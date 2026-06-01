Doctor José Manuel Gómez: “Dejar de fumar no garantiza un embarazo, pero aumenta las posibilidades"

El consumo de tabaco continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para la salud que se pueden evitar. Dejar de fumar tiene beneficios directos para la salud de los fumadores, y aunque normalmente se relaciona siempre con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas, también tiene efectos en la fertilidad masculina y femenina. En este sentido, fumar puede afectar a distintas fases del proceso reproductivo, desde la calidad de los gametos hasta la implantación embrionaria, el desarrollo del embarazo o los resultados de los tratamientos de reproducción asistida.

Según los últimos datos de la encuesta Edades 2024, elaborada por el Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional sobre Drogas, el consumo diario de tabaco en la población de 15 a 64 años se sitúa en el 25,8%, el nivel más bajo de la serie histórica.

Aun así, estos datos reflejan que uno de cada cuatro adultos en España fuma a diario, lo que mantiene al tabaquismo como un problema muy importante de salud pública. Este domingo se ha celebrado el Día Mundial sin Tabaco.

Factor modificable

“El descenso del consumo diario de tabaco es una buena noticia, pero no debe hacernos olvidar que sigue habiendo muchas personas en edad reproductiva que fuman. Por esta razón, cuando una pareja o una mujer inicia un estudio de fertilidad, los hábitos de vida también forman parte de la valoración clínica, y el tabaco es uno de los factores modificables más importantes”, explica el doctor José Manuel Gómez, especialista en reproducción asistida en IVF-Life Alicante.

En el caso de las mujeres, el tabaquismo puede provocar alteraciones en la función ovárica, además de una peor calidad de los ovocitos y un posible adelanto del envejecimiento reproductivo. Además, puede influir negativamente en los tratamientos de reproducción asistida al afectar a la respuesta ovárica, la implantación y la evolución del embarazo.

El doctor José Manuel Gómez, de IVF Alicante / INFORMACIÓN

Efectos nocivos

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) advierte de que el tabaco tiene un efecto nocivo sobre la salud general y una toxicidad presente en distintas fases del proceso reproductivo, y lo relaciona con un mayor tiempo para conseguir el embarazo, un envejecimiento de la función ovárica, una disminución de marcadores de reserva ovárica y alteraciones en concentración, movilidad y morfología de los espermatozoides.

“El tabaco no actúa sobre un único punto del proceso reproductivo, sino que puede afectar a diferentes niveles, desde la propia reserva ovárica hasta la movilidad de los espermatozoides. Por eso, en reproducción asistida no hablamos solo de técnicas, sino de salud reproductiva integral”, señala el doctor.

Cuando hablamos de pacientes que necesitan recurrir a tratamientos de reproducción asistida, el tabaquismo puede convertirse en un factor añadido de dificultad. Los especialistas recuerdan que, aunque cada caso debe valorarse de manera individual, dejar de fumar antes de iniciar la búsqueda de embarazo o un tratamiento puede contribuir a mejorar las condiciones generales de partida. “

El abandono del tabaco no garantiza por sí solo un embarazo, porque la fertilidad depende de muchos factores como la edad, reserva ovárica, calidad seminal, antecedentes médicos, genética, endometrio o causas tubáricas, entre otros, pero sí permite eliminar un elemento perjudicial que puede estar reduciendo las posibilidades reproductivas y aumentando riesgos durante el embarazo”.

El vapeo, una preocupación emergente

Aunque el impacto del cigarrillo electrónico sobre la fertilidad futura aún no cuenta con el mismo nivel de evidencia que el tabaco convencional, es importante mantener un mensaje de prudencia, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Y es que, según Estudes 2025, encuesta del Ministerio de Sanidad sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias, el 49,5% del alumnado de 14 a 18 años reconoce haber consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida. Aunque el dato desciende respecto a la edición anterior, refleja que el contacto con estos dispositivos sigue siendo elevado en edades tempranas.

“No podemos afirmar hoy que vapear tenga el mismo impacto reproductivo demostrado que el tabaco, porque faltan estudios a largo plazo, aunque sí que sabemos que la salud reproductiva futura se construye también con los hábitos de salud de la adolescencia y la juventud. Normalizar el consumo de nicotina o de sustancias inhaladas no es un buen punto de partida”, apunta el médico.

Por tanto, es importante abordar la fertilidad desde una perspectiva preventiva. Evitar el tabaco, mantener un peso saludable, cuidar la alimentación, reducir el consumo de alcohol y consultar ante cualquier dificultad para concebir son medidas que pueden ayudar a proteger la salud reproductiva. “Muchas personas solo empiezan a pensar en su fertilidad cuando aparece un problema, pero cada vez es más importante hablar de prevención. Dejar de fumar es una de las decisiones más beneficiosas para la salud general y también para la salud reproductiva, tanto en hombres como en mujeres”.