Cuarta semana de huelga de profesores en Alicante: así será la lucha docente a partir de ahora

Movilizaciones conjuntas, globales y contundentes dos días a la semana. El resto de jornadas serán las asambleas las que, al amparo de esta huelga indefinida, se organicen para sostener el conflicto durante el tiempo que sea necesario. Así será la lucha docente a partir de esta semana, la cuarta de paro en las aulas tras la falta de acuerdo con el Consell para poner fin a esta crisis sin precedentes y tras avalar este fin de semana más de 21.000 trabajadores de la enseñanza pública (de los que participaron en una consulta promovida por los sindicatos mayoritarios) continuar con la huelga.

Así lo han anunciado STEPV, CC OO, UGT, junto a la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià, Docents en Lluita y CGT, CSO, COS y CNT que se han escudado en que estas decisiones vienen motivadas por "la fragmentación del acuerdo unitario llevada a cabo por la Conselleria de Educación".

Para los sindicatos mayoritarios de la mesa de negociación, junto al resto de colectivos y fuerzas sindicales, la separación de los distintos puntos del acuerdo en diferentes mesas y jornadas de negociación persigue "desgastar y debilitar un movimiento cuyo único objetivo es dotar al sistema educativo valenciano de las condiciones básicas necesarias para su correcto funcionamiento".

Por ello, han anunciado que el formato de movilizaciones que van a emprender a partir de ahora persigue un doble objetivo. Por un lado, dosificar los esfuerzos de quienes consideran que la huelga indefinida debe seguir siendo la base del movimiento, pero no pueden asumir el seguimiento diario de los paros. Por otro, garantizar la cobertura legal de todas aquellas movilizaciones que las asambleas decidan impulsar, evitando que ninguna acción quede fuera del marco de la convocatoria.

Profesores llevan su protesta a Ciudad de la Luz durante la visita de Pérez Llorca / Pilar Cortés

Una encuesta decisiva

La nueva estrategia que van a emprender los profesores en esta lucha se produce después de analizar conjuntamente plataformas educativas y sindicatos los resultados de la encuesta en la que participaron 30.014 docentes. En ella la conclusión es clara: el 80% de los más de 27.000 docentes que rechazaron la propuesta de acuerdo apuesta por mantener la huelga indefinida.

"Este resultado refleja un compromiso real por parte del profesorado, que exige tanto a la conselleria como a las organizaciones sindicales representativas que los acuerdos recogidos en el acuerdo unitario se materialicen sin más dilaciones, tanto en los plazos como en el formato de negociación", han advertido.

Dentro de ese porcentaje, el 54% de los votos se decantó por una huelga indefinida articulada mediante acciones puntuales. Aunque esta opción ha dado lugar a diversas interpretaciones, la reunión mantenida este lunes entre plataformas educativas y sindicatos ha permitido establecer una conclusión y un mandato inequívocos: mantener la huelga educativa de carácter indefinido mediante "acciones selectivas, coordinadas y contundentes".