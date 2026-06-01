Demoras de hasta dos años en operaciones con anestesia local en el Hospital de Sant Joan d'Alacant

Las listas de espera quirúrgicas del Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant aumentan en un contexto marcado por la falta de especialistas en Cirugía General. Según ha denunciado la sección sindical de CESM-CV, alrededor de 900 pacientes permanecen pendientes de intervención y algunos procedimientos que requieren únicamente anestesia local acumulan demoras que pueden alcanzar los dos años.

La situación ha llevado al Sindicato Médico a intensificar sus reclamaciones ante la dirección del centro y ante la Conselleria de Sanidad. Tras varios escritos registrados en abril, explican que el gerente, Juan Antonio Marqués, y la directora médica del hospital, Norma Iranzo, remitieron una respuesta oficial en la que admiten expresamente "el actual déficit de facultativos especialistas en Cirugía General" y confirman haber solicitado un incremento de plantilla a la Dirección General de Atención Hospitalaria.

Para el colectivo, este reconocimiento supone la constatación oficial de un problema que los profesionales vienen denunciando desde hace meses. El sindicato asegura que la insuficiencia de personal no solo está generando una sobrecarga creciente entre los facultativos, sino que también está repercutiendo directamente en la capacidad del hospital para responder a la demanda asistencial de una población de referencia superior a los 248.000 habitantes.

El Sindicato Médico afirma que la dirección médica reconoce por escrito el déficit de profesionales de cirugía y reclama soluciones

Apoyo a La Vila y Dénia

El Hospital Universitari de Sant Joan es el centro de referencia del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan y, además, puede ser requerido para prestar apoyo a otros hospitales del norte de la provincia dentro de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante Norte, como son los de La Vila Joiosa y Dénia.

Pese a ello, el servicio de Cirugía General cuenta actualmente con diez cirujanos que participan en el sistema de guardias, una cifra que, según el sindicato, resulta claramente insuficiente para cubrir las necesidades asistenciales del departamento y que se ha reducido recientemente a ocho por el embarazo de una cirujana y la baja por enfermedad de otra. Y en el plazo de un año, "la situación se agravará por la exención de guardias de dos cirujanos al cumplir 55 años".

La organización médica sostiene que esta dotación, sin tener en cuenta la situación descrita, equivale a una ratio de poco más de cuatro cirujanos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la existente en otros departamentos sanitarios de la Comunitat Valenciana, que está entre cinco y ocho de media.

Preparativos de una cirugía en el Hospital de Sant Joan, en imagen de archivo / Pilar Cortés

Más demora

La consecuencia más visible para los ciudadanos es el incremento de las listas de espera. CESM-CV ha documentado el impacto asistencial del déficit de cirujanos en el departamento, y las conclusiones fundamentales son que cerca de 900 pacientes permanecen pendientes de cirugía y algunas intervenciones menores realizadas con anestesia local registran demoras que pueden prolongarse hasta dos años. El sindicato considera que estos retrasos son incompatibles con una atención sanitaria ágil y generan un importante deterioro en la calidad de vida de muchos pacientes que permanecen durante largos periodos pendientes de tratamiento.

A esta situación se suma la presión asistencial que soportan los profesionales del servicio. Representantes sindicales y el propio personal afirman que cada guardia suele incluir entre dos y tres intervenciones quirúrgicas urgentes, frecuentemente sin posibilidad de descanso nocturno; además de la atención a pacientes hospitalizados, más de una treintena, y una decena interconsultas procedentes de otros servicios del hospital.

Cirujanos por habitante en la Comunidad por hospitales / INFORMACIÓN

Cirujanos por población en la Comunidad Valenciana y por hospitales / INFORMACIÓN

En muchas ocasiones, aseguran, la actividad se prolonga más allá de la finalización oficial de la guardia a las 9 horas del día siguiente y dificulta el descanso efectivo de los facultativos.

Según la misma fuente, los cirujanos del Hospital de Sant Joan realizan una media de 6,7 guardias mensuales por facultativo, una cifra que consideran excepcionalmente elevada en comparación con otros hospitales de referencia de la provincia. Durante los meses de verano, cuando coinciden vacaciones y dificultades para cubrir sustituciones, la carga podría alcanzar entre ocho y diez guardias mensuales por especialista.

El personal además puede ser requerido para prestar apoyo a otros hospitales del norte de la provincia, como los de La Vila Joiosa y Dénia

Conflicto

El sindicato sostiene que esta situación entra en conflicto con los límites establecidos tanto por la normativa autonómica como por la regulación europea sobre tiempo de trabajo. Según sus cálculos, la carga asistencial actual obliga a superar con frecuencia los límites recomendados de jornada semanal, circunstancia que ha motivado incluso la realización de una evaluación de riesgos psicosociales por parte del servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Entre los ejemplos trasladados a la dirección del hospital, mencionan casos de especial complejidad organizativa, como la participación en guardias de profesionales de edad avanzada, la acumulación de numerosas guardias en periodos muy reducidos de tiempo o la realización de actividad de guardia por parte de facultativas embarazadas o en periodo de lactancia.

Modificar el modelo de guardias Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es la posibilidad de modificar el actual modelo de guardias. Los representantes de los facultativos rechazan la alternativa planteada meses atrás de mantener un único cirujano presencial y un segundo profesional localizado fuera del hospital. Argumentan que gran parte de las intervenciones urgentes requieren la presencia simultánea de dos cirujanos y que cualquier demora en la incorporación del segundo especialista podría afectar al desarrollo de la asistencia urgente.

En su respuesta oficial, la dirección anunció medidas para intentar aliviar la situación. Entre ellas figuran la incorporación de un facultativo mediante un contrato de Atención Continuada, la solicitud de colaboración a otros departamentos sanitarios de la provincia y la búsqueda de refuerzos para el periodo estival. Sin embargo, CESM-CV considera que estas iniciativas no constituyen una solución estructural y advierte de que los contratos de este tipo presentan importantes dificultades para atraer especialistas debido a las condiciones laborales existentes en otros departamentos y en el sector privado.

Durante una reunión mantenida el pasado 7 de mayo entre representantes sindicales, la gerencia y la dirección médica, los responsables del hospital habrían reconocido verbalmente la gravedad de la situación y la necesidad de disponer de más plazas estructurales. Según el sindicato, la dirección trasladó que algunas solicitudes de ampliación de plantilla llevan meses pendientes de autorización por parte de la Conselleria de Sanidad.

Impacto en la actividad programada

CESM-CV sostiene que el problema ha entrado en un círculo difícil de romper. Por una parte, la falta de cirujanos limita la actividad quirúrgica programada; por otra, esa reducción de actividad dificulta la autorización de programas extraordinarios destinados precisamente a reducir las listas de espera. El resultado, según la organización médica, es un progresivo aumento de la presión asistencial tanto para los profesionales como para los pacientes.

Ante esta situación, el sindicato y el propio personal reclaman la incorporación de al menos cinco nuevos cirujanos mediante plazas estructurales, aunque considera que la cifra ideal debería situarse cerca de diez profesionales adicionales para garantizar la estabilidad futura del servicio. También exige mantener el modelo actual de dos cirujanos presenciales de guardia, respetar las exenciones por edad previstas en la normativa y mejorar la planificación de refuerzos y sustituciones.