante de los propios alumnos".

Desde Covapa, han tachado estas acciones de "aberrantes" y de "vergüenza", y han asegurado que, si bien hay profesorado en huelga "con respeto y con educación", existe un porcentaje "radicalizado" que "está faltando el respeto a todo aquel que no piense igual que él", llegando a agresiones "tanto físicas como orales".

Finalmente, Sonia Terrero ha condenado el "adoctrinamiento dentro de las aulas", mencionando casos en los que docentes, en lugar de impartir clases lectivas, daban a los niños "papel y los rotuladores para que les hicieran las pancartas de la huelga". COVAPA considera esto "brutal" y exige que "todo aquel que tenga que ser sancionado que se le sancione".