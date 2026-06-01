Los docentes llenan la plaza de la Montañeta de Alicante contra la violencia policial en la huelga educativa

Decenas de docentes se concentraron esta tarde en la plaza de la Montañeta de Alicante, frente a la Subdelegación del Gobierno, para decir «no a la violencia policial» contra el profesorado en la huelga indefinida tras la agresión sufrida por una docente en València este domingo por parte de un agente de la Policía Nacional, al que ya se le ha abierto un expediente.

Los profesionales de la enseñanza pública abarrotaron el lugar con gritos de «consellera dimisión» y numerosas pancartas en las que denunciaron que no eran delincuentes, que «la escuela enseña que no se pega», «más docentes y menos toreros», además de mostrar la imagen del empujón del agente de la policía a la profesora para evidenciar la necesidad de que hace falta más inversión en educación. Durante todo el lunes se han celebrado protestas por parte de la comunidad educativa de distintos centros de Alicante, Elche y Benidorm para mostrar "vergüenza" ante esta polémica actuación.

Profesores abarrotan la plaza de la Montañeta en una nueva protesta contra la violencia policial en la huelga / Pilar Cortés

Cascada de denuncias

El empujón de un agente antidisturbios, por el cual la Delegación del Gobierno ha anunciado ya la apertura de una investigación, ha derivado en una cascada de fuertes críticas desde el domingo por la tarde. Entre las denuncias, la Asociación de Directores de Infantil y Primaria del País Valencià (ADEP-PV) ha condenado "con la máxima contundencia las agresiones policiales sufridas por docentes que se manifestaban pacíficamente en defensa de la escuela pública".

El colectivo ha tachado de "inadmisibles e indignantes" las imágenes difundidas y ha advertido de que "golpear quién defiende la educación pública es cruzar una línea roja que nunca tendría que haber sido traspasada". Además, los directores han exigido responsabilidades de manera inmediata y han trasladado todo su apoyo a las personas agredidas y al conjunto de la comunidad educativa.

Profesorado este lunes en Alicante contra la carga policial a una docente de València / Pilar Cortés

Entre la ola de críticas, la Confederación Gonzalo Anaya, a la que pertenece la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos Enric Valor de Alicante, también ha condenado rotundamente la agresión sufrida por una profesora, "unos hechos de máxima gravedad que no pueden tener cabida en una sociedad democrática, y que se han producido en pleno ejercicio del derecho a manifestarse".